Nacionales
¡Tragedia en Santa Ana! Menor de edad muere tras caer en una poza de aguas negras mientras jugaba
Un menor de edad perdió la vida la tarde del lunes 16 de noviembre, luego de caer accidentalmente en una poza de aguas negras mientras jugaba en el distrito de El Congo, municipio de Santa Ana Este, al occidente de El Salvador.
De acuerdo con la información preliminar, el niño se encontraba jugando cuando ocurrió el lamentable incidente, por lo que se solicitó la intervención de los cuerpos de socorro para atender la emergencia.
Voluntarios de Comandos de Salvamento, seccional El Congo, acudieron al lugar tras recibir la alerta. Sin embargo, al evaluar al menor, confirmaron que ya no presentaba signos vitales.
El hecho ha causado consternación por las circunstancias en las que ocurrió. Hasta el momento, no se han divulgado la identidad ni la edad exacta de la víctima, mientras se esperan más detalles sobre este lamentable suceso.
Judicial
¡Hasta 65 años de prisión! Nueve pandilleros de alto rango de la MS-13 reciben severas condenas en La Unión
La Fiscalía General de la República (FGR) consiguió que 19 integrantes de la Mara Salvatrucha (MS-13) fueran condenados a penas de hasta 65 años de cárcel por el delito de agrupaciones ilícitas. Entre los sentenciados figuran nueve miembros de alto rango de la estructura criminal que operaba en el oriente de El Salvador.
Los condenados pertenecían a la clica Vía Satélite Locos Salvatruchos, que mantenía presencia en zonas urbanas y rurales de Intipucá y Conchagua, en La Unión Sur. Según las investigaciones fiscales, sus integrantes estuvieron involucrados en actividades delictivas que incluían homicidios, extorsiones agravadas y tráfico ilícito.
José Armando Aparicio Ventura, alias “Derribador”, recibió la pena más alta, de 65 años de prisión, por agrupaciones ilícitas y otros delitos relacionados con drogas y armas de fuego. Otros nueve integrantes con rango de homeboy fueron condenados a 45 años de cárcel, mientras que los restantes recibieron sentencias de 20 y 30 años.
Las condenas fueron impuestas por el Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Miguel, tras evaluar las pruebas presentadas durante el juicio. La Fiscalía informó que los sentenciados también enfrentarán otros procesos judiciales por diferentes delitos, cuyas eventuales condenas podrían incrementar los años de prisión que deberán cumplir.
Judicial
¡Hasta 65 años de cárcel! Condenan a 19 pandilleros de la MS-13 que operaban en La Unión
La Fiscalía General de la República (FGR) logró que 19 integrantes de la Mara Salvatrucha (MS-13) fueran condenados a penas de entre 20 y 65 años de prisión por su participación en una estructura criminal que operaba en diferentes sectores del departamento de La Unión.
Los condenados pertenecían a la clica Vía Satélite Locos Salvatruchos, cuyos integrantes mantenían presencia en zonas urbanas y rurales de los distritos de Intipucá y Conchagua, en La Unión Sur. Según las investigaciones, la estructura estuvo involucrada en homicidios, extorsiones agravadas, tráfico ilícito y otros delitos que afectaron a los habitantes de estas comunidades.
José Armando Aparicio Ventura, alias “Derribador”, recibió la condena más alta, de 65 años de prisión, por tráfico ilícito, tenencia o portación ilegal de arma de fuego y agrupaciones ilícitas. Otros nueve pandilleros con rango de homeboy fueron sentenciados a 45 años de cárcel cada uno, mientras que los demás recibieron penas de 20 y 30 años.
Las sentencias fueron impuestas por el Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Miguel, luego de valorar las pruebas presentadas por la Fiscalía. Los integrantes de la estructura fueron capturados durante el régimen de excepción y ahora deberán cumplir las condenas establecidas por la justicia salvadoreña.
Judicial
¡15 años y medio de cárcel! Condenan a joven pandillera por extorsionar a comerciante en Apopa
Una mujer identificada como Verónica Aguilar Santa María fue condenada a 15 años y seis meses de prisión por el delito de extorsión agravada, tras comprobarse su participación en las amenazas y exigencias económicas contra un comerciante del distrito de Apopa, San Salvador Oeste.
De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), la condenada actuaba junto a otros integrantes del Barrio 18, quienes llegaron al establecimiento de la víctima para exigirle una cuota económica a cambio de permitirle continuar trabajando.
Durante aproximadamente dos años, el comerciante fue obligado a entregar dinero a los pandilleros. Sin embargo, tras la implementación del régimen de excepción, decidió denunciar los hechos ante las autoridades, lo que permitió identificar y capturar a los responsables.
El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador impuso las condenas correspondientes por extorsión agravada. La Fiscalía también informó que Aguilar Santa María y los demás involucrados enfrentarán otro proceso judicial por el delito de agrupaciones ilícitas.