PNC captura a presunto integrante de la MS-13 en Jiquilisco, Usulután

El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador condenó este martes a 15 años de prisión a Fidel Antonio Zavala Pérez, tras declararlo responsable del delito de estafa agravada en perjuicio de tres personas, a quienes defraudó por un monto total de $4,025.

De acuerdo con la información oficial del Centro Judicial, los hechos ocurrieron en diferentes fechas entre noviembre de 2018, mayo de 2019 y febrero de 2021. Zavala Pérez captaba fondos ofreciendo falsas oportunidades de negocio en el mercado de divisas. Se hacía pasar por representante en El Salvador de la empresa Capital Investment Corporation, S. A. de C. V., y operaba a través de la plataforma Forex, prometiendo a sus clientes altas rentabilidades mensuales y anuales.

Las gestiones se realizaban en oficinas ubicadas en el complejo Torre Futura, en la colonia Escalón, distrito de San Salvador. Algunas víctimas entregaron el dinero en efectivo, mientras que otras realizaron transferencias bancarias y firmaron documentos contractuales. Cuando reclamaron los dividendos prometidos, el imputado les daba explicaciones falsas, asegurando que sus cuentas bancarias se encontraban bloqueadas.

En su fallo, el juez determinó que Zavala Pérez ejecutó un plan preconcebido para engañar a las víctimas, actuando con dolo y ardid con el fin de obtener un beneficio ilícito y causar perjuicio económico a los afectados.

El desglose del perjuicio es el siguiente:

• Primera víctima: $850

• Segunda víctima: $2,000

• Tercera víctima: $1,175

La condena corresponde a cinco años de prisión por cada una de las víctimas.

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