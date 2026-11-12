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Presta su automóvil a una amiga, pero termina accidentado y ahora se niega a pagar los daños
Lo que comenzó como un gesto de confianza entre amigas terminó convirtiéndose en un problema por los daños ocasionados a un vehículo. Una mujer decidió prestar su automóvil a una amiga, pero la situación dio un giro inesperado cuando esta terminó chocándolo y, posteriormente, se habría negado a hacerse responsable de los gastos de reparación.
De acuerdo con la información compartida por El Blog, la propietaria del automóvil enfrenta ahora el inconveniente de que su amiga no quiere asumir el costo de los daños ocasionados durante el accidente.
El caso ha generado interés por el conflicto que puede surgir cuando se presta un bien personal a alguien de confianza y, tras un incidente, no existe disposición para responder por las consecuencias.
La situación también ha abierto la conversación sobre la importancia de establecer acuerdos claros y asumir responsabilidades cuando se ocasionan daños a bienes ajenos, incluso cuando existe una relación de amistad.
Lo que debía ser un simple favor terminó poniendo a prueba una amistad y dejando una deuda pendiente por resolver.
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PNC verifica datos de una conductora de mototaxi durante control vial en Ahuachapán
La Policía Nacional Civil (PNC) intervino a una mujer que conducía una mototaxi en Ahuachapán este miércoles 11 de noviembre. Según la corporación, el procedimiento formó parte de sus acciones de prevención y seguridad vial.
La institución explicó que sus agentes utilizan el sistema ONI durante estos controles para consultar información sobre las personas y los vehículos que circulan por la zona.
La PNC señaló que los agentes también orientan a los conductores sobre el manejo a la defensiva y el cumplimiento de las normas de tránsito.
En su publicación sobre el procedimiento, la Policía no informó de multas ni de detenciones relacionadas con la intervención.
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Madre ofrece su tambo de gas para comprar el traje de graduación de su hijo en Usulután
Una madre identificada como Nicoll, residente de Usulután, ofreció en venta su tambo de gas mediante redes sociales para reunir el dinero que necesita para comprarle el traje de graduación a su hijo.
La publicación generó distintas reacciones entre los usuarios, incluidos comentarios críticos sobre su decisión de vender el artículo para cubrir ese gasto.
Ante los cuestionamientos, Nicoll aclaró que no estaba pidiendo que le regalaran dinero. Explicó que su intención era vender una pertenencia y obtener a cambio los recursos para adquirir la vestimenta.
El caso también recibió muestras de solidaridad. Según la información difundida, varias personas se pusieron en contacto con la madre para conocer su situación y ofrecerle apoyo, aunque no se detalló si la venta llegó a concretarse.
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«Vértices» lleva a El Salvador rumbo al Óscar 2027: la película buscará una nominación internacional
La película salvadoreña «Vértices», escrita y dirigida por Arturo López Rodas, fue seleccionada por el Comité Cine Nacional de El Salvador (CINESAL) para representar al país en el proceso de consideración a Mejor Película Internacional de los Óscar 2027. Esta selección nacional constituye un primer paso y todavía no equivale a una nominación oficial de la Academia.
El largometraje sigue a tres antiguos amigos, interpretados por Ángel Flamenco, Francisco Graniello y Francisco Martínez, que se reencuentran durante un funeral después de casi treinta años. A partir de sus conversaciones, la historia explora la amistad, el envejecimiento, las pérdidas y los vínculos que sobreviven al paso del tiempo.
La cinta es la ópera prima de López Rodas y llega a este proceso después de obtener reconocimientos internacionales, entre ellos Mejor Guion en el Festival Internacional Ícaro 2025 y Mejor Largometraje Internacional en el Cobb International Film Festival 2026. Su elección surgió de una convocatoria de CINESAL que recibió cinco producciones nacionales: cuatro películas de ficción y un documental.
Para alcanzar una candidatura al Óscar, «Vértices» deberá avanzar en las evaluaciones y votaciones correspondientes de la Academia. Las nominaciones de la 99.ª edición se anunciarán el 21 de enero de 2027, mientras que la ceremonia está programada para el 14 de marzo, en el Dolby Theatre de Hollywood.