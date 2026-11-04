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¿Lamine Yamal con camiseta de Águila? Foto de joven salvadoreño desata comparaciones en redes
La imagen de un joven que viste una camiseta de Club Deportivo Águila está circulando en redes sociales por el parecido que algunos usuarios le encuentran con Lamine Yamal. La comparación con el futbolista del Barcelona dio lugar al apodo de «Lamine Yamal salvadoreño».
La fotografía fue compartida por una cuenta de Facebook y provocó comentarios de personas que coincidieron en la semejanza. El detalle de la camiseta emplumada añadió un guiño al fútbol nacional en una publicación centrada en el supuesto parecido físico.
Entre las reacciones también hubo llamados a mantener el respeto hacia el joven y a tomar la comparación con humor. La conversación gira alrededor de su apariencia, sin que la publicación aporte información sobre una posible trayectoria deportiva.
Por ahora, no se han divulgado su nombre, edad ni lugar de residencia. Tampoco se dispone de cifras verificadas sobre el alcance de la imagen, por lo que no es posible precisar cuántas personas la han compartido o visto.
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Una foto de boda se vuelve viral: el viento y unos globos ponen en aprietos a una novia en Estambul
Una sesión de fotografías de boda junto al estrecho del Bósforo, en Estambul, Turquía, terminó en un inesperado momento de tensión cuando el viento comenzó a desplazar un enorme arreglo de globos. La novia tuvo dificultades para mantenerse en su lugar mientras posaba junto a la decoración, según la grabación difundida en redes sociales.
La mujer vestía un traje largo de color rosa pálido y estaba acompañada por una agrupación de globos blancos, beige y transparentes. Las ráfagas empujaron el conjunto y complicaron la sesión, que tenía como escenario el paseo junto al agua y uno de los puentes de la ciudad.
Novia casi sale volando por culpa de los globos en Estambul 🎈
💨Una novia estuvo a punto de ser arrastrada por el viento durante una sesión de fotos de boda a orillas del Bósforo, en Estambul.
Mientras posaba con una gran cantidad de globos decorativos, fuertes ráfagas comenzaron a tirar de ellos con tanta fuerza que la mujer tuvo dificultades para mantenerse en su lugar.
El momento, captado en video, se volvió viral por lo inesperado: lo que debía ser una sesión romántica se convirtió en una anécdota de “casi vuelo forzado”.
¿Te imaginas casi salir volando el día de tu boda por culpa de los globos? 😂
— Diario Digital Cronio (@croniosv) October 29, 2026
En medio del incidente, un integrante del equipo fotográfico se acercó para sujetarla y ayudarla a recuperar la estabilidad. Aunque las publicaciones describen el episodio como una novia que “casi sale volando”, la secuencia muestra principalmente sus dificultades para mantener el equilibrio ante el movimiento de la decoración.
El video circuló con comentarios de sorpresa y humor por el giro que tomó la producción de boda. Sin embargo, las publicaciones consultadas no precisan la identidad de la protagonista ni la fecha original de la grabación, por lo que su reciente difusión no permite establecer cuándo ocurrió.
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Su primera esposa hizo el anuncio: pastor presenta a una segunda pareja durante culto en Ohio
El pastor estadounidense Israel Ford, líder de LifeWorks Church, en Ohio, generó controversia tras presentar públicamente a Shakayla Ford como su segunda esposa durante un servicio religioso. El anuncio, realizado el domingo 25 de octubre, se difundió en redes sociales y abrió un debate sobre su interpretación del matrimonio cristiano.
La presentación estuvo a cargo de Lydia Ford, primera esposa del pastor y copastora de la congregación. Ante los asistentes, dio la bienvenida a Shakayla, identificada como ministra de la misma iglesia, y describió la relación como una unión poligínica: un vínculo en el que un hombre tiene más de una esposa.
Moment an American pastor and prophetess, who are both married, introduce a new wife to their congregation and announce that they are now in a polygynous marriage with a female church member, claiming it is the “will of God.” 😭🤦🏾♂️🙆🏾♂️ https://t.co/Pu52Uf7LWy
— 𝐀𝐬𝐚𝐤𝐲𝐆𝐑𝐍 (@AsakyGRN) October 26, 2026
Israel Ford defendió su postura mediante referencias bíblicas y cuestionó que la monogamia sea la única forma de matrimonio respaldada por las Escrituras. Su interpretación provocó desacuerdos entre usuarios y sectores cristianos que citan pasajes como 1 Timoteo 3:2 y Tito 1:6 para sostener que los dirigentes religiosos deben ser monógamos.
La presentación pública permite conocer cómo los involucrados describen su relación, pero no acredita por sí sola la existencia de dos matrimonios civiles simultáneos. La información consultada tampoco confirma que se haya iniciado un procedimiento judicial contra el pastor, por lo que el debate religioso debe distinguirse de cualquier conclusión sobre su situación legal.
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«La Bicha Terenga» llega a la NFL: Texans celebran triunfo en Londres con canción salvadoreña
Los Houston Texans se sumaron a la tendencia de «La Bicha Terenga», de la cantante salvadoreña Gabriela Triste, al utilizar la canción en un video de su victoria en Londres. La publicación combina imágenes del encuentro con el tema que ha ganado presencia en contenidos deportivos de redes sociales.
El equipo de Houston derrotó 34-31 a los Jacksonville Jaguars el domingo 18 de octubre en el estadio Wembley. El triunfo llegó con un gol de campo de 49 yardas de Ka’imi Fairbairn cuando se agotaba el tiempo, en un cierre que definió el partido de la NFL disputado en territorio británico.
El mariscal de campo C. J. Stroud también destacó al completar 24 de 34 pases para 312 yardas y tres anotaciones. Las jugadas del encuentro sirvieron de material para el video musicalizado con «La Bicha Terenga», que conectó la celebración deportiva con una tendencia de origen salvadoreño.
La canción también ha aparecido en publicaciones de organizaciones deportivas como el Chelsea, el Racing de Estrasburgo y Roland Garros. Su incorporación a un contenido de los Texans amplía su presencia entre audiencias de distintas disciplinas, desde el fútbol y el tenis hasta el fútbol americano.