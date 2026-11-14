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Rastra a excesiva velocidad se estrella contra vivienda frente a fábrica Coca-Cola
Un fuerte accidente de tránsito se registró aproximadamente a las 5:00 de la mañana de este sábado sobre la carretera que conduce de Quezaltepeque hacia San Salvador, frente a las instalaciones de Coca-Cola.
Según el informe preliminar, una rastra perdió el control, chocó contra un árbol y posteriormente impactó contra una vivienda donde se encontraban cuatro personas: un adulto y tres menores de edad.
El conductor manifestó que se dirigía a guardar el vehículo cuando presuntamente se quedó dormido al volante, provocando el percance.
El impacto afectó el área de lavandería de la vivienda y ocasionó daños materiales en la estructura.
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VIDEO – Capturan a hombre acusado de hurtar mochila a turista guatemalteca en La Tiendona
La Policía Nacional Civil capturó a Edwin Wilfredo Amaya Beltrán, de 42 años, señalado de hurtar una mochila a una ciudadana guatemalteca en las instalaciones del mercado La Tiendona, en San Salvador.
El sujeto fue identificado luego de que circularan videos en redes sociales en los que se observa cómo sustrae la mochila de la víctima y toma otros objetos en la zona.
Tras su captura, Amaya Beltrán será remitido ante las instancias correspondientes por el delito de hurto. El procedimiento se realizó después de que las imágenes del hecho se difundieran en plataformas digitales.
🚨 CAPTURAN A HOMBRE QUE HURTÓ MOCHILA A TURISTA GUATEMALTECA EN LA TIENDONA
La PNC detuvo a Edwin Wilfredo Amaya Beltrán (42) luego de que videos en redes mostraran cómo le robó la mochila a una ciudadana guatemalteca en el mercado La Tiendona, San Salvador.
El sujeto también fue visto tomando otros objetos. Será procesado por el delito de hurto.
La seguridad turística se fortalece. ¿Viste el video? 👇
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— Diario Digital Cronio (@croniosv) November 14, 2026
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Capturan a conductor de la ruta 23 tras atropellar a dos mujeres en una avenida
Un conductor de una buseta de la ruta 23 fue arrestado luego de atropellar a dos mujeres en una avenida de El Salvador, según el reporte del incidente.
El hecho involucró a una unidad del transporte colectivo y dejó a dos mujeres afectadas, aunque todavía no se ha confirmado la gravedad de sus lesiones.
Tras el atropello, las autoridades procedieron con la detención del motorista, quien deberá enfrentar las diligencias correspondientes para esclarecer lo ocurrido.
El caso vuelve a llamar la atención sobre la seguridad de los peatones y la responsabilidad de los conductores del transporte colectivo en las vías del país.
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Hermanos ebrios provocan daños a patrulla policial al intentar recuperar motocicleta retenida
Dos hermanos en evidente estado de ebriedad intentaron recuperar una motocicleta que les había sido retenida por las autoridades y terminaron enfrentando cargos por daños y resistencia.
Los sujetos fueron identificados como José Moisés Guevara de la O, de 23 años, y Wilmer Enrique Guevara de la O, de 24. Ambos se encontraban bajo los efectos del alcohol y no cuentan con licencia de conducir.
Según la Policía Nacional Civil, los agentes retuvieron la motocicleta para evitar que continuaran circulando en esas condiciones. Sin embargo, al intentar recuperarla, los hermanos rompieron uno de los espejos del vehículo policial y luego huyeron del lugar.
Tras un operativo de búsqueda, ambos fueron ubicados sobre la 10.ª calle oriente, en Ciudad Barrios, San Miguel Norte, donde mantuvieron una actitud agresiva contra las autoridades.
Los dos serán remitidos por los delitos de daños y resistencia.