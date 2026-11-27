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Circula foto de dos personas en colchonetas frente a Plaza Mundo Soyapango
Una fotografía de dos personas recostadas sobre colchonetas en las afueras de Plaza Mundo Soyapango, en San Salvador Este, se difundió en redes sociales este viernes 27 de noviembre.
La imagen muestra a ambas personas en la acera, junto a una jardinera del centro comercial. Los reportes disponibles no precisan a qué hora se tomó la fotografía ni por qué estaban allí.
La imagen circuló el mismo día del Black Friday. Plaza Mundo Soyapango programó un horario especial de 6:00 a. m. a 10:00 p. m., al igual que sus sedes de Apopa y Usulután. No se ha confirmado que las personas de la foto estuvieran esperando la apertura por las ofertas.
Durante la jornada, la Defensoría del Consumidor desplegó inspectores para revisar precios y promociones. El operativo continuará a escala nacional hasta el lunes 30 de noviembre.
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Reportan que una mujer sufrió un accidente tras discutir con su esposo
Una mujer sufrió un accidente luego de discutir con su esposo por unos mensajes que habría encontrado, según el titular publicado por El Blog. El medio vincula la discusión con una presunta infidelidad.
Las circunstancias del accidente siguen sin confirmarse. La información disponible tampoco permite precisar dónde ocurrió ni si la mujer resultó lesionada.
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¡Récord millonario! Pagan casi $5 millones por el sable láser de Darth Vader utilizado en Star Wars
Una de las piezas más emblemáticas de la historia del cine alcanzó una cifra impresionante durante una subasta en Estados Unidos. El sable láser utilizado por Darth Vader en la saga Star Wars fue vendido por $4.875 millones, convirtiéndose en el artículo de colección más caro de la franquicia vendido en una subasta.
La histórica venta se realizó el pasado 12 de noviembre en Dallas, Texas, durante un evento organizado por Heritage Auctions. El arma apareció en las películas El Imperio contraataca (1980) y El retorno del Jedi (1983), dos producciones que marcaron a generaciones de seguidores del universo creado por George Lucas.
El sable fue utilizado en la legendaria escena en la que Darth Vader revela a Luke Skywalker que es su padre, uno de los momentos más recordados del cine. Su autenticidad, antigüedad y participación en una secuencia tan importante contribuyeron a que su precio superara ampliamente las expectativas iniciales.
La venta también rompió el récord anterior de un objeto utilizado durante el rodaje de Star Wars, establecido en julio de 2026, cuando el sable de Luke Skywalker y un accesorio de efectos especiales alcanzaron los $3.75 millones. La subasta incluyó otros 27 sables láser, además de vestuarios y artículos originales de la famosa franquicia.
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¡Infidelidad de lujo! Hombre le regala una camioneta rosada a su novia para pedirle perdón
Una insólita escena sorprendió a los habitantes de Ibagué, Colombia, luego de que un hombre decidiera pedirle perdón a su novia por una infidelidad de una manera poco convencional: regalándole una camioneta completamente nueva.
En lugar de recurrir a las tradicionales flores o chocolates, el enamorado optó por un costoso obsequio para intentar recuperar la confianza de su pareja y conseguir una segunda oportunidad en la relación.
El vehículo, de color rosado, fue exhibido en plena vía pública con mensajes escritos en el parabrisas y las ventanas, en los que el hombre expresaba su arrepentimiento y suplicaba el perdón de su novia.
La peculiar estrategia rápidamente llamó la atención de los transeúntes, quienes grabaron el momento y compartieron las imágenes en redes sociales. Mientras algunos aplaudieron el gesto, otros cuestionaron si un regalo tan costoso puede compensar una infidelidad.