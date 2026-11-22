Internacionales
Vuelo de Air Niugini realiza aterrizaje de emergencia en Filipinas tras falla en motor
Un vuelo de la aerolínea Air Niugini vivió momentos de tensión este 21 de noviembre tras efectuar un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto internacional de Davao, en Filipinas, luego de reportarse un conato de incendio en uno de sus motores.
De acuerdo con reportes de medios locales citados en la publicación, la aeronave cubría la ruta entre Hong Kong y Port Moresby y transportaba a 146 personas a bordo: 137 pasajeros y nueve miembros de la tripulación.
Tras tomar tierra en Davao, las autoridades desplegaron las rampas de emergencia para evacuar de inmediato a todos los ocupantes. Se confirmó que no hubo personas heridas y que todos los pasajeros y tripulantes quedaron a salvo, mientras se desarrollan las investigaciones técnicas correspondientes para esclarecer lo ocurrido en la aeronave.
Internacionales
Cae “El Chapo Isidro” en Sinaloa: fuerte operativo militar desata jornada de violencia y narcobloqueos
En una operación conjunta entre fuerzas especiales de México y agencias de inteligencia de Estados Unidos, fue capturado Fausto Isidro Meza Flores, alias “El Chapo Isidro”, señalado como el máximo líder de la organización criminal Los Mazatlecos y uno de los diez fugitivos más buscados por el Buró Federal de Investigaciones (FBI).
La detención se concretó el viernes 20 de noviembre en el municipio de Guasave, Sinaloa, tras una intervención militar que incluyó el despliegue de helicópteros artillados, el uso de explosivos y prolongados enfrentamientos armados. Junto a Meza Flores —por quien el Departamento de Estado estadounidense ofrecía una recompensa de cinco millones de dólares— fueron arrestados varios integrantes de su círculo cercano, quienes posteriormente fueron trasladados bajo un fuerte dispositivo de seguridad a la capital mexicana.
El golpe contra la estructura criminal desencadenó una inmediata respuesta de células delictivas en distintos puntos de Sinaloa. Grupos armados provocaron incendios de vehículos y establecieron narcobloqueos en las principales vías de acceso del municipio.
La jornada de violencia alcanzó directamente a la población civil durante un encuentro de béisbol en el estadio local. Al registrarse ráfagas de armas de fuego en las inmediaciones durante la tercera entrada, tanto los jugadores como los aficionados tuvieron que arrojarse al suelo para resguardarse, obligando a las autoridades deportivas a suspender el partido de manera inmediata en medio de escenas de pánico.
Originario de Sinaloa, Meza Flores consolidó su poder tras romper vínculos con el Cártel de Sinaloa a finales de la década de los 2000. Posteriormente se erigió como el brazo operativo y heredero de la estructura de los hermanos Beltrán Leyva en el norte del estado, operando con autonomía bajo el nombre de Los Mazatlecos y sosteniendo una sangrienta disputa territorial contra la facción de Joaquín “El Chapo” Guzmán y sus hijos.
De acuerdo con acusaciones del Departamento de Justicia estadounidense, durante las últimas dos décadas “El Chapo Isidro” coordinó el tráfico de múltiples toneladas de fentanilo, heroína, metanfetamina y cocaína hacia las principales ciudades de Estados Unidos, además de ser vinculado con decenas de homicidios, secuestros, extorsiones y actos de tortura en territorio mexicano.
El gobierno de Estados Unidos ya formalizó la solicitud de extradición para que Meza Flores enfrente cargos federales en cortes norteamericanas. De concretarse su entrega, se sumará a los 92 narcotraficantes y operadores de alto perfil que México ha extraditado o entregado durante el segundo mandato del presidente Donald Trump, en medio de una intensificada cooperación bilateral para frenar el tráfico de opioides sintéticos.
Internacionales
Pakistán: fuerte accidente entre autobús y camión deja al menos 10 fallecidos
Un fuerte accidente de tránsito entre un autobús y un camión cisterna de gas licuado dejó al menos 10 personas fallecidas, entre ellas una mujer y un niño, en Pakistán.
Según las autoridades, la colisión fue tan fuerte que provocó un incendio de rápida propagación que terminó envolviendo a ambos vehículos, atrapando a los pasajeros en el interior.
Las llamas se propagaron de manera rápida y terminaron consumiendo el autobús. Varios sobrevivientes sufrieron quemaduras de diversa gravedad y han sido trasladados a diversos centros asistenciales. Por el momento se desconoce la causa del accidente, aunque las autoridades policiales ya realizan las investigaciones de este lamentable hecho.
Internacionales
Muere Fiona, la famosa hipopótama del zoológico de Cincinnati, tras tragar un gorro
El Zoológico de Cincinnati informó este jueves que la hipopótama Fiona, de nueve años, falleció días después de ingerir un gorro tejido que cayó accidentalmente en su recinto. La noticia generó gran pesar, ya que el animal se había convertido en una celebridad internacional por su historia de supervivencia.
Fiona nació seis semanas antes de término en 2017, con un peso de apenas 13 kilos, muy por debajo de lo normal para un hipopótamo del Nilo. Su lucha por la vida fue documentada día a día en redes sociales y la convirtió en un símbolo de perseverancia que atrajo a millones de seguidores en todo el mundo.
El pasado 8 de noviembre un visitante lanzó al aire un gorro de lana; un ventilador lo desvió hacia el hábitat del animal. El equipo veterinario trabajó durante varios días para que lo digiriera de forma segura: la mantuvieron hidratada, le dieron golosinas, le realizaron ultrasonidos y una colonoscopia, e incluso usaron una plataforma vibratoria prestada de una granja de caballos.
Pese a los esfuerzos, la obstrucción resultó demasiado grave. “Luchó hasta que ya no pudo más”, declaró el director del zoológico. Fiona iba a cumplir 10 años en enero de 2027.