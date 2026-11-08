Sujeto le quemó «el asunto» con gasolina a su novia en Juayúa

El Boca Juniors logró este sábado coronarse campeón en la Tabla Anual 2026 y alcanzó su estrella 75 en su historia, tras imponerse por la mínima (1-0) ante Defensa y Justicia en La Bombonera, según informó El Blog.

De acuerdo con el reporte periodístico, el tanto de la victoria que le dio el título al conjunto xeneize fue anotado por Eder Valencia.

Nuevo formato y desglose histórico

Este título se origina bajo el nuevo formato instaurado por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), el cual reúne los puntos obtenidos en las fases regulares de los torneos Apertura y Clausura para coronar a su ganador como campeón de Liga.

Con este nuevo campeonato, el club suma su palmarés oficial de la siguiente manera:

36 copas de Primera División.

17 copas nacionales.

22 títulos internacionales (que incluyen 6 Copas Libertadores, 3 Copas Intercontinentales o Mundiales, entre otros torneos continentales).

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