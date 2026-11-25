La aclaración de la diputada Suecy Callejas sobre a quién llamó «sinvergüenzas» en un debate de 2022 abrió un nuevo cruce en X este miércoles 25 de noviembre. El periodista Roberto Valencia comparó el episodio con el uso de una frase de la diputada de VAMOS, Claudia Ortiz, y el jefe de bancada de Nuevas Ideas, Christian Guevara, salió en defensa de Callejas.

Callejas compartió el martes un video de su intervención del 20 de diciembre de 2022, durante la discusión de la reforma de pensiones. Negó haber insultado a los salvadoreños y sostuvo que sus palabras se referían a políticos de ARENA, el FMLN y otros partidos de oposición, a quienes responsabilizó por el desfinanciamiento del sistema.

𝗦𝗼𝗯𝗿𝗲 𝗹𝗮𝘀 𝗺𝗲𝗻𝘁𝗶𝗿𝗮𝘀 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗢𝗣𝗢𝗦𝗜𝗖𝗜𝗢́𝗡 🙄: Por años, la 𝗢𝗣𝗢𝗦𝗜𝗖𝗜𝗢́𝗡 les ha mentido a los salvadoreños, sacando de contexto mis palabras durante un debate público ocurrido un 20 de diciembre de 2022. Hoy, comparto con ustedes mi intervención original, en la que yo sí llamé -sinvergüenzas- a los diputados de ARENA, el FMLN y toda la 𝗢𝗣𝗢𝗦𝗜𝗖𝗜𝗢́𝗡 y lo sostengo. — Suecy Callejas Estrada (@suecallejas) November 24, 2026



Valencia cuestionó que Callejas reclamara por la difusión de sus palabras fuera de contexto. Recordó que, a su juicio, ella y el oficialismo hicieron lo mismo con el «¡Libérenlos ya!» de Ortiz. La diputada de VAMOS ha explicado que con esa frase pedía la liberación de personas inocentes detenidas durante el régimen de excepción. Valencia cerró su mensaje con la frase «Puño de hierro, mandíbula de cristal».

Guevara acusó a Valencia de hacer campaña por la oposición y defendió el derecho de Callejas a responder. El intercambio siguió cuando el periodista planteó entrevistarlo. «Yo a canales donde entrevistan a mareros no voy», contestó el diputado. Valencia le respondió cuestionando su compromiso con la libertad de expresión.

Vos tenes derecho a defender a la oposición y hacer campaña por ellos y por los mareros. Acá, aunque te duela, hay libertad de expresión y, aunque les arda, se les acabó el “monopolio de la verdad”. Suecy y nosotros igual tenemos derechos a no quedarnos callados ante semejante mentira. Así como ha hecho el Presidente Bukele cada vez que han querido tergiversar las cosas — Christian Guevara 🇸🇻 (@ChrisGuevaraG) November 25, 2026

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