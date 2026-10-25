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¡Tragedia y polémica! Persona expira a las puertas de Fosalud en Altavista
Una nueva tragedia enluta a los habitantes de la colonia Altavista, luego de que una persona se desplomara y perdiera la vida de forma fulminante en pleno pasaje, quedando tendida exactamente frente a las instalaciones del Fondo Solidario para la Salud (Fosalud).
El impactante suceso ha desatado una ola de indignación y fuertes cuestionamientos en redes sociales. Vecinos y transeúntes recriminan la aparente falta de una respuesta médica inmediata y oportuna por parte del personal del centro asistencial, a pesar de que la víctima quedó a escasos metros de la entrada principal.
Mientras las autoridades procesan la escena para determinar las causas oficiales del deceso —que preliminarmente se presume pudo tratarse de un paro cardíaco repentino—, la comunidad exige respuestas ante lo que consideran un trágico abandono institucional.
Internacionales -deportes
¡El regreso más odiado y explosivo que pone a temblar a todo el Barcelona!
¡Se armó la gorda y el fuego está garantizado! El hombre que juró ser la pesadilla eterna del barcelonismo, el estratega más polémico de la historia moderna del fútbol, está de vuelta. José Mourinho pisa de nuevo territorio hostil este fin de semana en un El Clásico que promete chispas, declaraciones incendiarias, tensión arbitral y máxima hostilidad desde el mismísimo silbatazo inicial.
Durante su época dorada al mando del Real Madrid, «Mou» no solo dirigió partidos: convirtió el templo azulgrana en un auténtico campo de batalla ideológico y deportivo donde nadie salía ileso. En total, protagonizó 8 guerras sin cuartel en terreno catalán, dejando un saldo de infarto que hoy vuelve a la memoria de todos los hinchas: 2 victorias épicas, 3 empates agónicos y 3 derrotas dolorosas repartidas entre LaLiga, la Copa del Rey y la Champions League.
Las heridas y las glorias del luso en la boca del lobo:
El día negro: Su primera visita liguera al feudo azulgrana en noviembre de 2010 terminó en una humillación histórica por 5-0, el golpe más duro de su carrera en medio de una tensión insoportable, expulsiones y reproches que marcaron un antes y un después.
La venganza gloriosa: En abril de 2012, asaltó el Camp Nou con un triunfo clave de 2-1 gracias a los tantos salvadores de Sami Khedira y Cristiano Ronaldo, sellando prácticamente el título liguero y silenciando a todo un estadio.
El golpe letal: En febrero de 2013, volvió a sembrar el pánico con un contundente 3-1 en la Copa del Rey que dejó mudo al barcelonismo y metió a los blancos de lleno en la gran final tras un planteamiento táctico maestro.
Un historial que echa chispas:
Cada visita del luso dejó capítulos imborrables: desde aquel empate 1-1 en las semifinales de Champions de 2011 hasta las batallas verbales y tácticas en las Supercopas de España. Su sola presencia garantiza que nadie parpadee ni un segundo.
¡La mesa está servida para un nuevo capítulo de puro fuego, cuentas pendientes y odio deportivo! ¿Sobrevivirá el Camp Nou al show del luso o se encenderá la mecha definitiva?
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Bukele niega que los cuerpos calcinados en Haití sean los soldados salvadoreños
La tensión informativa se disparó este sábado tras el informe del New York Times —difundido también por agencias como Reuters— que asegura que fueron encontrados los cuerpos con graves quemaduras de los cuatro soldados de la Fuerza Aérea desaparecidos en Haití.
Sin embargo, la administración del presidente Nayib Bukele respondió de inmediato a través de sus redes sociales, rechazando tajantemente los reportes internacionales y asegurando que las labores de rescate siguen en marcha.
«La información que circula sobre el supuesto hallazgo de nuestros soldados es totalmente falsa. Nuestros elementos continúan cautivos y los protocolos de rescate militar siguen desplegados en el terreno hasta traerlos sanos y salvos de regreso. No caigamos en la desinformación de quienes buscan minimizar el esfuerzo de nuestra misión», dijo Bukele.
Fuentes cercanas a la misión citadas por la prensa extranjera señalan que los restos recuperados habrían sido entregados a una delegación militar salvadoreña en el aeropuerto internacional de Puerto Príncipe, requiriendo pruebas forenses de ADN debido al nivel de calcinación. Este episodio pondría de relieve las severas dificultades operativas de la Fuerza de Represión de Pandillas (GSF), la cual opera con apenas 2,000 de los 5,500 efectivos previstos por la ONU frente a grupos armados como Chen Mechan y 400 Mawozo.
Por su parte, el Ejecutivo se mantiene firme en desmentir el deceso de los uniformados, buscando proteger la moral institucional y la estrategia de seguridad exterior frente a lo que califica como especulaciones de la prensa internacional.
Mientras los familiares de los uniformados aguardan certezas en medio de la incertidumbre, el choque directo entre el reporte periodístico y la negativa frontal del mandatario subraya los riesgos de las misiones internacionales de paz. La gran incógnita sigue siendo cómo se resolverá este pulso entre los hechos reportados sobre el terreno y la versión oficial del gobierno salvadoreño.
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NAU FEST 2026: La apuesta regional para conectar a 2 mil jóvenes salvadoreños con el mundo laboral
Más de 2,000 jóvenes salvadoreños se preparan para integrarse al mercado laboral y desarrollar proyectos de emprendimiento a través del NAU FEST 2026. La iniciativa regional, impulsada por Junior Achievement El Salvador, inauguró este sábado su primera jornada presencial en las instalaciones del Campus JA de esta localidad, reuniendo a un millar de estudiantes con líderes empresariales y especialistas tecnológicos.
El evento, que se desarrolla bajo el lema «Enfoca tu potencial», forma parte de un despliegue continental de Junior Achievement Américas que proyecta impactar a más de 50,000 personas en América Latina y el Caribe. El propósito central de la actividad es acortar la brecha entre la formación académica y las demandas actuales del sector privado.
Durante el encuentro inaugural se abordaron las principales problemáticas del empleo juvenil y la acelerada adopción tecnológica en el entorno corporativo. El conversatorio «Del talento a la oportunidad: ¿dónde se rompe la conexión?» sentó a la mesa a Ricardo Monterroza López, director ejecutivo de Junior Achievement El Salvador; Rebeca Parker Camerlingo, presidenta del Instituto Nacional de Capacitación y Formación (INCAF); y Karla Klaus, presidenta de la Cámara Alemana-Salvadoreña de Comercio e Industria. Los ponentes analizaron los desafíos estructurales que dificultan la inserción laboral de los recién graduados en el país.
La transformación digital ocupó un lugar prioritario en la agenda con el panel «IA para todos: trabajar mejor en la era de la inteligencia artificial». Expertos como Gerson Aguirre, CTO de AP Technology; Williams González, CEO de Code Castle; y Noemí Villarreal Rodríguez, directora de Producción Educativa del Tecnológico de Monterrey, expusieron las competencias que los nuevos profesionales deben dominar para coexistir con los sistemas de automatización y optimizar procesos corporativos.
A diferencia de las ferias de empleo convencionales, la metodología del festival incluyó dinámicas interactivas orientadas al desarrollo de habilidades blandas y técnicas. Los participantes accedieron a sesiones de mentoría rápida con profesionales activos, talleres prácticos sobre tendencias del mercado y resolvieron retos de innovación planteados por las marcas patrocinadoras.
Ricardo Monterroza destacó la importancia de la retroalimentación empresarial en estos entornos, señalando que la iniciativa permite a las organizaciones comunicar de forma directa las destrezas que exige el mercado y perfilar de manera temprana a los talentos emergentes para sus equipos de trabajo.
Junior Achievement El Salvador, organización con más de cinco décadas de trayectoria en programas de educación financiera y emprendimiento en el país, confirmó que el festival extenderá su cobertura hacia el interior de la república en las próximas semanas. Las siguientes jornadas se llevarán a cabo el 5 de noviembre en la Universidad Autónoma de Santa Ana (UNASA) y el 12 de noviembre en la Universidad Gerardo Barrios (UGB) de San Miguel, completando así el circuito de vinculación laboral para la juventud salvadoreña.
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