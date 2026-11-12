Presta su automóvil a una amiga, pero termina accidentado y ahora se niega a pagar los daños

La película salvadoreña «Vértices», escrita y dirigida por Arturo López Rodas, fue seleccionada por el Comité Cine Nacional de El Salvador (CINESAL) para representar al país en el proceso de consideración a Mejor Película Internacional de los Óscar 2027. Esta selección nacional constituye un primer paso y todavía no equivale a una nominación oficial de la Academia.

El largometraje sigue a tres antiguos amigos, interpretados por Ángel Flamenco, Francisco Graniello y Francisco Martínez, que se reencuentran durante un funeral después de casi treinta años. A partir de sus conversaciones, la historia explora la amistad, el envejecimiento, las pérdidas y los vínculos que sobreviven al paso del tiempo.

La cinta es la ópera prima de López Rodas y llega a este proceso después de obtener reconocimientos internacionales, entre ellos Mejor Guion en el Festival Internacional Ícaro 2025 y Mejor Largometraje Internacional en el Cobb International Film Festival 2026. Su elección surgió de una convocatoria de CINESAL que recibió cinco producciones nacionales: cuatro películas de ficción y un documental.

Para alcanzar una candidatura al Óscar, «Vértices» deberá avanzar en las evaluaciones y votaciones correspondientes de la Academia. Las nominaciones de la 99.ª edición se anunciarán el 21 de enero de 2027, mientras que la ceremonia está programada para el 14 de marzo, en el Dolby Theatre de Hollywood.

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