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Vehículo queda reducido a cenizas tras incendio en carretera hacia Cara Sucia, Acajutla
Un automóvil quedó totalmente destruido por las llamas este sábado 21 de noviembre sobre la carretera hacia Cara Sucia, en el caserío Santa Rosa del distrito de Acajutla, sin que se registraran personas lesionadas ni fallecidas.
Tras recibir el aviso de emergencia, elementos del Cuerpo de Bomberos acudieron al lugar y encontraron el automotor ya consumido por el fuego. Las unidades ejecutaron maniobras de extinción, enfriamiento y control de riesgos para evitar que las llamas se extendieran hacia los alrededores.
Pese a lo aparatoso del incidente, las autoridades confirmaron que no hubo víctimas que lamentar. Hasta el momento se desconoce qué originó el siniestro y las causas continúan bajo evaluación.
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Retiran a personas que ingerían alcohol en un espacio público de Santa Tecla
Agentes del Cuerpo de Agentes Municipales (CAM) de Santa Tecla intervinieron a un grupo de personas que utilizaba un área pública como espacio para consumir bebidas alcohólicas, según el reporte difundido este 21 de noviembre por El Blog.
El operativo se llevó a cabo en el pasaje 26 de la avenida Las Victorias, en la colonia Jardines del Volcán, donde los elementos municipales verificaron el desalojo de los presentes.
De acuerdo con la comuna, estas intervenciones forman parte de las acciones orientadas a recuperar los espacios públicos, resguardar el orden y asegurar que estas áreas se mantengan en condiciones adecuadas para el uso de toda la población.
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Vocalista de Prueba de Sonido evoluciona de forma estable tras quebranto de salud
La agrupación salvadoreña Prueba de Sonido dio a conocer que su vocalista, Alex Oviedo, se encuentra estable y en proceso de recuperación en el Seguro Social luego del reciente quebranto de salud que enfrentó, según un comunicado difundido este 21 de noviembre.
En el mensaje oficial, la banda detalló que el cantante recibe atención médica continua y expresó su gratitud hacia el personal del Seguro Social por su labor, así como hacia la población salvadoreña por las muestras de solidaridad, oraciones y preocupación.
De acuerdo con el reporte compartido por el grupo, Oviedo mantiene respiración espontánea mediante collarín (traqueostomía), recibe alimentación enteral por gastrostomía y cumple con sesiones constantes de rehabilitación física y terapia musical, bajo un pronóstico neurológico reservado.
Asimismo, se anunció que mañana se llevará a cabo el concierto benéfico Prueba Unidos, destinado a recaudar fondos para el tratamiento médico del artista. El encuentro reunirá a diversas bandas y artistas nacionales, además de contar con la participación de Álvaro Aguilar, vocalista de la agrupación guatemalteca Alux Nahual.
Política
Ulloa destaca seguridad, educación y transformación digital como pilares de la reforma del Estado en cumbre internacional
El vicepresidente de la República, Félix Ulloa, participó en la Cumbre Mundial de Gobiernos, celebrada en República Dominicana, un espacio de diálogo internacional que reunió a líderes y representantes de distintos sectores para abordar los desafíos de la gobernanza y el futuro de la administración pública.
Durante su intervención en el panel “Repensando el gobierno: ¿Qué hace que las reformas perduren?”, Ulloa compartió la experiencia de transformación de El Salvador bajo el liderazgo del presidente Nayib Bukele. Destacó que la seguridad ha sido el punto de partida para impulsar una nueva etapa de crecimiento económico, modernización institucional y generación de oportunidades para la población.
“La seguridad ha sido el punto de partida para impulsar una nueva etapa de crecimiento económico, modernización institucional y generación de oportunidades para la población.”
En ese contexto, enfatizó que la perdurabilidad de las reformas requiere liderazgo, fortalecimiento institucional y respaldo ciudadano. Asimismo, se refirió a la Ley Especial para la Reestructuración Municipal como parte de las transformaciones impulsadas para reorganizar y modernizar la administración pública.
En materia de desarrollo social, el vicepresidente destacó las oportunidades educativas dirigidas a la juventud, haciendo referencia al programa de 50.000 becas anunciado por el Gobierno a través de la Dirección de Integración, así como a las iniciativas orientadas a ampliar el acceso a la educación superior, la formación técnica y la inserción laboral. Señaló que estos avances trascienden el ámbito educativo y representan un cambio cultural, en el que las nuevas generaciones asumen un papel protagónico.
“Estos avances trascienden el ámbito educativo y representan un cambio cultural, en el que las nuevas generaciones asumen un papel protagónico.”
En el ámbito de la innovación educativa, abordó la incorporación de herramientas de inteligencia artificial en el sistema educativo, haciendo referencia al acuerdo para la implementación de Grok, orientado a brindar asistencia personalizada a los estudiantes del sector público. También resaltó la entrega de dispositivos tecnológicos a estudiantes y docentes, así como el uso de Google Classroom como plataforma de aprendizaje.
“Las transformaciones que perduran son aquellas que trascienden la gestión gubernamental y se convierten en capacidades y oportunidades para la ciudadanía.”
Ulloa destacó además la incorporación de nuevas tecnologías en la gestión gubernamental, subrayando el papel de la Escuela Superior de Innovación en la Administración Pública (ESIAP), que ha capacitado y certificado a servidores públicos. Hizo referencia a los avances en transformación digital y a la creación de la Comisión Nacional de Activos Digitales (CNAD), encargada de regular y supervisar este sector, así como el interés de empresas internacionales por registrarse en el ecosistema de activos digitales del país.
Finalmente, expuso que las transformaciones que perduran son aquellas que trascienden la gestión gubernamental y se convierten en capacidades y oportunidades para la ciudadanía, reafirmando la importancia de construir instituciones que respondan a las necesidades de las presentes y futuras generaciones.
Seguridad, educación y transformación digital como pilares de la reforma del Estado salvadoreño.
🇸🇻🌎 El Vicepresidente @fulloa51 , participó en la Cumbre Mundial de Gobiernos (World Governments Summit), celebrada en República Dominicana, un espacio de diálogo internacional que reunió a líderes y representantes de distintos sectores para abordar los desafíos de la gobernanza y el futuro de la administración pública.
— Diario Digital Cronio (@croniosv) November 21, 2026