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Mujer rescatada de crecida del río Metayate en Nueva Concepción, Chalatenango: se aferraba a árboles mientras lavaba ropa
¡DRAMÁTICO RESCATE EN CHALATENANGO! 🚨Mujer se aferra a un árbol en el río Metayate tras ser arrastrada por la corriente mientras lavaba ropa. Bomberos la rescatan de noche en zona boscosa. Se encuentra estable. 👏#Chalatenango #Rescate #BomberosSV #Cronio https://t.co/S70zKWXAHf
— Diario Digital Cronio (@croniosv) October 22, 2026
Economia
Amnistía fiscal 2026: aprueban alivio de recargos y pagos en cuotas hasta el 11 de diciembre
La Asamblea Legislativa aprobó con 60 votos la amnistía fiscal 2026, que permitirá a personas y empresas regularizar obligaciones pendientes mediante la exoneración de determinados intereses, recargos y multas por mora. El plazo para acogerse finalizará el 11 de diciembre de 2026, y su aplicación comenzará cuando el decreto complete el trámite de sanción y publicación en el Diario Oficial.
La normativa comprende obligaciones tributarias y aduaneras, incluidos determinados casos en procesos administrativos o judiciales, conforme a las condiciones y fechas de corte establecidas. También contempla intereses y recargos acumulados por multas de tránsito y ciertas sanciones administrativas. El beneficio no elimina el impuesto adeudado ni el valor original de las multas de tránsito, y las sanciones municipales quedan fuera de esta ley.
Los contribuyentes podrán solicitar facilidades para pagar mediante una primera cuota equivalente al 10 % de la deuda y ocho mensualidades consecutivas. Este mecanismo permitirá distribuir el monto pendiente, sujeto a la autorización y las condiciones del plan correspondiente.
Quienes incumplan el convenio de pago perderán los beneficios y se reactivarán proporcionalmente los recargos aplicables al saldo pendiente. Por ello, los interesados deberán verificar con el Ministerio de Hacienda qué obligaciones pueden regularizar y completar el trámite dentro del plazo establecido.
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CONOZCA AL CONDUCTOR CULPABLE DEL APARATOSO ACCIDENTE EN LOS PRÓCERES: VEA LO QUE DIJO
Gerardo Esaú Medina Cárcamo es el conductor señalado como responsable del fuerte accidente registrado este martes al mediodía sobre el bulevar Los Próceres, en San Salvador, que dejó al menos 6 personas lesionadas y 4 postes del tendido eléctrico derribados.
Medina Cárcamo conducía un camión de volteo blanco, marca International, de la empresa privada PRYVER, cargado con material, cuando perdió el control en el sentido de occidente a oriente, hacia el monumento Hermano Bienvenido a Casa, y se estrelló contra los postes.
El percance fue atendido por Comandos de Salvamento, Cruz Verde Santa Anita y Santa Tecla, Bomberos y Protección Civil. Los lesionados viajaban a bordo del mismo camión y fueron trasladados a un centro asistencial.
¿QUÉ DIJO EL CONDUCTOR?
Aún dentro de una ambulancia y visiblemente nervioso, Medina Cárcamo fue entrevistado por N4V y aseguró que se asustó al tomar una curva:
«Me asusté… perdí el control al girar y fui a pegar contra el poste», dijo, mientras confirmaba que sus acompañantes resultaron lesionados.
Su versión contrasta con el informe oficial. Aunque la PNC reportó inicialmente desperfectos mecánicos, el Viceministerio de Transporte (VMT) y el Ministerio de Obras Públicas (MOP) atribuyen el hecho a excesiva velocidad.
MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS REACCIONA
El ministro Romeo Rodríguez anunció en sus redes que el camión será decomisado:
«Decomisaremos el camión y aplicaremos todas las sanciones respectivas al conductor y camión que provocó el accidente en el Bulevar Los Próceres. La excesiva velocidad puede generar accidentes como estos, donde hay personas lesionadas y daños materiales. Vamos a aplicar todo el peso de la ley», escribió.
Rodríguez agregó que la unidad tiene seguro y que se dará seguimiento para la reparación de los daños causados a la infraestructura.
🚨 ¡OTRO MÁS!
🚛💥 Volqueta choca contra poste en el Bulevar Los Próceres y paraliza el tráfico
Una volqueta de carga impactó esta tarde contra un poste del tendido eléctrico en el Bulevar Los Próceres (sentido al monumento Hermano Bienvenido a Casa). El paso quedó restringido de forma preventiva por el VMT.
Hasta el momento solo se reportan daños materiales. Autoridades trabajan en el lugar y recomiendan usar rutas alternas y manejar con precaución.
¿Cuántos “otro más” más vamos a ver en esta avenida? 😤
Manejen con cuidado, familia. ⚠️
#Accidente #LosPróceres #SanSalvador #Tránsito #Cronio
— Diario Digital Cronio (@croniosv) October 21, 2026
CAPTURADO
La Policía Nacional Civil confirmó la detención de Gerardo Esaú Medina Cárcamo, quien fue esposado y trasladado en una patrulla. Será procesado por conducción peligrosa y lesiones culposas.
El carril hacia la zona del Árbol de la Paz permaneció cerrado por varias horas mientras una grúa removía la unidad.
🚨 Habla el conductor del camión que transportaba arena y derribó varios postes esta tarde en el bulevar Los Próceres, en San Salvador.
🎥 Esta es su versión de lo ocurrido en el accidente. https://t.co/XpJ71vWcck
— Diario Digital Cronio (@croniosv) October 22, 2026
Nacionales
Sorteo LOTRA N.º 471 dedicado a «6 años: la historia continúa, nosotros lo contamos», de Diario El Salvador
Hoy dedicamos nuestro sorteo LOTRA N.º 471 a Diario El Salvador, en el marco de su sexto aniversario, para reconocer los años de trayectoria en el ámbito de las comunicaciones y compartir esta celebración con los salvadoreños que nos siguen en nuestros sorteos.
Durante la fase previa, Víctor Cáder, de la revista XPOT, presentó los premios mayores y realizó la selección de maletines, como parte de la dinámica que caracteriza nuestros sorteos. Por su parte, Luis Landaverde, director comercial de Diario El Salvador, brindó un discurso de agradecimiento por esta dedicatoria y recibió el cuadro conmemorativo que entregó Carlos García, gerente administrativo de Lotería Nacional de Beneficencia, en reconocimiento al sexto aniversario del medio.
A lo largo de estos años, Diario El Salvador ha ampliado su propuesta informativa mediante su edición impresa, plataformas digitales y publicaciones especializadas como XPOT, que aborda temas de cultura, gastronomía, música, turismo, salud y bienestar. Esta evolución refleja los cambios en la industria de las comunicaciones y la importancia de ofrecer contenidos relevantes para distintas audiencias.
Con esta dedicatoria, compartimos una fecha especial con el equipo de Diario El Salvador y nos sumamos a la celebración de una trayectoria que continúa evolucionando para conectar con los salvadoreños.
Resultados del Sorteo LOTRA N.º 471:
Primer Premio: $185,000 – Billete N.º 34436 No vendido.
Segundo Premio: $20,000 – Billete N.º 06407 No vendido.
Tercer Premio: $10,000 – Billete N.º 01365 No vendido.
Consultá la lista completa de números ganadores en www.lnb.gob.sv y reviví la emoción del sorteo con el resumen de los premios principales, a las 5:30 p. m., por Canal 10.