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Santa Tecla corona un año de inclusión social con el cierre definitivo de los festivales del Florecimiento Salvadoreño
Santa Tecla se convirtió en el epicentro de la convivencia comunitaria tras albergar en el Parque El Cafetalón la gran final que marcó el cierre oficial del ciclo de festivales del Florecimiento Salvadoreño. La jornada del 25 de octubre convocó a una cifra récord de más de 22,000 asistentes, transformándose en el punto de encuentro final para dar por concluidas las actividades intergeneracionales de la Dirección de Integración.
La clausura del programa se estructuró a través del denominado Festival de Abuelos, Recursos Maravillosos, una iniciativa diseñada para poner fin a meses de trabajo territorial mediante la vinculación activa de adultos mayores, jóvenes becados y familias procedentes de diversas comunidades del país. Este cierre del año tuvo como eje principal revalorizar el papel de los adultos mayores dentro del proceso de desarrollo social, permitiéndoles interactuar de forma directa con las nuevas generaciones enfocadas en su formación educativa.
La agenda de finalización del festival incluyó la culminación de múltiples talleres prácticos, dinámicas recreativas y presentaciones musicales colectivas.
El núcleo del evento lo constituyó la gran final de las competencias anuales de arte, cultura y deportes. En estas instancias decisivas, miles de participantes de distintas localidades del país concluyeron sus procesos de preparación y entrenamiento del año, representando a sus comunidades en el cierre definitivo de esta edición de los festivales institucionales.
Internacionales
¡Giro histórico en Brasil! Lula remonta en el último suspiro y aplasta al clan Bolsonaro para gobernar por cuarta vez
Lo que pintaba como una noche trágica para la izquierda se convirtió en un thriller político de alto voltaje. Contra todo pronóstico, desafiando a las encuestas y en medio de un caos judicial sin precedentes, Luiz Inácio Lula da Silva ha consumado la machada: se impuso en una segunda vuelta de infarto y gobernará Brasil por cuarta vez en su historia.
Durante las primeras horas del recuento, los seguidores de Flávio Bolsonaro —el primogénito y heredero político del expresidente Jair Bolsonaro— ya saboreaban la victoria. Con las firmas Datafolha y Quaest dando por sentado que la ultraderecha tomaba el poder con un 51% de los votos, el fantasma del bolsonarismo amenazaba con regresar.
Pero el viejo zorro de la política brasileña tenía un as bajo la manga. Con un goteo infartante a medida que avanzaba el escrutinio, Lula fue recortando distancias hasta sellar un definitivo 51,75% frente al 48,25% del candidato opositor (con el 99,75% de las urnas escrutadas). Es un hito histórico: jamás en la democracia brasileña un candidato que quedó segundo en la primera vuelta había logrado darle la vuelta de esta manera.
La jornada rozó el esperpento cuando el reloj marcaba el cierre oficial de los colegios. Entre acusaciones cruzadas, problemas de transporte que dificultaron el voto y fuertes lluvias castigando bastiones conservadores, la tensión explotó a última hora.
Un juez del Supremo ordenó prorrogar las votaciones dos horas más, provocando un choque monumental con el Tribunal Superior Electoral, que ¡ya había comenzado a publicar los primeros datos oficiales! Un verdadero pulso al límite que mantuvo a todo un país con el corazón en un puño.
Con este triunfo agónico, Lula frena en seco el avance de la ultraderecha y Brasil amanece con un nuevo terremoto político que sacudirá los cimientos de todo el continente.
Principal
Fallece Pablo Torres, reconocido estatuista viviente
La cultura urbana se encuentra de luto tras el fallecimiento de Pablo Torres, un querido y respetado artista conocido por su labor como estatua viviente en los espacios públicos, ganándose el cariño y la admiración de la ciudadanía por su talento y constancia.
La noticia de su deceso fue confirmada públicamente por su hermana, Daniela Torres, a través de un mensaje en el que agradeció las muestras de apoyo y compartió los detalles sobre sus honras fúnebres Facebook. De acuerdo con los reportes preliminares, su muerte se habría producido a causa de un trágico accidente de tránsito.
En los últimos meses, el nombre de Torres había estado en el centro de la atención mediática y las redes sociales tras verse involucrado en un sonado incidente con un creador de contenido. En dicha ocasión, el artista fue provocado públicamente, un episodio que generó un fuerte rechazo social y abrió un amplio debate sobre el respeto, la dignidad y las precarias condiciones que enfrentan los trabajadores del arte callejero.
Más allá de aquella controversia, quienes lo conocieron recuerdan su dedicación y el valor de su arte. Hoy la comunidad artística despide a uno de sus referentes más entrañables.
Internacionales
María Corina Machado regresa a Venezuela por la puerta grande y deja al régimen en shock
La líder opositora María Corina Machado rompió el silencio y volvió a Venezuela de forma totalmente sorpresiva, tras pasar casi un año entera en el exilio dorado en Europa y con un Premio Nobel de la Paz bajo el brazo.
Tras meses de intentos frustrados y operativos militares que cambiaron el tablero político, la dirigente soltó la bomba en sus redes sociales con un contundente: “Estoy aquí. Con ustedes”.
Desde el estado Lara, el Comando Con Venezuela difundió imágenes de su visita clandestina/sorpresa a la Iglesia de Santa Rosa para agradecerle a la Divina Pastora por su milagroso regreso. Por su parte, Edmundo González Urrutia saltó de la emoción en internet a confirmar que su compañera de fórmula ya pisa suelo venezolano para «liderar y encaminar este proceso hasta el final».
¿Y la Casa Blanca? ¡Ni enterados! El propio Donald Trump confesó a CNN que no tenía la menor idea del operativo retorno, aunque soltó una perlita: “Ella me dio su Premio Nobel, ¿así que qué más puedo decir? Espero que esté bien”. Mientras tanto, el régimen guarda silencio y el país entero está al borde del asiento.