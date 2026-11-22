Un aparatoso accidente de tránsito se registró la mañana de este domingo 22 de noviembre en el sector del desvío a Zaragoza, sobre la carretera al Puerto de La Libertad, dejando como saldo un vehículo liviano volcado tras colisionar con un automotor de transporte de carga.

De acuerdo con los reportes oficiales, el impacto ocurrió en ese tramo vial y provocó el vuelco del vehículo liviano. Socorristas de distintas instituciones acudieron con rapidez al lugar para brindar asistencia médica a los conductores involucrados.

A pesar de la magnitud del percance vial, los cuerpos de socorro informaron que las personas afectadas únicamente resultaron con lesiones leves.

Por el momento se desconocen las causas exactas que originaron el choque, mientras las autoridades realizan las investigaciones correspondientes para esclarecer lo sucedido.

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