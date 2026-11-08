Tres lesionados tras aparatoso accidente de tránsito en Santa Tecla

Un accidente de tránsito registrado en la intersección de la novena avenida Sur y la cuarta calle en el municipio de Santa Tecla dejó como saldo tres personas lesionadas, entre ellas un joven motociclista que requirió traslado hospitalario.

Detalles del incidente

La seccional de Santa Tecla de la Cruz Roja Salvadoreña brindó los primeros auxilios a Rodrigo Andrés Montoya, de 23 años, quien se conducía a bordo de una motocicleta sin placas al momento del percance.

De acuerdo con el informe preliminar de las autoridades de socorro, el joven presentaba:

Heridas cortantes en el brazo izquierdo.

Traumatismo en la clavícula derecha.

Lesiones en la parte frontal del cráneo.

Fuerte dolor en el miembro inferior derecho.

Debido a la complejidad de las heridas, Montoya fue estabilizado en el lugar y posteriormente trasladado de emergencia al Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) de Santa Tecla para recibir atención médica especializada.

En el choque estuvo involucrada la motocicleta del joven (la cual circulaba sin placas de identificación) y otro vehículo particular cuyas placas corresponden a la matrícula 416-5957.

Hasta el momento, las instituciones de socorro y seguridad no han brindado mayores detalles sobre las causas exactas que originaron el impacto ni la responsabilidad de los conductores involucrados en este nuevo percance vial que enluta las calles tecleñas.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...