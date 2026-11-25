Política
Roberto Valencia y Christian Guevara se enfrentan en X tras la aclaración de Suecy Callejas
La aclaración de la diputada Suecy Callejas sobre a quién llamó «sinvergüenzas» en un debate de 2022 abrió un nuevo cruce en X este miércoles 25 de noviembre. El periodista Roberto Valencia comparó el episodio con el uso de una frase de la diputada de VAMOS, Claudia Ortiz, y el jefe de bancada de Nuevas Ideas, Christian Guevara, salió en defensa de Callejas.
Callejas compartió el martes un video de su intervención del 20 de diciembre de 2022, durante la discusión de la reforma de pensiones. Negó haber insultado a los salvadoreños y sostuvo que sus palabras se referían a políticos de ARENA, el FMLN y otros partidos de oposición, a quienes responsabilizó por el desfinanciamiento del sistema.
𝗦𝗼𝗯𝗿𝗲 𝗹𝗮𝘀 𝗺𝗲𝗻𝘁𝗶𝗿𝗮𝘀 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗢𝗣𝗢𝗦𝗜𝗖𝗜𝗢́𝗡 🙄:
Por años, la 𝗢𝗣𝗢𝗦𝗜𝗖𝗜𝗢́𝗡 les ha mentido a los salvadoreños, sacando de contexto mis palabras durante un debate público ocurrido un 20 de diciembre de 2022.
Hoy, comparto con ustedes mi intervención original, en la que yo sí llamé -sinvergüenzas- a los diputados de ARENA, el FMLN y toda la 𝗢𝗣𝗢𝗦𝗜𝗖𝗜𝗢́𝗡 y lo sostengo.
— Suecy Callejas Estrada (@suecallejas) November 24, 2026
Valencia cuestionó que Callejas reclamara por la difusión de sus palabras fuera de contexto. Recordó que, a su juicio, ella y el oficialismo hicieron lo mismo con el «¡Libérenlos ya!» de Ortiz. La diputada de VAMOS ha explicado que con esa frase pedía la liberación de personas inocentes detenidas durante el régimen de excepción. Valencia cerró su mensaje con la frase «Puño de hierro, mandíbula de cristal».
Guevara acusó a Valencia de hacer campaña por la oposición y defendió el derecho de Callejas a responder. El intercambio siguió cuando el periodista planteó entrevistarlo. «Yo a canales donde entrevistan a mareros no voy», contestó el diputado. Valencia le respondió cuestionando su compromiso con la libertad de expresión.
Vos tenes derecho a defender a la oposición y hacer campaña por ellos y por los mareros. Acá, aunque te duela, hay libertad de expresión y, aunque les arda, se les acabó el “monopolio de la verdad”.
Suecy y nosotros igual tenemos derechos a no quedarnos callados ante semejante mentira. Así como ha hecho el Presidente Bukele cada vez que han querido tergiversar las cosas
— Christian Guevara 🇸🇻 (@ChrisGuevaraG) November 25, 2026
Política
Cesia Rivas rechaza críticas a VAMOS por el régimen de excepción y Paul Steiner le responde
La secretaria general de VAMOS, Cesia Rivas, calificó de «cantaleta de campaña» los señalamientos de que su partido defiende a pandilleros por oponerse a las prórrogas del régimen de excepción. El presidente de la Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (CONAMYPE), Paul Steiner, respondió este miércoles 25 de noviembre en X y defendió los cambios en seguridad.
Rivas sostuvo que esos señalamientos circulan desde 2022 y se han dirigido contra VAMOS por los votos de la diputada Claudia Ortiz. En intervenciones legislativas anteriores, Rivas ha pedido que se condene a los responsables de delitos y que se libere a quienes fueron detenidos sin tener vínculos con las pandillas.
Steiner afirmó que las condiciones de seguridad permiten a los salvadoreños desplazarse por comunidades antes controladas por pandillas y abrir negocios con menos temor a la extorsión. También cuestionó el respaldo ciudadano de VAMOS al preguntar cuántas firmas podría reunir el partido en un fin de semana.
La respuesta se conoció un día después de que la Asamblea Legislativa aprobara la prórroga número 57 del régimen de excepción con 57 votos a favor. Ortiz emitió el único voto en contra. La extensión regirá del 27 de noviembre al 26 de diciembre.
¡Claro que nos afecta! Podemos salir y transitar tranquilos por todo el país. Podemos entrar y salir de todas las colonias, no sólo de las que vivimos. Podemos poner nuestros negocios y saber que no nos extorsionarán. También nuestros niños no son reclutados al crimen dentro de sus escuelas. Hay menos homicidios, hay menos robos, hay menos violaciones, etc. Pero sé que esa no es la afectación que esta señora quiere dar a conocer.
Una pregunta @soycesiarivas: ¿si tuviera que sacar firmas para respaldar la representatividad de su partido este fin de semana, cuantas personas le firmarían?
cc @alertanoti
— Paul Steiner (@PaulDSteiner) November 25, 2026
Política
Princesa Lalla Asmaa visita El Salvador para fortalecer la atención auditiva infantil
La princesa Lalla Asmaa de Marruecos llegó a El Salvador este miércoles 25 de noviembre para una visita oficial centrada en la cooperación en primera infancia y salud auditiva. La primera dama, Gabriela de Bukele, la recibió en el aeropuerto durante una ceremonia protocolaria.
La visita da seguimiento al acercamiento que comenzó en julio de 2025, cuando Gabriela de Bukele viajó a Marruecos y recorrió en Rabat la sede de la fundación que preside la princesa. Allí conoció su modelo de atención a niños y jóvenes sordos, que incluye servicios médicos, rehabilitación, educación y acompañamiento a las familias.
En noviembre de 2025, una misión médica marroquí realizó cirugías gratuitas de implante coclear en el Hospital Zacamil para niños salvadoreños con sordera severa. La Fundación Lalla Asmaa donó los dispositivos utilizados en el programa.
La cooperación se extendió en abril de 2026 a la formación de docentes y profesionales del Ministerio de Salud, el Instituto Salvadoreño de Rehabilitación Integral y la Fundación Teletón. Las capacitaciones abordaron la rehabilitación auditiva y estrategias para apoyar el aprendizaje de niños con implantes cocleares.
El Gobierno de El Salvador da la bienvenida a Su Alteza Real la Princesa Lalla Asmaa del Reino de Marruecos, quien llega a nuestro país para iniciar su Visita Oficial.
A su llegada, fue recibida con todos los honores por la Primera Dama Gabriela de Bukele. Esta visita da continuidad a una agenda compartida en favor de la Primera Infancia y la salud auditiva. 🇸🇻🇲🇦
— Casa Presidencial 🇸🇻 (@PresidenciaSV) November 25, 2026
Política
Christian Guevara pidió votar sin trámite previo la prórroga 57 del régimen de excepción
El diputado Christian Guevara, jefe de la bancada de Nuevas Ideas, pidió incorporar con dispensa de trámites la solicitud para extender el régimen de excepción y votó a favor de la medida en la sesión plenaria 136 de la Asamblea Legislativa, celebrada el martes 24 de noviembre.
«Mi voto a favor de la paz y tranquilidad de los salvadoreños», escribió Guevara en redes sociales tras la votación. El legislador expresó su deseo de que el país mantenga la tranquilidad que, a su juicio, la población había esperado durante años.
La solicitud del Consejo de Ministros obtuvo 57 votos a favor y uno en contra, emitido por la diputada Claudia Ortiz, de VAMOS. La prórroga mantendrá vigentes las medidas extraordinarias en todo El Salvador del 27 de noviembre al 26 de diciembre de 2026.
Durante la plenaria se divulgaron cifras oficiales que registran 1,377 días sin homicidios desde el inicio del Gobierno de Nayib Bukele, de los cuales 1,263 corresponden al período del régimen de excepción. También se reportaron 93,548 capturas de personas señaladas de vínculos con estructuras criminales, con corte al 2 de noviembre.