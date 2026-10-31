Internacionales
¡Sismo de 5.9 desata el terror en Panamá y confirman nueva muerte por el devastador terremoto de octubre!
Un fuerte sismo de magnitud 5.9 sacudió territorio panameño este sábado por la mañana, con epicentro a 20 kilómetros al noroeste de Tonosí, provocando pánico generalizado y evacuaciones de edificios en medio del temor de la población.
Las autoridades detallaron que las réplicas ya alcanzan los 5 grados en la escala de Richter y que el servicio de trenes tuvo que ser detenido temporalmente por seguridad.
En paralelo, y en medio de la emergencia de este sábado, las autoridades confirmaron el trágico fallecimiento de una tercera persona, un deceso que sigue vinculado directamente a las secuelas del fuerte terremoto que golpeó al país a inicios de este mismo mes de octubre.
Internacionales
El precio del barril de petróleo Brent se dispara a $116 tras nuevos ataques en el estrecho de Ormuz
El precio del barril de petróleo Brent se ubicó este viernes en los $116, tras registrar un incremento del 1 % en su valor para ser distribuido en los mercados internacionales.
El repunte se produjo luego de una nueva jornada de ataques en el estrecho de Ormuz, un punto crítico para el comercio energético mundial que mantiene latentes las tensiones geopolíticas en Medio Oriente. Los analistas advierten que esta situación, sumada a los enfrentamientos que ya se prolongan por ocho meses ininterrumpidos en la zona, mantiene al combustible con una marcada y sostenida tendencia al alza.
Este nuevo encarecimiento del crudo incrementa la presión sobre las economías globales, amenazando con disparar los costos de transporte, manufactura y los derivados energéticos en cadena durante las próximas semanas.
Internacionales
Muere Alvin Hellerstein, juez del caso Maduro: queda pendiente su relevo en Nueva York
El juez federal Alvin K. Hellerstein, encargado del proceso penal contra Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, falleció este miércoles 28 de octubre a los 92 años. El Tribunal del Distrito Sur de Nueva York confirmó la muerte del magistrado, quien mantenía actividad judicial después de casi tres décadas en el cargo.
Su fallecimiento ocurre mientras estaba previsto que el juicio contra Maduro y Flores comenzara el 14 de junio de 2027, conforme al calendario aprobado recientemente. Al conocerse la noticia, no se había anunciado públicamente quién asumiría el expediente ni si habría modificaciones en las fechas programadas.
Hellerstein fue nombrado juez federal por el presidente Bill Clinton en 1998. Graduado de la Universidad de Columbia, había trabajado como abogado del Ejército estadounidense y en el sector privado. Entre sus procesos más relevantes estuvieron numerosas demandas civiles por muertes, lesiones y daños materiales derivados de los atentados del 11 de septiembre de 2001.
La trayectoria del magistrado también incluyó asuntos relacionados con Donald Trump y decisiones sobre la divulgación de pruebas de abusos contra detenidos en Irak y Afganistán. Ahora, la atención se concentra en la designación de su sucesor para el caso Maduro, mientras continúa pendiente la resolución judicial de las acusaciones contra el exmandatario venezolano y su esposa.
Internacionales
Hallan restos humanos en una hielera junto al Palacio Municipal de Mazatlán
Una hielera con una cabeza humana fue localizada el martes 27 de octubre en las instalaciones del Palacio Municipal de Mazatlán, en Sinaloa, México. El hallazgo provocó la movilización de corporaciones de seguridad municipales y estatales.
El secretario de Seguridad Pública Municipal, Gabino Ulises Jacobo Guerrero, informó que recibió el reporte alrededor de las 6:00 de la mañana. Personal encargado de vigilar el inmueble detectó el recipiente cerca de la oficina de Ingresos y notificó a sus superiores.
La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa indicó que el Grupo Interinstitucional acudió para reforzar la vigilancia en los alrededores del ayuntamiento y proteger a trabajadores y ciudadanos. La Fiscalía General del Estado quedó a cargo de las investigaciones y los peritajes correspondientes.
Los reportes también mencionan un mensaje amenazante junto al recipiente, pero la información consultada no permite establecer quién lo dejó ni atribuir el hecho a una organización criminal específica. Tampoco se ha precisado públicamente la identidad de la víctima o cómo fue abandonada la hielera.