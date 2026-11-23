Política
Ulloa se reúne con directivo del World Government Summit para fortalecer la función pública
El vicepresidente de la República, Félix Ulloa, sostuvo una reunión bilateral con Mohamed Al Sharhan, Managing Director del World Government Summit, en el marco del foro internacional de alto nivel celebrado en República Dominicana.
Durante el encuentro, el vicemandatario reafirmó el compromiso del Gobierno del presidente Nayib Bukele con la modernización del Estado y con la profesionalización de los servidores públicos, como condición para que las reformas perduren y respondan a las necesidades de la población. Ambas partes dialogaron sobre oportunidades de cooperación en innovación gubernamental, formación de talento público y transformación digital.
En la reunión participó también Alejandro Gutman, presidente de la Dirección de Integración, quien destacó la transformación que vive El Salvador a través de la creación de un sistema de oportunidades de formación para todos los jóvenes. De igual forma, Claudia de Larin, directora ejecutiva de ESIAP, presentó los programas que actualmente se implementan para el fortalecimiento de la administración pública y las iniciativas coordinadas con el WGS.
Con visión de largo plazo, El Salvador continúa fortaleciendo relaciones para atraer más oportunidades de formación de alto impacto para la población salvadoreña.
Política
Ulloa participa en Conecta Movilidad 2026 y destaca la transformación del transporte en El Salvador
El vicepresidente de la República, Félix Ulloa, participó en Conecta Movilidad 2026, una iniciativa de la Unión Europea que reúne a representantes gubernamentales, organismos financieros y empresas de Europa y América Latina para promover la modernización del transporte público.
Durante su intervención, Ulloa destacó que, bajo el liderazgo del presidente Nayib Bukele, el país avanza en una nueva etapa de desarrollo económico mediante la modernización de su infraestructura y el fortalecimiento de la conectividad nacional. Señaló la ampliación de carreteras, la construcción de autopistas y las inversiones estratégicas, como la alianza con la empresa turca Yilport Holding, así como los avances de la Integración Profunda con Guatemala y Honduras y el Plan Maestro Regional de Movilidad y Logística 2035, que contempla aproximadamente 370 proyectos.
Durante la jornada se firmó el Convenio de Fortalecimiento del Transporte Masivo mediante la Implementación del Operador Sombra entre El Salvador y la Unión Europea. También se presentó el proyecto «Potenciando la Movilidad», con el apoyo de Expertise France. El embajador de la Unión Europea, Duccio Bandini, y los ministros Jerson Posada y Romeo Rodríguez participaron en el evento.
🚨🇸🇻 | **El Salvador y la UE firman convenio clave para modernizar el transporte masivo**
Durante la apertura de **Conecta Movilidad 2026**, el vicepresidente Félix Ulloa destacó los avances en carreteras, autopistas y la alianza con Yilport, además de la Integración Profunda con Guatemala y Honduras.
Se firmó el Convenio de Fortalecimiento del Transporte Masivo (Operador Sombra) y se presentó el proyecto “Potenciando la Movilidad” con Expertise France. El Plan Maestro Regional 2035 contempla cerca de 370 proyectos en 11 corredores estratégicos. @fulloa51 @VCpresidenciaSV
#ConectaMovilidad2026 #ElSalvador #CronioSV #MovilidadSostenible
— Diario Digital Cronio (@croniosv) November 23, 2026
Política
Claudia Ortiz afirma que hay temor de expresarse libremente y que todas las instituciones están controladas
La diputada del partido Vamos, Claudia Ortiz, se refirió a las protestas y al escenario político del país, sosteniendo que la ciudadanía percibe lo que ocurre pero enfrenta “temor de decirlo expresamente” debido al Régimen de Excepción.
La legisladora aludió a “conversaciones casuales” cotidianas en lugar de presentar datos o registros verificables. En su intervención, también aseguró que el país se encuentra en un Estado donde “todas las instituciones están controladas” y donde “no hay una institución que tenga la independencia” para garantizar los derechos de los salvadoreños.
Finalmente, Ortiz consideró que salir a marchar y visibilizar “tantas demandas sociales” acumuladas constituye “un gesto grande” en el contexto actual.
🚨 Claudia Ortiz (VAMOS): “Hay temor de expresarse libremente” y “todas las instituciones están controladas”.
La diputada vincula el miedo ciudadano al Régimen de Excepción y sostiene que no existe una institución independiente que garantice los derechos de los salvadoreños.
Además, calificó las marchas como un “gesto grande” ante las demandas sociales acumuladas.
¿Qué opinas?
— Diario Digital Cronio (@croniosv) November 23, 2026
Política
Primera dama anuncia la construcción de artES, un espacio integral para la formación artística
La primera dama, Gabriela de Bukele, anunció la construcción de artES, un centro especializado que contará con salones para música, danza, teatro y artes visuales; talleres de dibujo, pintura, escultura y cerámica; y aulas adecuadas para niños de Primera Infancia.
El proyecto incluirá también salas de ensayo, espacios para percusión y coro, estudios de grabación, talleres de vestuario, utilería y luthería, así como auditorios para música, danza, artes escénicas y grandes presentaciones. Además, dispondrá de un centro de estudios, biblioteca, cafetería, gimnasio y áreas de atención en enfermería, psicología, nutrición y fisioterapia.
Contará con espacios de coworking para padres, una Bebeteca y una Sala de Lactancia Materna. Según Gabriela de Bukele, “artES no es un proyecto aislado, forma parte de una transformación mucho más grande que impulsaremos para elevar la calidad de la formación artística en el país”.
La primera dama señaló que el Estado tiene una deuda con la población salvadoreña en materia de acceso a la cultura y que lo público debe marcar el estándar. “No por nosotros, el Gobierno, sino sobre todo por los más pequeños, sus padres y familias”, expresó.