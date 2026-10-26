Tres fallecidos y cuatro lesionados tras accidente entre motocicleta y pick-up en Santa Catarina Masahuat, Sonsonate

El predicador evangélico Marvin Antonio Flores Reyes, de 42 años, fue asesinado a balazos la noche del sábado 24 de octubre en la colonia Sinaí, sector de Cofradía, departamento de Cortés, mientras regresaba a su vivienda en motocicleta después de predicar la palabra de Dios.

Según reportes preliminares de medios hondureños, Flores Reyes se desplazaba en su motocicleta cuando sujetos armados lo interceptaron a pocos metros de su casa. Los agresores le dispararon en repetidas ocasiones, provocándole la muerte en el lugar de los hechos. Su cuerpo quedó tendido boca arriba en un callejón de tierra, todavía con el casco de protección puesto, mientras la motocicleta permanecía en la escena con las luces encendidas.

Vecinos del sector relataron que escucharon una ráfaga de disparos y, al salir a verificar, encontraron el cuerpo del predicador junto a su vehículo. Flores Reyes residía en una vivienda humilde de madera en la colonia Sinaí y era conocido en la comunidad por su labor religiosa, dedicándose a compartir el evangelio. Además de su actividad como predicador, Flores Reyes era esposo de una agente de la Policía Municipal asignada al macrodistrito de Cofradía. Hasta el momento, las autoridades no han establecido si su labor religiosa o el vínculo familiar con la funcionaria policial guardan relación con el crimen, ni se ha identificado el móvil del ataque ni se han reportado detenciones.

Elementos de la Policía Nacional acudieron a la escena, acordonaron el área e iniciaron las diligencias investigativas para esclarecer las circunstancias del hecho. La muerte de Flores Reyes ha causado consternación entre sus familiares y miembros de la comunidad cristiana local, quienes lamentan la pérdida del religioso. El caso se suma a los hechos de violencia reportados en el departamento de Cortés, mientras las autoridades continúan las investigaciones.

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