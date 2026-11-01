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Trágico choque en la carretera Litoral: Joven motociclista pierde la vida tras impactar contra un camión en Tecoluca
Un trágico accidente de tránsito cobró la vida de un joven motociclista tras chocar frontalmente contra un vehículo de carga pesado sobre la carretera Litoral, específicamente a la altura de la zona conocida como El Playón, en el distrito de Tecoluca, departamento de San Vicente.
El automovilista afectado fue identificado como José Alejandro Morataya Ulloa, un residente del sector. Tras el fuerte impacto, los lugareños se acercaron de inmediato para brindarle asistencia primaria y alertar a los cuerpos de socorro y a las autoridades policiales.
Debido a la magnitud del percance, el motociclista fue estabilizado y llevado de urgencia al Hospital Santa Teresa, en Zacatecoluca. Aunque los médicos intentaron salvarle la vida, su estado de salud desmejoró rápidamente debido a la gravedad de los traumas internos, provocando su fallecimiento poco tiempo después de su ingreso.
Internacionales -deportes
¡A romper la alcancía! Los millones que lloverán en Milwaukee tras hacer historia
Los Milwaukee Brewers hicieron historia al consagrarse campeones de las Grandes Ligas por primera vez, un logro que no solo representa el trofeo más codiciado del béisbol, sino también un premio económico multimillonario para toda la organización.
¿De dónde sale el dinero de los premios?
A diferencia de otras ligas profesionales, en la MLB el dinero para los campeones no proviene de un cheque fijo del equipo, sino de un fondo colectivo conocido como el “players’ pool”. Este fondo se alimenta directamente de los ingresos de taquilla obtenidos durante los partidos de postemporada:
50% de los ingresos de la Wild Card Series.
60% de los primeros tres juegos de las Series Divisionales (ALDS y NLDS).
60% de los primeros cuatro juegos de las Series de Campeonato (ALCS y NLCS) y de la Serie Mundial.
Para este 2026, se proyecta que el fondo total supere los $130 millones de dólares. De este pozo total, el equipo campeón recibe el 36%, mientras que el subcampeón se queda con el 24%, y el resto se distribuye entre los demás equipos eliminados según su avance en octubre.
¿Cuánto dinero ganarán los jugadores?
Aunque la cifra exacta por cada participación completa se define al finalizar el reparto interno, los antecedentes muestran un aumento considerable:
En 2025, los Dodgers de Los Ángeles entregaron participaciones completas cercanas a los $485,000 dólares por cabeza.
Con un fondo aún mayor en 2026, se estima que la cifra por una participación completa supere los $500,000 dólares para los integrantes de los Milwaukee Brewers.
Tradición y reparto inclusivo
El dinero del premio no se limita únicamente a las grandes estrellas del diamante. Antes de que inicien los Playoffs, los propios jugadores votan y deciden cómo dividir el fondo acumulado en participaciones completas y parciales.
Gracias a esto, el bono económico también se extiende a:
Entrenadores y cuerpo técnico.
Utileros y personal médico.
Empleados del clubhouse.
Esta tradición reconoce el esfuerzo y la dedicación de todo el equipo y el personal de apoyo que contribuyó a lo largo de la temporada para alcanzar el campeonato histórico de la franquicia.
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Cae otro pandillero de la 18S en Zacatecoluca
Como parte de los constantes operativos de seguridad que se ejecutan en todo el territorio nacional bajo las estrategias de la «Guerra contra pandillas» y el Plan Control Territorial, las autoridades policiales confirmaron la captura de un nuevo miembro activo de estructuras criminales que intentaba evadir la justicia.
La detención se llevó a cabo este sábado en el municipio de Zacatecoluca, donde fue interceptado Cristian Ernesto Leiva Palacios, perfilado por los cuerpos de seguridad con los alias de «Sayper» o «Chabacana», quien pertenece a la pandilla 18S (Fracción Revolucionarios). De acuerdo con los reportes oficiales, el sujeto operaba en la zona con la intención de reorganizarse y continuar delinquiendo, afectando la tranquilidad de los habitantes.
La captura se logró gracias a una orden judicial girada en su contra por el delito de agrupaciones ilícitas o pertenencia a organización terrorista. Tras su aprehensión, Leiva Palacios será puesto a disposición de los tribunales correspondientes para enfrentar el debido proceso legal.
Las autoridades reiteraron que, debido a su peligrosidad y su historial delictivo, al imputado le espera una larga estadía en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), reafirmando el compromiso del Gabinete de Seguridad de no dar tregua a los remanentes de pandillas que aún buscan refugio en las comunidades del país.
Internacionales
El Papa León XIV vota por correo en las elecciones de EE. UU. en un hecho histórico desde el Vaticano
El papa León XIV ha protagonizado un hecho sin precedentes en la historia contemporánea de la Iglesia católica al participar de forma oficial en las elecciones de mitad de mandato de Estados Unidos, mediante el envío de una boleta por correo directamente desde el Vaticano hacia el estado de Illinois.
La primicia, confirmada por la propia Santa Sede este viernes, reveló que el pontífice continúa legalmente inscrito como votante bajo su nombre secular de nacimiento, Robert Francis Prevost. Pese a afrontar diversas complicaciones de salud propias de su avanzada edad, el líder católico optó por ejercer su derecho al sufragio el pasado 3 de octubre, manteniendo una sólida disciplina cívica que ya había cultivado durante su etapa de residencia en Perú y a lo largo de múltiples comicios en territorio estadounidense.
Los registros públicos del condado de Will, en Illinois —específicamente asociados a un domicilio previo en el suburbio de New Lenox—, detallan un historial político constante: Prevost participó anteriormente en las primarias demócratas de 2008 y 2010, en las primarias republicanas de 2012, 2014 y 2016, y acudió a las urnas en las elecciones generales de 2012, 2014, 2018 y 2024. Este comportamiento responde a que el estado de Illinois no exige una afiliación partidaria fija para registrarse como elector.
Ante la repercusión internacional del hecho, el Vaticano emitió un comunicado oficial en el que eludió deliberadamente cualquier detalle sobre las preferencias políticas, las propuestas o los candidatos elegidos por el Papa. La oficina de prensa de la Santa Sede subrayó que esta decisión responde estrictamente al convencimiento de que el voto constituye tanto un derecho inalienable como un deber cívico fundamental, desvinculando por completo el gesto de cualquier lectura de respaldo partidario o intencionalidad geopolítica.