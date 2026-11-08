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Tres lesionados tras aparatoso accidente de tránsito en Santa Tecla
Un accidente de tránsito registrado en la intersección de la novena avenida Sur y la cuarta calle en el municipio de Santa Tecla dejó como saldo tres personas lesionadas, entre ellas un joven motociclista que requirió traslado hospitalario.
Detalles del incidente
La seccional de Santa Tecla de la Cruz Roja Salvadoreña brindó los primeros auxilios a Rodrigo Andrés Montoya, de 23 años, quien se conducía a bordo de una motocicleta sin placas al momento del percance.
De acuerdo con el informe preliminar de las autoridades de socorro, el joven presentaba:
Heridas cortantes en el brazo izquierdo.
Traumatismo en la clavícula derecha.
Lesiones en la parte frontal del cráneo.
Fuerte dolor en el miembro inferior derecho.
Debido a la complejidad de las heridas, Montoya fue estabilizado en el lugar y posteriormente trasladado de emergencia al Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) de Santa Tecla para recibir atención médica especializada.
En el choque estuvo involucrada la motocicleta del joven (la cual circulaba sin placas de identificación) y otro vehículo particular cuyas placas corresponden a la matrícula 416-5957.
Hasta el momento, las instituciones de socorro y seguridad no han brindado mayores detalles sobre las causas exactas que originaron el impacto ni la responsabilidad de los conductores involucrados en este nuevo percance vial que enluta las calles tecleñas.
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Feria Integra lleva 1,500 atenciones médicas y sociales gratuitas a los habitantes de San Luis Talpa
Con el firme propósito de garantizar el bienestar y el acceso universal a servicios de salud y asistencia social, la Dirección de Integración llevó a cabo una nueva jornada del programa Ferias Integra en el Centro Escolar Caserío Santa Clara, beneficiando a cientos de salvadoreños.
Esta iniciativa, impulsada por el Gobierno del Presidente Nayib Bukele, logró desplegar 1,500 atenciones gratuitas de primer nivel, acercando consultas médicas preventivas, entrega de medicamentos, servicios de bienestar social y orientación comunitaria directamente a los habitantes de San Luis Talpa y sus distritos vecinos.
Durante la jornada, las familias del sector recibieron atención integral en un ambiente de cercanía y orden. La presencia de Ferias Integra reafirma el compromiso gubernamental de descentralizar los servicios del Estado, asegurando que las comunidades más vulnerables o de difícil acceso reciban una atención digna y oportuna.
«Seguimos recorriendo el territorio para transformar la vida de las familias salvadoreñas, construyendo comunidades más fuertes, sanas y unidas», destacaron los equipos de trabajo desplegados en el territorio.
Con estas acciones, el Gobierno continúa consolidando su estrategia de desarrollo social y proximidad ciudadana, reafirmando que el bienestar integral es un derecho para todos los habitantes del país.
Internacionales
JAPÓN: sismo de 5.7 grados deja 20 lesionados y afecta el transporte ferroviario
Un sismo de 5.7 grados sacudió Japón, dejando un saldo preliminar de 20 personas lesionadas y provocando diversas interrupciones en el sistema de transporte ferroviario de la región afectada, según reportaron medios locales este 8 de noviembre de 2026.
De acuerdo con los informes oficiales, el epicentro del movimiento telúrico se localizó en la prefectura de Shizuoka, registrando una profundidad de 40 kilómetros.
Los servicios de emergencia y las autoridades locales se encuentran atendiendo a los heridos por el temblor, mientras los equipos técnicos trabajan en la revisión de las vías férreas para restablecer con seguridad la circulación de los trenes en las zonas con mayores reportes de daños materiales leves y sacudidas intensas.
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Arrestan a motociclista ebrio y sin licencia tras atropellar a peatón en Chalatenango Sur
La Policía Nacional Civil (PNC El Salvador) informó sobre la captura de un motociclista en el municipio de Chalatenango Sur, tras ser interceptado luego de atropellar a una persona en la vía pública.
El detenido fue identificado por las autoridades como Emerson Geovanny Vásquez Ortiz, de 24 años de edad. Según el reporte oficial, el conductor operaba la motocicleta bajo los efectos del alcohol, registrando 208 grados de alcohol en la prueba de alcotest, además de carecer de licencia de conducir.
De acuerdo con el informe de la corporación policial, la persona atropellada resultó con un fuerte golpe en la cabeza producto del impacto. Los equipos de emergencia la trasladaron de inmediato a un centro hospitalario, donde las autoridades confirman que se encuentra estable.