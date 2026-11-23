El vicepresidente de la República, Félix Ulloa, participó en Conecta Movilidad 2026, una iniciativa de la Unión Europea que reúne a representantes gubernamentales, organismos financieros y empresas de Europa y América Latina para promover la modernización del transporte público.

Durante su intervención, Ulloa destacó que, bajo el liderazgo del presidente Nayib Bukele, el país avanza en una nueva etapa de desarrollo económico mediante la modernización de su infraestructura y el fortalecimiento de la conectividad nacional. Señaló la ampliación de carreteras, la construcción de autopistas y las inversiones estratégicas, como la alianza con la empresa turca Yilport Holding, así como los avances de la Integración Profunda con Guatemala y Honduras y el Plan Maestro Regional de Movilidad y Logística 2035, que contempla aproximadamente 370 proyectos.

Durante la jornada se firmó el Convenio de Fortalecimiento del Transporte Masivo mediante la Implementación del Operador Sombra entre El Salvador y la Unión Europea. También se presentó el proyecto «Potenciando la Movilidad», con el apoyo de Expertise France. El embajador de la Unión Europea, Duccio Bandini, y los ministros Jerson Posada y Romeo Rodríguez participaron en el evento.

🚨🇸🇻 | **El Salvador y la UE firman convenio clave para modernizar el transporte masivo** Durante la apertura de **Conecta Movilidad 2026**, el vicepresidente Félix Ulloa destacó los avances en carreteras, autopistas y la alianza con Yilport, además de la Integración Profunda con Guatemala y Honduras. Se firmó el Convenio de Fortalecimiento del Transporte Masivo (Operador Sombra) y se presentó el proyecto “Potenciando la Movilidad” con Expertise France. El Plan Maestro Regional 2035 contempla cerca de 370 proyectos en 11 corredores estratégicos. @fulloa51 @VCpresidenciaSV #ConectaMovilidad2026 #ElSalvador #CronioSV #MovilidadSostenible — Diario Digital Cronio (@croniosv) November 23, 2026

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