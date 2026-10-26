Principal
Tres fallecidos y cuatro lesionados tras accidente entre motocicleta y pick-up en Santa Catarina Masahuat, Sonsonate
El percance involucró una motocicleta y un vehículo tipo pick-up. Según reportes preliminares y actualizaciones de medios locales, el motociclista falleció en el lugar de los hechos, mientras que dos ocupantes del pick-up murieron posteriormente en el hospital. Otras cuatro personas resultaron lesionadas y fueron trasladadas a centros asistenciales para atención médica. Las víctimas mortales fueron identificadas como:
- Walter Alexis Bautista Méndez, de 24 años
- Hugo Alberto García García, de 35 años
- Dennis Alexander García Martínez, de 22 años
Reportes iniciales hablaban de dos fallecidos y cuatro lesionados; con el deceso hospitalario la cifra de muertos ascendió a tres. Las autoridades policiales y de tránsito investigan las circunstancias exactas del siniestro. Algunos medios locales mencionaron que en el pick-up viajaban personas que regresaban de un partido, aunque este detalle no ha sido confirmado de forma oficial por las autoridades.
Internacionales
Asesinan a predicador en Cofradía, Cortés: Marvin Antonio Flores fue acribillado al regresar de la iglesiaCortés, Honduras
Nacionales
Combustibles mantienen precios sin variación del 27 de octubre al 9 de noviembre en El Salvador
La Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas (DGEHM) informó que los precios de referencia de los combustibles permanecerán sin cambios del 27 de octubre al 9 de noviembre de 2026 en todo el territorio nacional. En la zona central, la gasolina superior se ubicará en $5.13 por galón, la regular en $4.80 y el diésel en $4.86. En las zonas occidental y oriental, la superior costará $5.14, la regular $4.81 y el diésel $4.86 por galón.
Estos valores son idénticos a los que rigieron en la quincena anterior (13 al 26 de octubre), lo que confirma la continuidad de la estabilidad tarifaria. La DGEHM señaló que la medida se mantiene pese a la incertidumbre en el mercado internacional, influida por factores como tensiones geopolíticas, ataques a infraestructura petrolera, cierres de plataformas y refinerías, y variaciones en las reservas de hidrocarburos.
La institución destacó que la coordinación con el sector privado petrolero y la gestión del mercado interno han permitido sostener precios competitivos para los consumidores salvadoreños. Los precios de referencia incluyen los impuestos de ley y constituyen el valor base; el precio final en las estaciones de servicio puede variar ligeramente según cada establecimiento.
Con esta actualización, El Salvador suma otra quincena sin incrementos en el costo de las gasolinas y el diésel, en un contexto regional donde los precios de los hidrocarburos continúan expuestos a la volatilidad internacional. Los nuevos valores entran en vigencia el martes 27 de octubre.
Principal
Fallece Pablo Ernesto Torres Fernández, el estatuista del Centro Histórico atropellado en La Paz Este
El artista urbano salvadoreño Pablo Ernesto Torres Fernández, de 30 años y originario de Mejicanos, San Salvador Centro, falleció tras ser atropellado en la madrugada del domingo 25 de octubre en la carretera del Litoral.
El hecho ocurrió en las inmediaciones del paso a desnivel del cantón Zacatillos, en el distrito de San Juan Nonualco, La Paz Este. Personal de Comandos de Salvamento de Los Nonualcos y del Sistema de Emergencias Médicas acudieron al lugar para brindarle asistencia, pero no lograron salvarle la vida.
Torres Fernández era conocido popularmente como “el estatuista del Centro Histórico” por su labor como estatua viviente, en la que personificaba personajes bíblicos como Moisés en espacios públicos de San Salvador. En febrero de 2025 su nombre saltó a la atención mediática tras un incidente en Santa Rosa de Lima, La Unión, durante un evento público en el que fue humillado por un creador de contenido y reaccionó con un golpe; fue detenido y posteriormente liberado. El episodio generó debate sobre el respeto hacia los artistas callejeros.
Su hermana, Daniela Torres, confirmó públicamente el deceso, agradeció las muestras de apoyo y compartió detalles de las honras fúnebres. La comunidad artística y quienes lo conocían en el Centro Histórico lamentan la pérdida de uno de los referentes más reconocidos del arte urbano en El Salvador.