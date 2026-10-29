SISTEMA FEDECRÉDITO REALIZÓ EL PRIMER SORTEO DE LA PROMOCIÓN GANA FÁCIL

Con el propósito de promover la educación financiera y destacar la importancia de los hábitos y las decisiones en la construcción del bienestar personal, el SISTEMA FEDECRÉDITO llevó a cabo la séptima edición del Congreso del Día Mundial del Ahorro 2026, una jornada de aprendizaje e inspiración que contó con la participación de los reconocidos conferencistas internacionales Yokoi Kenji y Daniel Urías.

El encuentro contó con la participación de más de 1,000 salvadoreños, quienes conocieron nuevas perspectivas sobre la relación entre el comportamiento humano, la administración del dinero y el liderazgo, a través de dos ponencias que invitaron a reflexionar sobre cómo las decisiones cotidianas pueden influir en el presente y el futuro.

La jornada inició con la participación de Daniel Urías, fundador de Cooltura Financiera, quien presentó la ponencia “Dinero irracional: los trucos de tu mente que sabotean tu bienestar financiero”. Durante su intervención, abordó los factores psicológicos y los patrones de comportamiento que pueden influir en la manera en que las personas administran sus recursos, resaltando la importancia de reconocerlos para tomar decisiones financieras más conscientes.

Seguidamente, Yokoi Kenji, trabajador social por vocación, quien lidera un mensaje para la comunidad hispana que evoca la necesidad de un liderazgo integral para una sociedad emergente. Una carismática combinación de sabiduría ancestral y la constante búsqueda de equilibrio e innovación, Yokoi Kenji presentó la ponencia magistral “Kintsugi: Liderazgo integral”, en la que compartió reflexiones sobre la disciplina, el propósito y la capacidad de aprender de las experiencias. Su intervención destacó la importancia de transformar los desafíos en oportunidades de crecimiento y fortalecer las cualidades que contribuyen al desarrollo personal y al ejercicio del liderazgo.

Durante el congreso se destacó la importancia del ahorro como un hábito fundamental para la administración responsable de las finanzas personales, que requiere planificación, disciplina y toma de decisiones conscientes para contribuir al bienestar financiero de las personas y sus familias. Esta reflexión adquiere mayor relevancia al contrastarla con la realidad del país: según la Encuesta Nacional de Inclusión y Educación Financiera 2025, presentada por el Banco Central de Reserva, el 46.9 % de los salvadoreños tiene una cuenta de ahorro, el 23.0 % accede a algún tipo de crédito, el 22.4 % cuenta con un seguro y el indicador de alfabetización financiera se ubicó en 14.3, siendo el puntaje máximo nacional 21.

Frente a este panorama, el SISTEMA FEDECRÉDITO, con más de 85 años de trayectoria, acerca sus productos y servicios a las comunidades salvadoreña, con una amplia red de atención que supera los 850 puntos en todo El Salvador, sumando así a la inclusión financiera y a la bancarización del país desde las diferentes aristas de nuestra plataforma multicanal que brindan acceso a diversas soluciones financieras a través de sus 47 Cajas de Crédito, 7 Bancos de los Trabajadores y 2 compañías de seguros. A ello se añade la educación financiera, que acompaña el acceso a estos servicios con conocimiento para usarlos de forma responsable, además de eventos como el que se llevó a cabo, en el que se reunió a más de 1,000 personas en su séptima edición.

“En el SISTEMA FEDECRÉDITO creemos que la educación financiera es fundamental para que los salvadoreños cuenten con mayores herramientas para administrar sus recursos y tomar decisiones acertadas. Por ello, desde hace 7 años desarrollamos espacios como este congreso, que permiten ampliar conocimientos y reflexionar sobre hábitos que contribuyen al bienestar financiero”, expresó Claudia Abrego, Gerente de Comunicaciones de FEDECRÉDITO.

La séptima edición del congreso forma parte de las iniciativas de Responsabilidad Social Empresarial que desarrolla el SISTEMA FEDECRÉDITO para promover la inclusión y la educación financiera. A través de estas actividades, la institución busca acercar a la población herramientas que contribuyan a enriquecer sus conocimientos económicos y fortalecer la cultura del ahorro como una práctica cotidiana.

Para promover esta cultura, el SISTEMA FEDECRÉDITO ofrece productos adaptados a diferentes etapas de la vida, entre ellos la Cuenta de Ahorros, Cuenta de Ahorro Infantil, Cuenta de

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Programado, Cuenta de Ahorros Crece Mujer y Depósitos a Plazo. Estas alternativas buscan facilitar el acceso a servicios financieros y promover que más salvadoreños puedan desarrollar el hábito del ahorro, organizar sus recursos y planificar su futuro económico.

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