La red social X, anteriormente conocida como Twitter, anunció este jueves 12 de noviembre de 2026 una importante actualización que permitirá a sus usuarios compartir hasta 20 fotografías y videos en una sola publicación, multiplicando por cinco el límite anterior de cuatro archivos multimedia. La modificación representa uno de los cambios más significativos en las herramientas visuales de la plataforma durante la última década y busca ofrecer mayor libertad para compartir contenido digital.

La novedad fue confirmada por Jonah Katz, responsable de ingeniería móvil de X, quien explicó que la restricción de cuatro archivos había permanecido prácticamente sin cambios durante diez años. Para demostrar el funcionamiento de la nueva herramienta, el directivo compartió una publicación con 20 fotografías de paisajes y escenarios naturales, evidenciando las nuevas posibilidades para crear galerías más extensas sin necesidad de dividir el contenido en varias publicaciones.

Esta actualización acerca la experiencia de X a los populares carruseles de Instagram y representa una oportunidad para periodistas, creadores de contenido, empresas y usuarios que necesitan compartir secuencias fotográficas, coberturas de eventos, campañas publicitarias o materiales informativos. La posibilidad de reunir más imágenes y videos en una misma publicación también facilita presentar historias visuales completas, manteniendo el contenido organizado y accesible para los seguidores.

La función comenzó a habilitarse en la versión web de X, mientras que los usuarios de dispositivos móviles pueden necesitar actualizar la aplicación en iOS o Android para acceder a ella. Con esta incorporación, la plataforma propiedad de Elon Musk continúa ampliando sus herramientas multimedia y evolucionando más allá de su formato original de mensajes breves, en un entorno digital donde las imágenes y los videos adquieren cada vez mayor protagonismo.

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