Perú y El Salvador fortalecen su relación bilateral con foco en comercio e inversión

La presidenta de la República del Perú, Keiko Fujimori, y el vicepresidente de la República, Félix Ulloa, encabezaron este viernes un desayuno empresarial orientado a analizar las perspectivas económicas y las oportunidades de comercio e inversión entre ambas naciones.

Durante el encuentro, el vicepresidente Ulloa expuso la transformación institucional y social experimentada por El Salvador, destacando que, tras consolidar la seguridad bajo la administración del presidente Nayib Bukele, el país busca potenciar su desarrollo mediante la articulación entre el sector público y la empresa privada, la formación de talento humano y la integración centroamericana.

Por su parte, la mandataria peruana reconoció los avances del país centroamericano y subrayó la estabilidad macroeconómica del Perú como un atractivo clave para la inversión extranjera. Asimismo, enfatizó los progresos en las negociaciones para concretar un Tratado de Libre Comercio (TLC) bilateral que dinamice el intercambio de bienes y servicios.

La actividad contó con la participación de altos funcionarios de ambas naciones, incluyendo a la ministra de Economía, María Luisa Hayem; la ministra de Turismo, Morena Valdez; y el presidente de Invest, Rodrigo Ayala, junto a representantes del cuerpo diplomático y del sector empresarial.

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