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Rescatan con vida a un hombre arrastrado por una corriente de retorno en playa San Blas, La Libertad
Elementos de la Unidad de Guardavidas de Protección Civil lograron rescatar con vida a un hombre que fue arrastrado mar adentro por una corriente marina en la playa San Blas, ubicada en el departamento de La Libertad.
De acuerdo con los reportes oficiales compartidos por El Blog, el incidente ocurrió cuando la víctima, que se encontraba bajo los efectos del alcohol, fue sorprendida por una fuerte corriente de retorno mientras ingresaba al mar. Estas corrientes, comunes en las costas del litoral, pueden alejar rápidamente a los bañistas hacia aguas profundas debido a su intensa fuerza de succión.
Gracias a la rápida intervención de los equipos de primera respuesta y los guardavidas en la zona, se activaron los protocolos de auxilio a tiempo, logrando sacar al hombre del agua antes de que la situación pasara a mayores. Las autoridades confirmaron que el rescate fue exitoso y la persona fue puesta a salvo con vida.
Recomendaciones de seguridad
Ante este tipo de emergencias, las instituciones de protección civil reiteran el llamado a los veraneantes a mantener las medidas de precaución necesarias en las playas del país, evitar ingresar al mar bajo los efectos de bebidas embriagantes y acatar las indicaciones de los cuerpos de socorro y guardavidas para prevenir tragedias.
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Donald Trump respalda el despliegue militar de El Salvador en Haití: «Tienes que hacer lo que tengas que hacer»
En medio de una creciente expectativa internacional por la presencia de tropas de la Fuerza Armada de El Salvador en territorio caribeño, la situación geopolítica sumó un nuevo respaldo clave. Durante su estancia en Mar-a-Lago, el presidente estadounidense Donald Trump se refirió públicamente al diálogo sostenido con Nayib Bukele tras los incidentes violentos que cobraron la vida de elementos de seguridad salvadoreños en Haití.
«I did speak to him. He said that he has a big problem with Haiti… They killed some of his people. I said, ‘You’re running your country. You have to do what you have to do.'»
(«Hablé con él. Me dijo que tiene un gran problema con Haití… Mataron a parte de su gente. Le dije: «Estás dirigiendo tu país. Tienes que hacer lo que tengas que hacer»»).
Con estas declaraciones, la administración estadounidense dejó en claro que respeta la autonomía de El Salvador en su estrategia de seguridad exterior frente al vacío de poder y el control de las pandillas en Haití. Al ser consultado sobre la posibilidad de que Estados Unidos brinde asistencia militar o logística en la misión, Trump descartó la necesidad de intervención norteamericana, afirmando que El Salvador se encuentra «en bastante buena forma» para gestionar las operaciones por cuenta propia.
La decisión del gobierno salvadoreño de movilizar a más de 2,000 efectivos a territorio haitiano se produjo días después de una serie de emboscadas perpetradas por grupos armados ilegales que operan en la nación insular.
A través de un comunicado difundido en redes sociales, el presidente Nayib Bukele aclaró de manera categórica los objetivos de la misión:
Naturaleza de la misión: Descartó rotundamente que se trate de una invasión o de una acción hostil en contra de los ciudadanos haitianos.
Cooperación internacional: Subrayó que el contingente acude con el respaldo y la exigencia de frenar el acecho de las estructuras criminales que amenazan la estabilidad regional.
La intervención inédita de un país latinoamericano en la crisis de seguridad de Haití marca un hito en la cooperación Sur-Sur y en la aplicación de modelos drásticos de combate al crimen organizado fuera de sus fronteras nacionales. Mientras los contingentes tácticos consolidan sus posiciones en el terreno, la comunidad internacional y los organismos multilaterales vigilan de cerca el impacto que esta estrategia tendrá sobre la pacificación definitiva del país caribeño.
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Joven de 25 años es asesinado tras discusión con el hermano de su novia
Una violenta disputa familiar sacudió a la comunidad de la colonia San Juan Bosco, en el departamento de Usulután, luego de que un joven de 25 años fuera asesinado a balazos tras un altercado directo con el hermano de su pareja sentimental. La víctima fue identificada por las autoridades como José Belarmino Torres Rodríguez (también nombrado en reportes preliminares como José Belarmino Torres), de 25 años de edad.
El hecho ha generado una profunda consternación en la zona, debido a que el joven asesinado era hijo de dos profesores ampliamente reconocidos en la localidad, así como de un exalcalde interino. Disputa y ataque armado De acuerdo con los informes preliminares recabados por la Policía Nacional Civil (PNC) y medios locales, los hechos ocurrieron al mediodía, cuando se desató una fuerte discusión entre la víctima y el hermano de su novia, identificado como Gerson Urías Estupiñán Castro.
Si bien las investigaciones iniciales apuntan a que el conflicto giraba en torno a rencillas vinculadas a la relación sentimental que Torres sostenía con la hermana del agresor, el altercado escaló rápidamente de intensidad hasta que Estupiñán Castro presuntamente abrió fuego en contra del joven, provocándole la muerte de manera instantánea en el lugar.
Ante la gravedad del suceso, corporaciones de seguridad desplegó un operativo inmediato en el sector para procesar la escena del crimen y dar con el paradero del responsable.
Gracias a la pronta reacción de las autoridades policiales, Gerson Urías Estupiñán Castro fue capturado pocas horas después del homicidio. El sospechoso fue puesto bajo custodia y enfrentará cargos ante la justicia salvadoreña por el delito de homicidio agravado.
El trágico desenlace ha enlutado a una familia de arraigo en Usulután. Diversos sectores de la sociedad civil y allegados a la familia han expresado sus muestras de solidaridad y condolencias a los padres de José Belarmino, lamentando cómo un conflicto de índole personal e interpersonal terminó truncando de forma violenta la vida de un joven de 25 años. Las autoridades continúan con las investigaciones pertinentes para esclarecer por completo el móvil y la dinámica exacta de los hechos que rodearon este caso de violencia familiar.
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Conductora se estrella contra un autobús sobre el paso a desnivel Utila, La Libertad
Un aparatoso accidente de tránsito se registró la mañana de este domingo sobre el paso a desnivel Utila, en el sentido que conduce hacia el Puerto de La Libertad, según informó el Viceministerio de Transporte (VMT).
El siniestro involucró a una camioneta particular y a un autobús. De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades, el percance vial se habría originado debido a una invasión de carril combinada con el exceso de velocidad.
Afortunadamente, las autoridades confirmaron que el incidente no dejó víctimas mortales ni personas lesionadas, registrándose únicamente daños materiales en ambos automotores.
Para atender la emergencia, equipos del Viceministerio de Transporte se hicieron presentes en el lugar con el apoyo de grúas para retirar los vehículos siniestrados y liberar la vía, logrando restablecer el flujo vehicular en la zona.