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Tragedia en Cabañas: Brutal choque deja un saldo de ocho heridos, ¡seis de ellos menores de edad!
Un impactante accidente de tránsito sacudió este sábado la tranquilidad del caserío Rancho Quemado, en el cantón Maquilishuat, jurisdicción de Ilobasco. El violento choque frontal y lateral involucró a una camioneta tipo pick-up y a una pesada rastra en la transitada carretera hacia Sensuntepeque.
El saldo preliminar es alarmante: ocho personas gravemente lesionadas, entre las que destacan seis menores de edad que sufrieron el impacto de la colisión. Ante la emergencia, unidades de rescate de la Cruz Verde se desplazaron de inmediato al lugar de los hechos para brindar primeros auxilios, estabilizar a las víctimas de urgencia y trasladarlas de emergencia a un centro asistencial cercano.
Las autoridades ya investigan las causas exactas que provocaron este aparatoso percance que hoy mantiene en zozobra a la comunidad de Cabañas.
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Rescatan del olvido a decenas de familias con mega jornada de limpieza extrema
¡Fin a la pesadilla de la basura! Las autoridades municipales pusieron fin al calvario que vivían los habitantes de la populosa residencial Pórticos de San Antonio, tras una intensa e implacable movilización de equipos de Desechos Sólidos para erradicar toneladas de chatarra acumulada.
Ante el clamor desesperado de la comunidad —que exigía una solución urgente a través de su Junta Directiva—, la alcaldía de San Salvador Centro irrumpió con fuerza en la Zona 2 para barrer por completo con los focos de infección y objetos voluminosos que amenazaban la tranquilidad del sector.
¡Más de 75 familias al fin respiran aliviadas! Gracias a este contundente despliegue, los vecinos recuperaron espacios limpios, seguros y libres de criaderos de plagas, marcando un antes y un después en la lucha frontal contra el desorden urbano.
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¡Tragedia y polémica! Persona expira a las puertas de Fosalud en Altavista
Una nueva tragedia enluta a los habitantes de la colonia Altavista, luego de que una persona se desplomara y perdiera la vida de forma fulminante en pleno pasaje, quedando tendida exactamente frente a las instalaciones del Fondo Solidario para la Salud (Fosalud).
El impactante suceso ha desatado una ola de indignación y fuertes cuestionamientos en redes sociales. Vecinos y transeúntes recriminan la aparente falta de una respuesta médica inmediata y oportuna por parte del personal del centro asistencial, a pesar de que la víctima quedó a escasos metros de la entrada principal.
Mientras las autoridades procesan la escena para determinar las causas oficiales del deceso —que preliminarmente se presume pudo tratarse de un paro cardíaco repentino—, la comunidad exige respuestas ante lo que consideran un trágico abandono institucional.
Internacionales -deportes
¡El regreso más odiado y explosivo que pone a temblar a todo el Barcelona!
¡Se armó la gorda y el fuego está garantizado! El hombre que juró ser la pesadilla eterna del barcelonismo, el estratega más polémico de la historia moderna del fútbol, está de vuelta. José Mourinho pisa de nuevo territorio hostil este fin de semana en un El Clásico que promete chispas, declaraciones incendiarias, tensión arbitral y máxima hostilidad desde el mismísimo silbatazo inicial.
Durante su época dorada al mando del Real Madrid, «Mou» no solo dirigió partidos: convirtió el templo azulgrana en un auténtico campo de batalla ideológico y deportivo donde nadie salía ileso. En total, protagonizó 8 guerras sin cuartel en terreno catalán, dejando un saldo de infarto que hoy vuelve a la memoria de todos los hinchas: 2 victorias épicas, 3 empates agónicos y 3 derrotas dolorosas repartidas entre LaLiga, la Copa del Rey y la Champions League.
Las heridas y las glorias del luso en la boca del lobo:
El día negro: Su primera visita liguera al feudo azulgrana en noviembre de 2010 terminó en una humillación histórica por 5-0, el golpe más duro de su carrera en medio de una tensión insoportable, expulsiones y reproches que marcaron un antes y un después.
La venganza gloriosa: En abril de 2012, asaltó el Camp Nou con un triunfo clave de 2-1 gracias a los tantos salvadores de Sami Khedira y Cristiano Ronaldo, sellando prácticamente el título liguero y silenciando a todo un estadio.
El golpe letal: En febrero de 2013, volvió a sembrar el pánico con un contundente 3-1 en la Copa del Rey que dejó mudo al barcelonismo y metió a los blancos de lleno en la gran final tras un planteamiento táctico maestro.
Un historial que echa chispas:
Cada visita del luso dejó capítulos imborrables: desde aquel empate 1-1 en las semifinales de Champions de 2011 hasta las batallas verbales y tácticas en las Supercopas de España. Su sola presencia garantiza que nadie parpadee ni un segundo.
¡La mesa está servida para un nuevo capítulo de puro fuego, cuentas pendientes y odio deportivo! ¿Sobrevivirá el Camp Nou al show del luso o se encenderá la mecha definitiva?
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