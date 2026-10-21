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Las “niñas del pastel” recrean su video viral seis años después: así celebraron el nuevo cumpleaños
Las hermanas brasileñas María Eduarda y María Antonia, conocidas en internet como las “niñas del pastel”, volvieron a recrear la escena que las hizo virales en 2020. Esta vez, durante la celebración del noveno cumpleaños de Eduarda, el momento frente a la vela terminó sin la pelea que convirtió aquella fiesta familiar en un fenómeno de las redes sociales.
El video original fue grabado cuando Eduarda cumplía tres años y su hermana mayor tenía seis. Mientras la cumpleañera se preparaba para soplar la vela, Antonia se adelantó y la apagó, provocando que la pequeña reaccionara jalándole el cabello. Las expresiones de ambas dieron origen a numerosos memes y stickers que todavía circulan en internet.
En la nueva grabación, compartida en su cuenta de Instagram, las hermanas aparecen junto a una decoración similar a la de aquella celebración. La familia recuperó los elementos más reconocibles del cumpleaños original, pero ahora pudieron encender y apagar la vela sin repetir el conflicto.
Desde que se popularizó el primer video, la familia ha compartido nuevas celebraciones y momentos de las hermanas a través del perfil @asmariasdepb. Sus publicaciones permiten seguir cómo han crecido las protagonistas de una escena que, seis años después, continúa siendo recordada por los usuarios de las redes.
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La magia del cine cobra vida entre voces y melodías en Plaza Kalpataru
Hay melodías que bastan unos segundos para transportarnos a una escena, una historia de amor o un momento inolvidable. La música tiene esa extraordinaria capacidad de permanecer en nuestra memoria mucho después de que las imágenes han desaparecido de la pantalla.
El próximo sábado 24 de octubre, a las 7:00 p. m., Plaza Kalpataru se convertirá en un escenario donde el cine y la música se encontrarán en una experiencia especial: “Cinema Classics”, un espectáculo presentado por la Sociedad Coral Salvadoreña Ion Cubicec, que invita al público a redescubrir algunas de las melodías más emblemáticas de la historia cinematográfica.
No se trata simplemente de escuchar canciones de películas, sino de revivir sus escenas mientras las melodías son interpretadas en vivo. Esa es la esencia de esta propuesta: un diálogo entre las imágenes de la pantalla y la emoción de la música, capaz de despertar recuerdos y ofrecer una nueva manera de disfrutar los grandes clásicos.
La presentación combinará la proyección de escenas de películas memorables con interpretaciones musicales en arreglos para cuatro voces, piano y guitarra, creando una experiencia audiovisual que permitirá apreciar tanto la fuerza narrativa de las imágenes como la riqueza expresiva de la música coral.
Cuando la música cuenta historias
Desde sus orígenes, el cine encontró en la música una aliada indispensable para transmitir emociones. Antes incluso de que las películas incorporaran diálogos, las melodías acompañaban las imágenes y ayudaban a construir el dramatismo, el suspenso, la alegría o la ternura de cada historia.
Con el paso de las décadas, algunas composiciones trascendieron las películas para las que fueron creadas y adquirieron vida propia. Se convirtieron en canciones universales, interpretadas por grandes artistas y reconocidas por públicos de distintas generaciones.
¿Quién no recuerda la conmovedora melodía de Titanic, la esperanza de Sobre el arcoíris de El mago de Oz o el romanticismo de Love Story?
Estas y otras composiciones forman parte de la memoria sentimental del cine y serán protagonistas de esta velada, en la que cada escena encontrará un nuevo significado a través de la interpretación musical en vivo.
Un repertorio para recordar y emocionarse
El programa recorrerá distintas épocas y estilos cinematográficos, desde los grandes musicales de Hollywood hasta inolvidables historias románticas.
Entre las películas seleccionadas figuran Amor sin barreras (West Side Story), con sus vibrantes melodías “Esta noche” y “América”; La novicia rebelde, con canciones tan entrañables como “Mis cosas favoritas”, “Do-Re-Mi” y “Edelweiss”; y Hello, Dolly!, uno de los musicales más recordados del cine.
El romanticismo estará presente con temas de Titanic, Love Story, El amor es una cosa esplendorosa y Tú iluminas mi vida.
Tampoco faltarán la inolvidable “Gotas de lluvia sobre mi cabeza”, de Butch Cassidy and the Sundance Kid; “Sobre el arcoíris”, de El mago de Oz; y el inspirador “Sueño imposible”, de El hombre de La Mancha.
El recorrido incluirá también “Dime”, de la telenovela Corrida do Ouro, ampliando el encuentro hacia otras melodías que han acompañado historias memorables de la pantalla.
El encanto de las voces en vivo
Uno de los principales atractivos de “Cinema Classics” será escuchar estas conocidas composiciones en arreglos para cuatro voces, interpretados por los experimentados integrantes de la Sociedad Coral Salvadoreña Ion Cubicec, agrupación que aporta a cada pieza la expresividad y los matices propios del canto coral.
La velada contará además con la destacada participación del pianista Giovanni Ardón y el guitarrista César Merlos, quienes enriquecerán las interpretaciones con la sonoridad y sensibilidad de sus instrumentos.
La combinación de voces, piano y guitarra ofrecerá una perspectiva diferente de canciones que muchos espectadores conocen a través de sus versiones originales, demostrando cómo una gran melodía puede adquirir nuevas dimensiones mediante distintos arreglos musicales.
El atractivo de esta propuesta reside precisamente en esa conexión entre lo que vemos y lo que escuchamos: las escenas originales evocan la historia, mientras las voces y los instrumentos en vivo renuevan su emoción. Así, el público no solo recordará las películas, sino que podrá experimentarlas desde otra dimensión artística.
Una noche de cine, música y sabores
La experiencia se desarrollará en el ambiente acogedor de Plaza Kalpataru, donde el público podrá disfrutar de una noche de películas, canciones y recuerdos, acompañada de palomitas de maíz, deliciosos snacks y bebidas disponibles al estilo Kalpataru.
Más que un concierto convencional, “Cinema Classics” propone un encuentro entre distintas expresiones artísticas, en el que la música en vivo y las imágenes dialogan para despertar emociones y celebrar la vigencia de los grandes clásicos.
Una invitación para compartir en pareja, con amigos o en familia, redescubriendo aquellas canciones que siguen acompañándonos mucho después de haber visto sus películas.
Información del evento
Cinema Classics — Sociedad Coral Salvadoreña Ion Cubicec
* Fecha: Sábado 24 de octubre de 2026
* Hora: 7:00 p. m.
* Lugar: Plaza Kalpataru, 928 Calle La Mascota, San Salvador
* Entrada: $7 por persona (no incluye cena)
* Participaciones destacadas: Giovanni Ardón, piano, y César Merlos, guitarra
* Gastronomía: Palomitas, snacks y bebidas disponibles para la compra
“Cinema Classics”: las escenas que nunca olvidamos, las melodías que siempre recordaremos, ahora reunidas en una noche de música en vivo.
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¡SIN MIEDO AL QUÉ DIRÁN! Joven de San Miguel se vuelve viral por emprender vendiendo pupusas para salir adelante
Una historia de esfuerzo y emprendimiento está llamando la atención en las redes sociales salvadoreñas. Se trata de Joss Sandoval, un joven originario de San Miguel que decidió dedicarse a la elaboración y venta de pupusas como una forma de generar ingresos y construir su propio futuro, demostrando que el deseo de superación puede convertirse en el impulso para iniciar un negocio.
Bajo la filosofía de trabajar sin miedo al qué dirán, el migueleño decidió apostar por su propio emprendimiento, dedicándose a preparar uno de los platillos más representativos de la gastronomía salvadoreña. Su iniciativa ha comenzado a circular en distintas publicaciones digitales, donde se comparte su decisión de salir adelante mediante el trabajo.
Joss también aprovecha las redes sociales para promocionar su negocio y dar a conocer las pupusas que prepara, utilizando estas plataformas como una herramienta para llegar a posibles clientes. Su historia refleja cómo los espacios digitales pueden ayudar a pequeños emprendedores a obtener visibilidad y promover sus productos sin necesidad de contar con grandes campañas publicitarias.
Quienes deseen apoyar el emprendimiento de Joss Sandoval pueden encontrarlo en la colonia Milagro de la Paz, en San Miguel. Su iniciativa pone de relieve el valor del trabajo independiente y la importancia de respaldar a quienes deciden emprender. Una historia que recuerda que, para salir adelante, muchas veces lo más importante es tener la determinación de comenzar.
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¡Ganó $8 millones con canciones que nadie escuchaba! Hombre utilizó inteligencia artificial y bots para cometer millonario fraude
Lo que parecía un exitoso negocio musical terminó convirtiéndose en uno de los fraudes más sorprendentes de la era digital. Michael Smith, un estadounidense de 54 años, fue condenado a 18 meses de prisión tras descubrirse que utilizó inteligencia artificial para producir cientos de miles de canciones y una red de cuentas automatizadas para reproducirlas miles de millones de veces. Con este sistema logró obtener fraudulentamente más de 8 millones de dólares en regalías musicales, engañando a plataformas como Spotify, Apple Music, Amazon Music y YouTube Music.
El engaño funcionó durante años sin que existieran oyentes reales detrás de las reproducciones. Según las investigaciones federales, Smith operó entre 2017 y 2024 con hasta 10,000 cuentas automatizadas, conocidas como bots, que reproducían constantemente las canciones de su catálogo. Para evitar que las plataformas detectaran la actividad sospechosa, distribuyó las reproducciones entre una enorme cantidad de temas generados con inteligencia artificial. La magnitud del fraude fue impresionante: solo en abril de 2023, sus cuentas registraron 80.9 millones de reproducciones en planes familiares de YouTube Music, superando ampliamente los 9.3 millones registrados por todo el catálogo de Taylor Swift bajo esa misma modalidad.
La justicia estadounidense puso fin al millonario negocio ilegal el pasado 6 de octubre, cuando un tribunal federal de Nueva York sentenció a Smith a un año y medio de cárcel, además de dos años de libertad supervisada y el decomiso de aproximadamente 8.09 millones de dólares. El acusado se había declarado culpable de conspiración para cometer fraude electrónico. Las autoridades señalaron que el esquema perjudicó a artistas legítimos al desviar ingresos por reproducciones musicales y destacaron que se trata del primer proceso penal federal de este tipo en Estados Unidos. El caso abre un nuevo debate sobre los riesgos del uso fraudulento de la inteligencia artificial en una industria donde millones de artistas dependen de las reproducciones digitales para generar ingresos.