En la mañana, el cielo estará poco nublado, sin lluvias. Por la tarde, el cielo estará parcialmente nublado, con lluvias breves y puntuales en sectores de las cordilleras Apaneca-Ilamatepec y Tecapa-Chinameca.

Además, se esperan lluvias breves y puntuales en la franja montañosa norte, principalmente en Morazán.

El cielo estará parcialmente nublado en las zonas central y paracentral, con lluvias puntuales, principalmente en sectores de los departamentos de San Miguel, San Vicente, Cabañas, Usulután y Cuscatlán.

El viento estará el este y noreste, entre 10 y 20 km/h, con brisas de hasta 35 km/h. Mientras que el ambiente estará cálido durante el día y fresco por la noche y la madrugada. Las condiciones locales favorecerán la formación de nubosidad y el desarrollo de lluvias puntuales en el territorio nacional. Además, una vaguada prefrontal se ubica cerca de Centroamérica.

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