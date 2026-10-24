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NAU FEST 2026: La apuesta regional para conectar a 2 mil jóvenes salvadoreños con el mundo laboral
Más de 2,000 jóvenes salvadoreños se preparan para integrarse al mercado laboral y desarrollar proyectos de emprendimiento a través del NAU FEST 2026. La iniciativa regional, impulsada por Junior Achievement El Salvador, inauguró este sábado su primera jornada presencial en las instalaciones del Campus JA de esta localidad, reuniendo a un millar de estudiantes con líderes empresariales y especialistas tecnológicos.
El evento, que se desarrolla bajo el lema «Enfoca tu potencial», forma parte de un despliegue continental de Junior Achievement Américas que proyecta impactar a más de 50,000 personas en América Latina y el Caribe. El propósito central de la actividad es acortar la brecha entre la formación académica y las demandas actuales del sector privado.
Durante el encuentro inaugural se abordaron las principales problemáticas del empleo juvenil y la acelerada adopción tecnológica en el entorno corporativo. El conversatorio «Del talento a la oportunidad: ¿dónde se rompe la conexión?» sentó a la mesa a Ricardo Monterroza López, director ejecutivo de Junior Achievement El Salvador; Rebeca Parker Camerlingo, presidenta del Instituto Nacional de Capacitación y Formación (INCAF); y Karla Klaus, presidenta de la Cámara Alemana-Salvadoreña de Comercio e Industria. Los ponentes analizaron los desafíos estructurales que dificultan la inserción laboral de los recién graduados en el país.
La transformación digital ocupó un lugar prioritario en la agenda con el panel «IA para todos: trabajar mejor en la era de la inteligencia artificial». Expertos como Gerson Aguirre, CTO de AP Technology; Williams González, CEO de Code Castle; y Noemí Villarreal Rodríguez, directora de Producción Educativa del Tecnológico de Monterrey, expusieron las competencias que los nuevos profesionales deben dominar para coexistir con los sistemas de automatización y optimizar procesos corporativos.
A diferencia de las ferias de empleo convencionales, la metodología del festival incluyó dinámicas interactivas orientadas al desarrollo de habilidades blandas y técnicas. Los participantes accedieron a sesiones de mentoría rápida con profesionales activos, talleres prácticos sobre tendencias del mercado y resolvieron retos de innovación planteados por las marcas patrocinadoras.
Ricardo Monterroza destacó la importancia de la retroalimentación empresarial en estos entornos, señalando que la iniciativa permite a las organizaciones comunicar de forma directa las destrezas que exige el mercado y perfilar de manera temprana a los talentos emergentes para sus equipos de trabajo.
Junior Achievement El Salvador, organización con más de cinco décadas de trayectoria en programas de educación financiera y emprendimiento en el país, confirmó que el festival extenderá su cobertura hacia el interior de la república en las próximas semanas. Las siguientes jornadas se llevarán a cabo el 5 de noviembre en la Universidad Autónoma de Santa Ana (UNASA) y el 12 de noviembre en la Universidad Gerardo Barrios (UGB) de San Miguel, completando así el circuito de vinculación laboral para la juventud salvadoreña.
Judicial
Capturan a trabajador por presunto hurto en construcción y a comprador de los objetos en San Miguel
La Policía Nacional Civil (PNC) informó sobre la captura de dos hombres vinculados al presunto hurto y posterior venta de extensiones eléctricas de un inmueble en construcción en San Miguel. Los detenidos son José Benedicto Villalobos, de 48 años, señalado por hurto, y Jesús Sánchez Orellana, de 61, acusado de receptación.
Según el reporte policial, Villalobos trabajaba en la construcción y durante su jornada dejó varias extensiones cerca de una puerta. Después se retiró del inmueble, pero habría regresado horas más tarde para sustraerlas y venderlas.
La PNC señaló que Sánchez Orellana compró los objetos que presuntamente habían sido hurtados. Por esa adquisición fue detenido bajo el señalamiento de receptación, mientras que a Villalobos se le atribuye haber sacado las extensiones del lugar donde laboraba.
La institución indicó que lo ocurrido quedó registrado por una cámara de videovigilancia. El reporte no precisó la cantidad ni el valor de las extensiones, y tampoco detalló si fueron recuperadas; la responsabilidad de ambos detenidos deberá determinarse en el proceso correspondiente.
🚨 ¡LO CAPTARON EN CÁMARA!
Hombre se roba extensiones eléctricas en San Miguel y las vende
José Benedicto Villalobos (48) aprovechó que trabajaba en una construcción para llevarse varias extensiones que habían dejado cerca de una puerta. Horas después regresó por ellas… para venderlas.
El comprador, Juan de Jesús Sánchez Orellana (61), también fue capturado.
La PNC informó que Villalobos será remitido por hurto y Sánchez por receptación.
📹 Todo quedó grabado.
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— Diario Digital Cronio (@croniosv) October 24, 2026
Nacionales
Repartidor en motocicleta fallece en accidente cerca de residencial La Florida, en Quezaltepeque
Un motociclista que se dedicaba al reparto de pedidos falleció durante la madrugada de este sábado 24 de octubre en un accidente de tránsito cerca de la residencial La Florida, en Quezaltepeque, La Libertad.
Un equipo de Cruz Verde Salvadoreña acudió a atender la emergencia. Sin embargo, el conductor perdió la vida a consecuencia de las lesiones sufridas, según la información preliminar disponible.
La identidad y la edad del fallecido no habían sido divulgadas al cierre de esta nota. Tampoco se precisó si otros vehículos estuvieron involucrados ni si el repartidor realizaba una entrega cuando ocurrió el percance.
Las circunstancias del accidente continúan bajo investigación. Hasta el momento, no se cuenta con una conclusión oficial que permita establecer la causa del hecho o atribuir responsabilidades.
Principal
Reportan motociclista fallecido tras choque en carretera entre Guatajiagua y Chapeltique
Un motociclista falleció la mañana de este sábado 24 de octubre tras un accidente de tránsito en la carretera que conecta Guatajiagua con Chapeltique, en el oriente de El Salvador, según reportes ciudadanos difundidos sobre el percance.
La información preliminar señala que la motocicleta colisionó contra otro vehículo y que su conductor perdió la vida en el lugar. Hasta el momento, no se dispone de un informe oficial que detalle cómo ocurrió el impacto.
La identidad y la edad del fallecido no habían sido divulgadas al cierre de esta nota. Tampoco se precisó el kilómetro del accidente ni se confirmó si otras personas resultaron lesionadas.
Las causas del choque permanecen sin esclarecer y no existe una determinación pública de responsabilidades. Los datos disponibles corresponden a reportes preliminares, por lo que las circunstancias deberán ser establecidas por las autoridades.