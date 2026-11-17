Principal
¡Infidelidad de lujo! Hombre le regala una camioneta rosada a su novia para pedirle perdón
Una insólita escena sorprendió a los habitantes de Ibagué, Colombia, luego de que un hombre decidiera pedirle perdón a su novia por una infidelidad de una manera poco convencional: regalándole una camioneta completamente nueva.
En lugar de recurrir a las tradicionales flores o chocolates, el enamorado optó por un costoso obsequio para intentar recuperar la confianza de su pareja y conseguir una segunda oportunidad en la relación.
El vehículo, de color rosado, fue exhibido en plena vía pública con mensajes escritos en el parabrisas y las ventanas, en los que el hombre expresaba su arrepentimiento y suplicaba el perdón de su novia.
La peculiar estrategia rápidamente llamó la atención de los transeúntes, quienes grabaron el momento y compartieron las imágenes en redes sociales. Mientras algunos aplaudieron el gesto, otros cuestionaron si un regalo tan costoso puede compensar una infidelidad.
Judicial
¡Cobraban hasta $15,000 por persona! Procesan a 17 sujetos por tráfico ilegal de migrantes hacia Estados Unidos
La Fiscalía General de la República (FGR) inició una audiencia única abierta contra 17 sujetos acusados de integrar una estructura dedicada al tráfico ilegal de personas hacia Estados Unidos, que presuntamente cobraba entre $10,000 y $15,000 por cada traslado.
De acuerdo con las investigaciones, la organización ofrecía facilitar el ingreso irregular de personas a territorio estadounidense a cambio de elevadas cantidades de dinero. Entre quienes buscaban sus servicios se encontraban presuntos integrantes de la pandilla MS-13.
Las autoridades explicaron que las investigaciones comenzaron en 2021, cuando daban seguimiento a diferentes clicas de dicha estructura criminal. Durante las pesquisas detectaron que algunos de sus miembros intentaban contactar a los traficantes para abandonar El Salvador.
Según la acusación fiscal, varios pandilleros pretendían utilizar estas rutas clandestinas para evadir las acciones de seguridad implementadas en el país y llegar ilegalmente a Estados Unidos.
La red operaba principalmente desde el distrito de Metapán, en sectores cercanos al lago de Güija, así como desde el cantón Cara Sucia, en la zona occidental del territorio salvadoreño.
La Fiscalía sostiene que cuenta con suficientes elementos probatorios para establecer la participación de los 17 imputados en los delitos de tráfico ilegal de personas y agrupaciones ilícitas.
Durante la audiencia, la representación fiscal presentará las pruebas recopiladas para sustentar las acusaciones. Los procesados deberán responder ante la justicia por su presunta participación en las actividades de esta organización.
El caso continúa en desarrollo y será el tribunal correspondiente el encargado de valorar las pruebas y determinar la responsabilidad penal de cada acusado.
Internacionales
¡Fallas bancarias en Estados Unidos! Miles de clientes reportan problemas con Chase, Bank of America y transferencias por Zelle
Miles de clientes de importantes bancos de Estados Unidos reportaron este lunes 16 de noviembre dificultades para acceder a sus cuentas, consultar saldos y realizar transferencias electrónicas. Los inconvenientes generaron preocupación entre usuarios que necesitaban efectuar pagos y verificar sus movimientos financieros.
Entre las instituciones que recibieron reportes se encuentran JPMorgan Chase, Bank of America, Wells Fargo, U.S. Bank y Truist. Las quejas comenzaron a incrementarse durante las primeras horas del día y quedaron registradas en Downdetector, plataforma que recopila avisos de usuarios sobre interrupciones de servicios digitales.
Chase fue una de las entidades más afectadas, con más de 4,600 reportes durante la jornada. Los clientes señalaron problemas para ingresar a la banca en línea, visualizar sus saldos, revisar transacciones recientes y completar operaciones desde aplicaciones móviles.
Bank of America también acumuló cerca de 2,000 reportes, mientras que Wells Fargo superó las 800 notificaciones. Sin embargo, estas cifras corresponden a quejas registradas en una plataforma de monitoreo y no representan necesariamente la cantidad total de personas afectadas ni confirman una caída generalizada de todos los bancos.
Ante la situación, JPMorgan Chase confirmó que un error de software estaba retrasando el procesamiento de determinadas transacciones. La institución explicó que el problema afectaba algunos de sus sistemas tecnológicos y aseguró que sus clientes podían continuar accediendo a sus cuentas y fondos, aunque ciertas operaciones tardaban más de lo habitual.
Las dificultades también repercutieron en transferencias realizadas mediante Zelle, servicio utilizado por millones de estadounidenses para enviar y recibir dinero. U.S. Bank aclaró que sus sistemas no habían sufrido una interrupción directa, pero advirtió que algunos pagos entre diferentes entidades financieras podían experimentar retrasos. Por su parte, Zelle aseguró que su red continuaba funcionando.
Respecto al origen del incidente, Chase descartó que existieran indicios de un ciberataque y atribuyó los inconvenientes a una falla técnica. Tampoco se habían confirmado pérdidas de fondos relacionadas con el problema. Las entidades financieras continuaban trabajando para normalizar las operaciones y reducir los retrasos.
La situación ocurre después de otras interrupciones tecnológicas registradas recientemente en Estados Unidos, incluida una falla que afectó servicios de Microsoft. Mientras se restablece completamente la normalidad bancaria, se recomienda a los usuarios verificar el estado de sus transferencias antes de repetir una operación, para evitar posibles pagos duplicados.
Internacionales
¡Conmoción en Costa Rica! Asesinan a balazos a periodista que denunciaba casos de narcotráfico
El periodista y escritor costarricense Camilo Rodríguez fue asesinado a balazos este lunes 16 de noviembre, mientras conducía su vehículo en la localidad de San Miguel de Santo Domingo, provincia de Heredia, Costa Rica.
De acuerdo con los primeros reportes, el comunicador fue atacado por dos sujetos que presuntamente se desplazaban en una motocicleta. Los delincuentes dispararon en repetidas ocasiones contra el vehículo y huyeron del lugar, dejando a Rodríguez sin vida.
El periodista era conocido por publicar videos en redes sociales en los que denunciaba presuntos casos de narcotráfico, corrupción y vínculos con organizaciones criminales. Según el fiscal general, Carlo Díaz, Rodríguez había denunciado amenazas de muerte y anteriormente rechazó incorporarse a un programa de protección recomendado por las autoridades.
El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la Fiscalía iniciaron las investigaciones para identificar a los responsables materiales e intelectuales del asesinato. Las autoridades también analizarán las denuncias públicas realizadas por el comunicador para determinar si existe alguna relación con el crimen.