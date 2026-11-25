La princesa Lalla Asmaa de Marruecos llegó a El Salvador este miércoles 25 de noviembre para una visita oficial centrada en la cooperación en primera infancia y salud auditiva. La primera dama, Gabriela de Bukele, la recibió en el aeropuerto durante una ceremonia protocolaria.

La visita da seguimiento al acercamiento que comenzó en julio de 2025, cuando Gabriela de Bukele viajó a Marruecos y recorrió en Rabat la sede de la fundación que preside la princesa. Allí conoció su modelo de atención a niños y jóvenes sordos, que incluye servicios médicos, rehabilitación, educación y acompañamiento a las familias.

En noviembre de 2025, una misión médica marroquí realizó cirugías gratuitas de implante coclear en el Hospital Zacamil para niños salvadoreños con sordera severa. La Fundación Lalla Asmaa donó los dispositivos utilizados en el programa.

La cooperación se extendió en abril de 2026 a la formación de docentes y profesionales del Ministerio de Salud, el Instituto Salvadoreño de Rehabilitación Integral y la Fundación Teletón. Las capacitaciones abordaron la rehabilitación auditiva y estrategias para apoyar el aprendizaje de niños con implantes cocleares.

El Gobierno de El Salvador da la bienvenida a Su Alteza Real la Princesa Lalla Asmaa del Reino de Marruecos, quien llega a nuestro país para iniciar su Visita Oficial. A su llegada, fue recibida con todos los honores por la Primera Dama Gabriela de Bukele. Esta visita da continuidad a una agenda compartida en favor de la Primera Infancia y la salud auditiva. 🇸🇻🇲🇦 — Casa Presidencial 🇸🇻 (@PresidenciaSV) November 25, 2026

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