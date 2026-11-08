Sismo de 4.1 grados en Guatemala sacude el occidente de El Salvador

Un movimiento telúrico de 4.1 grados en la escala de Richter, con epicentro en el territorio guatemalteco, fue sensible la mañana de este domingo en la zona occidental de El Salvador, según confirmó el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN).

De acuerdo con el reporte preliminar de las autoridades, el sismo se registró específicamente a las 07:48:44 hora local, ubicándose en las coordenadas 14.38N y -90.12O. Inicialmente, los registros institucionales situaron la magnitud en 3.8, la cual fue ajustada posteriormente a 4.1 tras la revisión técnica de los sismógrafos.

Ante la preocupación generada en las zonas fronterizas y costeras, el MARN descartó de inmediato la posibilidad de un evento de gran magnitud que pudiera representar un peligro de maremoto, confirmando que no existe alerta de tsunami para las costas salvadoreñas.

Hasta el momento, los cuerpos de socorro y las autoridades de protección civil no reportan daños materiales graves ni personas lesionadas a causa del temblor, aunque los monitoreos en el occidente del país se mantienen activos para descartar cualquier eventualidad posterior.

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