Vicepresidente Ulloa participa en el traspaso de mando presidencial en Bolivia
El vicepresidente, Félix Ulloa, participó este día en la Ceremonia de Transmisión de Mando Presidencial y Asunción del Presidente Electo del Estado Plurinacional de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira, desarrollada en la emblemática Plaza Murillo, en el centro de la ciudad de La Paz.
Durante el encuentro, el Vicepresidente Ulloa expresó una sincera felicitación al presidente Sr. Rodrigo Paz Pereira, transmitiendo un cordial saludo en nombre del Presidente Bukele, y del pueblo salvadoreño. Asimismo, reiteró los mejores deseos de éxito para su gestión y la disposición del Gobierno salvadoreño de continuar fortaleciendo los lazos de amistad, cooperación y desarrollo entre ambas naciones.
Este 8 de noviembre, Bolivia se abrió al mundo con la participación de más de 50 delegaciones internacionales, reafirmando su papel protagónico en la región y en el escenario global. Entre los países presentes se encuentran Argentina, Chile, Paraguay, Perú, Brasil y Colombia, entre otros, cuyos gobiernos enviaron a sus jefes de Estado, ministros de relaciones exteriores y representantes diplomáticos de alto nivel, en muestra de respaldo al nuevo Gobierno boliviano.
El Parlamento Plurinacional fue el escenario principal del juramento del nuevo Presidente, mientras que en la Plaza Murillo se congregaron cientos de ciudadanos, periodistas y miembros del cuerpo diplomático. Este acto oficial marca una fecha histórica para el pueblo boliviano, simbolizando el inicio de una nueva etapa política y el fortalecimiento institucional del país.
La participación del Vicepresidente Ulloa en esta ceremonia representa un paso más en el fortalecimiento del diálogo político y la cooperación económica entre ambas naciones. Además, el Presidente, Sr. @nayibbukele fue el único Jefe de Estado ovacionado sin estar presente, lo que demuestra, el reconocimiento que este Gobierno tiene en la comunidad internacional.
En el evento también participó la Embajadora de El Salvador en Bolivia, Sra. Ana Rivas Espinoza, reafirmando el compromiso diplomático del país con el fortalecimiento de los vínculos bilaterales.
La emblemática Calle Rubén Darío resurge como símbolo de identidad y transformación urbana
El Centro Histórico de San Salvador resplandece cada día con mayor esplendor,revelando la majestuosidad de su arquitectura y el encanto de su entorno urbano, gracias a las obras de reconstrucción ejecutada por la Dirección de Obras Municipales en dos kilómetros de longitud.
Desde el Palacio Nacional hasta el Parque Cuscatlán, sus calles renovadas, aceras accesibles, cableado subterráneo, paisajismo armonioso e iluminación de vanguardia transforman el corazón de la capital en una ciudad moderna, ordenada y acogedora.
Este emblemático corredor (que en el pasado fue un caos, desorden, inseguro), ahora no solo dignifica la experiencia de los salvadoreños, sino que también cautiva al turismo internacional, proyectando una imagen vibrante y contemporánea de nuestra nación.
El proyecto denominado “Corredor urbano, Calle Rubén Darío, Centro Histórico de San Salvador” fue ejecutado en dos tramos: el primero comprendió desde el Palacio Nacional hasta el Parque Simón Bolívar y el segundo; del Parque Simón Bolívar hasta el Parque Cuscatlán.
En ambos tramos se ampliaron las aceras, se cambió la superficie de la calle de asfalto por adoquín e incluyó más de 2 kilómetros de ciclovía, drenajes, paisajismo, mobiliario urbano, siembra de árboles e iluminación. Esa transformación significó más de 27 kilómetros de cableado subterráneo (de baja, media tensión y fibra óptica), así como la sustitución y profundización de más de 30 kilómetros de tuberías para agua potable y alcantarillas, así como 361 pozos de registro para red de electricidad y telecomunicaciones.
La iluminación fue transformada por más 200 luminarias tipo bolardo de 1.1 metros y 3.5 metros, 18 tipo cobra y 400 ojos de buey, todo guardando la armonía de la zona y su entorno.
El Corredor Urbano Calle Rubén Darío no solo ha embellecido la capital, sino que también ha dinamizado la economía local y fortalecido el tejido social. Con más de 180 empleos en la ejecución de las dos fases, este proyecto ha generado empleo digno y especializado. La transformación de sus calles, aceras, iluminación y mobiliario urbano convierte este emblemático espacio en un motor de desarrollo, donde la historia se encuentra con la modernidad para beneficio de todos los salvadoreños.
La transformación del Corredor Urbano Rubén Darío permitió la total revitalición del Centro Histórico de San Salvador, iniciado por el Presidente Nayib Bukele cuando fungió como alcalde capitalino entre 2015 y 2018 y que ha continuado en su administración.
Este año, 70,000 alumnos se examinaron para la prueba AVANZO
Las autoridades del Ministerio de Educación informaron que 70,000 estudiantes de bachillerato se sometieron a la prueba AVANZO 2025, entre el sistema regular y las modalidades alternas.
En su segunda jornada de evaluación, se realizó la prueba de Lengua y Literatura y Ciencia y Tecnología, completando de esta forma las cuatro asignaturas de la prueba avanzo, la cual es un requisito para optar al título de bachiller.
Esta evaluación tiene como propósito principal brindar una visión integral del nivel de desarrollo alcanzado por el estudiantado al finalizar su formación en Educación Media. En ese sentido, busca cumplir con los siguientes objetivos:
Obtener información sobre el grado de desarrollo de las habilidades de los estudiantes que están próximos a egresar de la Educación Media. Proporcionar a las instituciones educativas información relevante acerca del desempeño de sus estudiantes, que sirva de base para reflexionar sobre sus prácticas pedagógicas y tomar decisiones que favorezcan la mejora continua.
Poner a disposición de la comunidad educativa información sobre características personales e intereses ocupacionales de cada estudiante, con miras a acompañar sus decisiones futuras. Generar insumos útiles que permitan orientar políticas educativas a nivel nacional, territorial e institucional, en función de las realidades y necesidades observadas.
Este es el instante cuando un automovilista borracho protagoniza aparatoso choque en la 49 avenida sur
Un conductor en estado de ebriedad provocó un aparatoso choque en la 49 avenida sur, en el distrito capital.
El aparatoso siniestro vial fue captado por las cámaras del sistema de monitoreo Sívar Seguro ubicadas en la citada vía.
En el video se aprecia cuando el automovilista perdió el control de su vehículo, debido a la excesiva velocidad a la que manejaba.
El automotor derrapó sobre la superficie de rodadura y se estrelló contra el arriate ubicado frente a una gasolinera de la zona.