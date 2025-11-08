Vicepresidente Ulloa participa en el traspaso de mando presidencial en Bolivia

El Centro Histórico de San Salvador resplandece cada día con mayor esplendor,revelando la majestuosidad de su arquitectura y el encanto de su entorno urbano, gracias a las obras de reconstrucción ejecutada por la Dirección de Obras Municipales en dos kilómetros de longitud.

Desde el Palacio Nacional hasta el Parque Cuscatlán, sus calles renovadas, aceras accesibles, cableado subterráneo, paisajismo armonioso e iluminación de vanguardia transforman el corazón de la capital en una ciudad moderna, ordenada y acogedora.

Este emblemático corredor (que en el pasado fue un caos, desorden, inseguro), ahora no solo dignifica la experiencia de los salvadoreños, sino que también cautiva al turismo internacional, proyectando una imagen vibrante y contemporánea de nuestra nación.

El proyecto denominado “Corredor urbano, Calle Rubén Darío, Centro Histórico de San Salvador” fue ejecutado en dos tramos: el primero comprendió desde el Palacio Nacional hasta el Parque Simón Bolívar y el segundo; del Parque Simón Bolívar hasta el Parque Cuscatlán.

En ambos tramos se ampliaron las aceras, se cambió la superficie de la calle de asfalto por adoquín e incluyó más de 2 kilómetros de ciclovía, drenajes, paisajismo, mobiliario urbano, siembra de árboles e iluminación. Esa transformación significó más de 27 kilómetros de cableado subterráneo (de baja, media tensión y fibra óptica), así como la sustitución y profundización de más de 30 kilómetros de tuberías para agua potable y alcantarillas, así como 361 pozos de registro para red de electricidad y telecomunicaciones.

La iluminación fue transformada por más 200 luminarias tipo bolardo de 1.1 metros y 3.5 metros, 18 tipo cobra y 400 ojos de buey, todo guardando la armonía de la zona y su entorno.

El Corredor Urbano Calle Rubén Darío no solo ha embellecido la capital, sino que también ha dinamizado la economía local y fortalecido el tejido social. Con más de 180 empleos en la ejecución de las dos fases, este proyecto ha generado empleo digno y especializado. La transformación de sus calles, aceras, iluminación y mobiliario urbano convierte este emblemático espacio en un motor de desarrollo, donde la historia se encuentra con la modernidad para beneficio de todos los salvadoreños.

La transformación del Corredor Urbano Rubén Darío permitió la total revitalición del Centro Histórico de San Salvador, iniciado por el Presidente Nayib Bukele cuando fungió como alcalde capitalino entre 2015 y 2018 y que ha continuado en su administración.

Comparte esto: Facebook

X



Me gusta esto: Me gusta Cargando...