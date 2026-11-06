Principal
PNC captura a hombre con marihuana dentro de una universidad en San Salvador
La Policía Nacional Civil (PNC) informó este viernes 6 de noviembre de la captura de César Danilo López Hernández, de 34 años, dentro de un centro de estudios superiores de San Salvador. Según la institución, el hombre transportaba marihuana y dinero en efectivo en una mochila.
El reporte policial señala que los agentes lo ubicaron mientras realizaba acciones que calificaron como sospechosas. Al advertir la presencia de las autoridades, habría intentado huir, pero fue detenido. Durante el procedimiento se localizaron la droga y el efectivo.
La PNC anunció que López Hernández será remitido por el presunto delito de posesión y tenencia con fines de tráfico. Ese señalamiento corresponde a la etapa inicial del caso y deberá ser examinado por las autoridades competentes para determinar su responsabilidad penal.
La institución no identificó públicamente la universidad ni precisó la cantidad de marihuana o el monto del dinero incautado. Tampoco informó si el detenido es estudiante, empleado o visitante del centro educativo, por lo que su vínculo con la institución permanece sin aclarar.
Política
«60 de 60»: Xavi Zablah fija como meta ganar todos los escaños legislativos en 2027
El presidente de Nuevas Ideas, Xavi Zablah, afirmó que su partido buscará obtener los 60 escaños de la Asamblea Legislativa en las elecciones del 28 de febrero de 2027. El dirigente expresó esa meta este viernes 6 de noviembre, después de presentar ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE) la documentación de las candidaturas a diputados.
Acompañado por el presidente de la Asamblea, Ernesto Castro, Zablah defendió el respaldo de su bancada a las propuestas del Ejecutivo. «60 de 60, es lo que necesitamos para que este país siga caminando», manifestó, al vincular su objetivo electoral con la continuidad de la agenda del presidente Nayib Bukele.
En respuesta a los cuestionamientos de la oposición sobre ese alineamiento, el dirigente sostuvo que los legisladores de Nuevas Ideas mantendrán su apoyo a las iniciativas presidenciales. También agradeció a Castro y a los diputados por su trabajo y expresó confianza en conseguir nuevamente el respaldo de los votantes.
La presentación de documentos forma parte del proceso de solicitud de inscripción de candidaturas y no equivale por sí sola a su aprobación por el TSE. El plazo para presentar solicitudes a diputaciones finaliza el 19 de noviembre; mientras tanto, el partido continúa los trámites para participar en los próximos comicios.
Judicial
Condenan hasta a 60 años de prisión a integrantes de la MS-13 que operaban en Colón y Santa Tecla
El Tribunal Primero Contra el Crimen Organizado de San Salvador impuso penas de hasta 60 años de prisión a integrantes de una estructura de la MS-13 que operaba en Colón y Santa Tecla, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
La condena más alta divulgada corresponde a Bryan Ernesto Rivera Niño, quien recibió 60 años de cárcel. Noé Efraín Martínez Sibrián, Francisco Armando Ruano Jiménez y Elmer Eduardo Cortez Rivera fueron sentenciados a 45 años de prisión cada uno.
Según la investigación fiscal, la estructura desarrolló actividades delictivas en esos sectores entre 2005 y 2022. Entre los condenados figuran miembros identificados como homeboys, corredores de clica y colaboradores, quienes cumplían distintas funciones dentro de la organización.
La FGR indicó que los sentenciados también enfrentan procesos por otros delitos, cuyas resoluciones están pendientes. El reporte disponible no precisó el número total de condenados ni el desglose de los delitos correspondientes a cada pena; los procesos adicionales deberán resolverse por separado.
ENTREGA ESPECIAL
«VOLVIÓ EL HEREDERO»: Hijo de Jovenel Moïse regresa a Haití después de 5 años en el exilio
Joverlain Moïse, hijo mayor del expresidente haitiano Jovenel Moïse, asesinado el 7 de julio de 2021 en su residencia en Pétion-Ville, regresó a Haití el miércoles 4 de noviembre de 2026, llegando a Cabo Haitiano después de permanecer varios años en el extranjero.
El regreso ocurre en un contexto de alta tensión. Tras el magnicidio, Haití entró en un colapso institucional y las pandillas tomaron el control de gran parte de Puerto Príncipe. La familia Moïse, que ya desde 2019 mantenía a sus hijos viajando entre Haití, República Dominicana y Canadá por seguridad, se vio obligada al exilio permanente. Hoy, el retorno coincide con el despliegue de más de 2,000 soldados salvadoreños en Haití, enviados para buscar a 4 aerotécnicos desaparecidos el 18 de octubre y combatir a las pandillas, un despliegue que el primer ministro Alix Didier Fils-Aimé agradeció públicamente al presidente Nayib Bukele.
Joverlain no llega con anuncio de candidatura. Según las informaciones difundidas, promueve el movimiento «La Jeunesse aux Commandes», para incentivar la participación juvenil en decisiones públicas y procesos electorales. Su agenda incluye visitar Trou-du-Nord, pueblo natal de su padre. Sobre el asesinato de su padre, la justicia de Estados Unidos ya condenó a 9 implicados, entre ellos Arcángel Pretel Ortiz, Antonio Intriago, Walter Veintemilla y James Solages, por la conspiración que involucró a 17 exmilitares colombianos. La duda que queda en Haití es si este regreso es solo un impulso juvenil o el inicio de una carrera política propia.