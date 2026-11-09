Orgullo Rarámuri: María Lorena Ramírez brilla en El Salvador y conquista el podio en La Cordillera Challenge

Profunda consternación ha generado en la comunidad educativa el fallecimiento de Marcos Alejandro Laínez, un estudiante de 10 años que cursaba el tercer grado en el Colegio Liceo Frankfurt de San Miguel.

El menor perdió la vida en la madrugada del pasado domingo en un centro hospitalario, producto de las graves lesiones que sufrió durante un siniestro vial registrado días antes en el departamento.

El accidente ocurrió cuando la unidad de transporte escolar en la que el menor se trasladaba junto a otros compañeros fue impactada violentamente por un vehículo tipo pickup.

De acuerdo con los reportes preliminares de las autoridades y cuerpos de socorro, el impacto inicial dejó a varios menores de edad lesionados, quienes fueron auxiliados de emergencia y trasladados hacia centros asistenciales de la zona. Pese a los esfuerzos médicos realizados para salvarle la vida, Marcos Alejandro no logró superar la gravedad de sus heridas y se confirmó su deceso horas más tarde.

El trágica noticia ha enlutado a familiares, amigos y a toda la comunidad del Colegio Liceo Frankfurt. Asimismo, el caso ha encendido las alarmas en redes sociales y foros ciudadanos, donde usuarios han manifestado su indignación y han hecho un llamado enérgico a las autoridades de tránsito ya los conductores particulares para extremar la prudencia y respetar los límites de velocidad, reiterando que la seguridad vial en las calles y carreteras del país sigue cobrando vidas inocentes.

Las autoridades continúan con las investigaciones correspondientes para esclarecer las causas exactas del impacto y deducir responsabilidades.

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