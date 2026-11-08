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Sismo de 4.1 grados en Guatemala sacude el occidente de El Salvador
Un movimiento telúrico de 4.1 grados en la escala de Richter, con epicentro en el territorio guatemalteco, fue sensible la mañana de este domingo en la zona occidental de El Salvador, según confirmó el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN).
De acuerdo con el reporte preliminar de las autoridades, el sismo se registró específicamente a las 07:48:44 hora local, ubicándose en las coordenadas 14.38N y -90.12O. Inicialmente, los registros institucionales situaron la magnitud en 3.8, la cual fue ajustada posteriormente a 4.1 tras la revisión técnica de los sismógrafos.
Ante la preocupación generada en las zonas fronterizas y costeras, el MARN descartó de inmediato la posibilidad de un evento de gran magnitud que pudiera representar un peligro de maremoto, confirmando que no existe alerta de tsunami para las costas salvadoreñas.
Hasta el momento, los cuerpos de socorro y las autoridades de protección civil no reportan daños materiales graves ni personas lesionadas a causa del temblor, aunque los monitoreos en el occidente del país se mantienen activos para descartar cualquier eventualidad posterior.
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Arrestan a motociclista ebrio y sin licencia tras atropellar a peatón en Chalatenango Sur
La Policía Nacional Civil (PNC El Salvador) informó sobre la captura de un motociclista en el municipio de Chalatenango Sur, tras ser interceptado luego de atropellar a una persona en la vía pública.
El detenido fue identificado por las autoridades como Emerson Geovanny Vásquez Ortiz, de 24 años de edad. Según el reporte oficial, el conductor operaba la motocicleta bajo los efectos del alcohol, registrando 208 grados de alcohol en la prueba de alcotest, además de carecer de licencia de conducir.
De acuerdo con el informe de la corporación policial, la persona atropellada resultó con un fuerte golpe en la cabeza producto del impacto. Los equipos de emergencia la trasladaron de inmediato a un centro hospitalario, donde las autoridades confirman que se encuentra estable.
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Gobierno envía ayuda alimentaria a afectados por inundaciones en Puerto Parada, Usulután
El Gobierno de El Salvador, a través del Ministerio de Trabajo, coordinó el envío masivo de ayuda alimentaria hacia las zonas costeras e insulares del departamento de Usulután.
La asistencia está destinada de forma prioritaria a las familias de los caseríos y las islas de Puerto Parada y sus alrededores, las cuales enfrentan graves complicaciones a raíz de inundaciones recientes.
De acuerdo con las autoridades gubernamentales, el desbordamiento y anegamiento de las comunidades se originaron por la combinación crítica de mareas altas y las persistentes precipitaciones que han azotado este sector del litoral salvadoreño.
Por instrucciones directas del Presidente Nayib Bukele, se desplegó esta asistencia humanitaria urgente con el propósito de cubrir las necesidades de subsistencia más inmediatas de los habitantes damnificados y mitigar el impacto adverso de la emergencia climática en la región.
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Así quedaron las gracias que hizo el “Chicharito” Díaz en la Troncal del Norte
El reciente percance vial protagonizado por el delantero del club Luis Ángel Firpo, Nelson Vladimir “Chicharito” Díaz, dejó daños materiales de consideración en los automotores involucrados.
De acuerdo con los reportes oficiales y de testigos, el accidente ocurrió durante la noche de este viernes en el kilómetro 32 ½ de la carretera Troncal del Norte, cuando el deportista perdió el control de su vehículo e impactó violentamente contra varios automóviles particulares y un camión que transitaban por la zona.
Tras el choque múltiple, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) intervinieron en el lugar y le practicaron la prueba de alcotest al jugador, la cual confirmó que conducía con 228 miligramos de alcohol por cada 100 decilitros de sangre.
Debido a su detención bajo los cargos de conducción peligrosa y daños, el “Chicharito” Díaz se perdió el partido que su equipo disputaba esta misma noche en el estadio Las Delicias de Santa Tecla, en el departamento de La Libertad.