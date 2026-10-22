Mujer rescatada de crecida del río Metayate en Nueva Concepción, Chalatenango: se aferraba a árboles mientras lavaba ropa

Gerardo Esaú Medina Cárcamo es el conductor señalado como responsable del fuerte accidente registrado este martes al mediodía sobre el bulevar Los Próceres, en San Salvador, que dejó al menos 6 personas lesionadas y 4 postes del tendido eléctrico derribados.

Medina Cárcamo conducía un camión de volteo blanco, marca International, de la empresa privada PRYVER, cargado con material, cuando perdió el control en el sentido de occidente a oriente, hacia el monumento Hermano Bienvenido a Casa, y se estrelló contra los postes.

El percance fue atendido por Comandos de Salvamento, Cruz Verde Santa Anita y Santa Tecla, Bomberos y Protección Civil. Los lesionados viajaban a bordo del mismo camión y fueron trasladados a un centro asistencial.

¿QUÉ DIJO EL CONDUCTOR?

Aún dentro de una ambulancia y visiblemente nervioso, Medina Cárcamo fue entrevistado por N4V y aseguró que se asustó al tomar una curva:

«Me asusté… perdí el control al girar y fui a pegar contra el poste», dijo, mientras confirmaba que sus acompañantes resultaron lesionados.

Su versión contrasta con el informe oficial. Aunque la PNC reportó inicialmente desperfectos mecánicos, el Viceministerio de Transporte (VMT) y el Ministerio de Obras Públicas (MOP) atribuyen el hecho a excesiva velocidad.

MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS REACCIONA

El ministro Romeo Rodríguez anunció en sus redes que el camión será decomisado:

«Decomisaremos el camión y aplicaremos todas las sanciones respectivas al conductor y camión que provocó el accidente en el Bulevar Los Próceres. La excesiva velocidad puede generar accidentes como estos, donde hay personas lesionadas y daños materiales. Vamos a aplicar todo el peso de la ley», escribió.

Rodríguez agregó que la unidad tiene seguro y que se dará seguimiento para la reparación de los daños causados a la infraestructura.

🚨 ¡OTRO MÁS!

🚛💥 Volqueta choca contra poste en el Bulevar Los Próceres y paraliza el tráfico Una volqueta de carga impactó esta tarde contra un poste del tendido eléctrico en el Bulevar Los Próceres (sentido al monumento Hermano Bienvenido a Casa). El paso quedó restringido de forma preventiva por el VMT. Hasta el momento solo se reportan daños materiales. Autoridades trabajan en el lugar y recomiendan usar rutas alternas y manejar con precaución. ¿Cuántos “otro más” más vamos a ver en esta avenida? 😤

Manejen con cuidado, familia. ⚠️

#Accidente #LosPróceres #SanSalvador #Tránsito #Cronio — Diario Digital Cronio (@croniosv) October 21, 2026

CAPTURADO

La Policía Nacional Civil confirmó la detención de Gerardo Esaú Medina Cárcamo, quien fue esposado y trasladado en una patrulla. Será procesado por conducción peligrosa y lesiones culposas.

El carril hacia la zona del Árbol de la Paz permaneció cerrado por varias horas mientras una grúa removía la unidad.

🚨 Habla el conductor del camión que transportaba arena y derribó varios postes esta tarde en el bulevar Los Próceres, en San Salvador. 🎥 Esta es su versión de lo ocurrido en el accidente. https://t.co/XpJ71vWcck — Diario Digital Cronio (@croniosv) October 22, 2026

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