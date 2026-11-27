Una de las piezas más emblemáticas de la historia del cine alcanzó una cifra impresionante durante una subasta en Estados Unidos. El sable láser utilizado por Darth Vader en la saga Star Wars fue vendido por $4.875 millones, convirtiéndose en el artículo de colección más caro de la franquicia vendido en una subasta.

La histórica venta se realizó el pasado 12 de noviembre en Dallas, Texas, durante un evento organizado por Heritage Auctions. El arma apareció en las películas El Imperio contraataca (1980) y El retorno del Jedi (1983), dos producciones que marcaron a generaciones de seguidores del universo creado por George Lucas.

El sable fue utilizado en la legendaria escena en la que Darth Vader revela a Luke Skywalker que es su padre, uno de los momentos más recordados del cine. Su autenticidad, antigüedad y participación en una secuencia tan importante contribuyeron a que su precio superara ampliamente las expectativas iniciales.

La venta también rompió el récord anterior de un objeto utilizado durante el rodaje de Star Wars, establecido en julio de 2026, cuando el sable de Luke Skywalker y un accesorio de efectos especiales alcanzaron los $3.75 millones. La subasta incluyó otros 27 sables láser, además de vestuarios y artículos originales de la famosa franquicia.

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