Principal
Perú y El Salvador fortalecen su relación bilateral con foco en comercio e inversión
La presidenta de la República del Perú, Keiko Fujimori, y el vicepresidente de la República, Félix Ulloa, encabezaron este viernes un desayuno empresarial orientado a analizar las perspectivas económicas y las oportunidades de comercio e inversión entre ambas naciones.
Durante el encuentro, el vicepresidente Ulloa expuso la transformación institucional y social experimentada por El Salvador, destacando que, tras consolidar la seguridad bajo la administración del presidente Nayib Bukele, el país busca potenciar su desarrollo mediante la articulación entre el sector público y la empresa privada, la formación de talento humano y la integración centroamericana.
Por su parte, la mandataria peruana reconoció los avances del país centroamericano y subrayó la estabilidad macroeconómica del Perú como un atractivo clave para la inversión extranjera. Asimismo, enfatizó los progresos en las negociaciones para concretar un Tratado de Libre Comercio (TLC) bilateral que dinamice el intercambio de bienes y servicios.
La actividad contó con la participación de altos funcionarios de ambas naciones, incluyendo a la ministra de Economía, María Luisa Hayem; la ministra de Turismo, Morena Valdez; y el presidente de Invest, Rodrigo Ayala, junto a representantes del cuerpo diplomático y del sector empresarial.
Judicial
PNC captura a hombre con marihuana valorada en $400 en Ciudad Delgado
La Policía Nacional Civil (PNC) capturó a Salvador Antonio Ramón, de 44 años, tras encontrarle porciones de marihuana valoradas en aproximadamente $400, según informó la institución. El procedimiento ocurrió la noche del jueves 29 de octubre en Ciudad Delgado, San Salvador Centro.
Los agentes ubicaron al hombre durante un patrullaje preventivo en la colonia Santa Marta. De acuerdo con el reporte policial, durante la intervención se realizó el hallazgo y decomiso de la sustancia.
La PNC identificó la droga como marihuana, aunque no precisó su peso ni la cantidad de porciones incautadas. Los $400 corresponden a la valoración económica divulgada por las autoridades, no a dinero en efectivo decomisado.
La institución anunció que Ramón será remitido por el delito de posesión y tenencia de drogas. La información disponible corresponde a la captura; todavía no se ha comunicado una resolución judicial sobre el caso.
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PNC captura a alias “Capulina” en San Luis Talpa y lo vincula al Barrio 18 Revolucionarios
La Policía Nacional Civil (PNC) capturó a David Alberto Escobar Guevara, alias “Capulina”, durante un patrullaje en el distrito de San Luis Talpa, La Paz Oeste. La institución lo señala como presunto integrante del Barrio 18, facción Revolucionarios.
Según el reporte policial divulgado este viernes 30 de octubre, los agentes consultaron sus datos en el sistema ONI y encontraron registros que lo vinculan con la clica Tayni Locos Revolucionarios, cancha Santa Clara. La PNC lo perfila con el rango de homeboy dentro de esa estructura.
La Policía también informó que Escobar Guevara registra antecedentes por un homicidio en grado de tentativa cometido en 2014. El reporte no detalla las circunstancias de aquel caso ni precisa si derivó en una condena o si existe una orden judicial vigente relacionada con ese hecho.
La institución anunció que será remitido por el delito de pertenencia a organización terrorista conocida como pandilla. La información disponible corresponde a la captura y al señalamiento policial; todavía no se ha comunicado una resolución judicial sobre este nuevo proceso.
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Choque entre motocicleta y automóvil deja un lesionado en el barrio San Antonio de Sensuntepeque
Un motociclista resultó lesionado tras un choque en el que también estuvo involucrado un automóvil, la noche del jueves 29 de octubre, en Sensuntepeque, Cabañas Este. La emergencia fue atendida por voluntarios de Cruz Verde Salvadoreña de la seccional local.
El accidente ocurrió sobre la séptima avenida Norte, en el sector del barrio San Antonio. Los socorristas acudieron después de recibir la alerta y evaluaron al hombre que conducía la motocicleta.
De acuerdo con Cruz Verde, el motociclista presentaba traumas leves y recibió asistencia en el lugar. El reporte no detalla si posteriormente necesitó traslado a un centro asistencial ni precisa su identidad o edad.
Las circunstancias que provocaron el choque no fueron especificadas en la información disponible. Tampoco se informó sobre otras personas lesionadas, por lo que no es posible atribuir responsabilidades a ninguno de los conductores involucrados.