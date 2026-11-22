Internacionales
Momento de pasión termina en tragedia para una mujer que dejó a niña de 2 años en un carro encendido
Lucy Naydelyn ‘N’ fue imputada por la muerte de su hija de dos años en Poza Rica, Veracruz. El 14 de noviembre, la implicada llegó con la menor y otro hombre a un motel ubicado sobre la carretera Poza Rica–Cazones, pero dejaron el vehículo con el motor encendido y a la niña en el asiento de atrás.
La menor murió intoxicada por monóxido de carbono, mientras que el hombre, identificado como Milo y presuntamente familiar político que acompañaba a su madre, se encuentra hospitalizado por la misma causa.
Lucy Naydelyn ‘N’ está detenida e imputada por su probable responsabilidad en el delito de homicidio culposo.
Mediante un comunicado, la Fiscalía General del Estado informó que, a través de la Fiscalía Coordinadora Especializada en Delitos contra las Mujeres, Feminicidio, Familia y Trata de Personas, se formuló imputación en contra de Lucy Naydelyn ‘N’, de 27 años, por su probable responsabilidad en el delito de homicidio culposo en agravio de una menor de edad, en el municipio de Poza Rica.
“De acuerdo con los datos recabados en la investigación, el 14 de noviembre la imputada habría ingresado a un motel ubicado en la colonia La Rueda, en compañía de la víctima y de otra persona que actualmente recibe atención médica”.
Según los datos de la carpeta de investigación, las tres personas habrían permanecido dentro de un vehículo con el motor encendido en el garaje del establecimiento.
La víctima, quien se encontraba en el asiento trasero, perdió la vida. La imputación se sustenta en el presunto incumplimiento del deber de cuidado hacia la menor de edad en esas circunstancias.
La autoridad judicial impuso a la imputada la medida cautelar de prisión preventiva justificada, dentro del proceso penal 526/2026.
Internacionales
Enorme ola sorprende a turistas y arrastra vehículos en playa de Sudáfrica
Una gigantesca ola tomó por sorpresa a varios visitantes que se encontraban en un estacionamiento frente a la playa de Gordon’s Bay, en la provincia del Cabo Occidental de Sudáfrica.
Registros compartidos en redes sociales captaron el momento en que el avance repentino del agua sorprendió a quienes estaban en el sector y arrastró a distintos automóviles.
De acuerdo con la información divulgada, mientras algunas personas lograron huir a tiempo, otras quedaron atrapadas dentro de los vehículos empujados por la fuerza del mar.
Hasta el momento no se han dado a conocer explicaciones oficiales sobre el fenómeno marino ni se ha confirmado si hubo personas fallecidas a raíz del suceso.
Internacionales
Vuelo de Air Niugini realiza aterrizaje de emergencia en Filipinas tras falla en motor
Un vuelo de la aerolínea Air Niugini vivió momentos de tensión este 21 de noviembre tras efectuar un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto internacional de Davao, en Filipinas, luego de reportarse un conato de incendio en uno de sus motores.
De acuerdo con reportes de medios locales citados en la publicación, la aeronave cubría la ruta entre Hong Kong y Port Moresby y transportaba a 146 personas a bordo: 137 pasajeros y nueve miembros de la tripulación.
Tras tomar tierra en Davao, las autoridades desplegaron las rampas de emergencia para evacuar de inmediato a todos los ocupantes. Se confirmó que no hubo personas heridas y que todos los pasajeros y tripulantes quedaron a salvo, mientras se desarrollan las investigaciones técnicas correspondientes para esclarecer lo ocurrido en la aeronave.
Internacionales
Cae “El Chapo Isidro” en Sinaloa: fuerte operativo militar desata jornada de violencia y narcobloqueos
En una operación conjunta entre fuerzas especiales de México y agencias de inteligencia de Estados Unidos, fue capturado Fausto Isidro Meza Flores, alias “El Chapo Isidro”, señalado como el máximo líder de la organización criminal Los Mazatlecos y uno de los diez fugitivos más buscados por el Buró Federal de Investigaciones (FBI).
La detención se concretó el viernes 20 de noviembre en el municipio de Guasave, Sinaloa, tras una intervención militar que incluyó el despliegue de helicópteros artillados, el uso de explosivos y prolongados enfrentamientos armados. Junto a Meza Flores —por quien el Departamento de Estado estadounidense ofrecía una recompensa de cinco millones de dólares— fueron arrestados varios integrantes de su círculo cercano, quienes posteriormente fueron trasladados bajo un fuerte dispositivo de seguridad a la capital mexicana.
El golpe contra la estructura criminal desencadenó una inmediata respuesta de células delictivas en distintos puntos de Sinaloa. Grupos armados provocaron incendios de vehículos y establecieron narcobloqueos en las principales vías de acceso del municipio.
La jornada de violencia alcanzó directamente a la población civil durante un encuentro de béisbol en el estadio local. Al registrarse ráfagas de armas de fuego en las inmediaciones durante la tercera entrada, tanto los jugadores como los aficionados tuvieron que arrojarse al suelo para resguardarse, obligando a las autoridades deportivas a suspender el partido de manera inmediata en medio de escenas de pánico.
Originario de Sinaloa, Meza Flores consolidó su poder tras romper vínculos con el Cártel de Sinaloa a finales de la década de los 2000. Posteriormente se erigió como el brazo operativo y heredero de la estructura de los hermanos Beltrán Leyva en el norte del estado, operando con autonomía bajo el nombre de Los Mazatlecos y sosteniendo una sangrienta disputa territorial contra la facción de Joaquín “El Chapo” Guzmán y sus hijos.
De acuerdo con acusaciones del Departamento de Justicia estadounidense, durante las últimas dos décadas “El Chapo Isidro” coordinó el tráfico de múltiples toneladas de fentanilo, heroína, metanfetamina y cocaína hacia las principales ciudades de Estados Unidos, además de ser vinculado con decenas de homicidios, secuestros, extorsiones y actos de tortura en territorio mexicano.
El gobierno de Estados Unidos ya formalizó la solicitud de extradición para que Meza Flores enfrente cargos federales en cortes norteamericanas. De concretarse su entrega, se sumará a los 92 narcotraficantes y operadores de alto perfil que México ha extraditado o entregado durante el segundo mandato del presidente Donald Trump, en medio de una intensificada cooperación bilateral para frenar el tráfico de opioides sintéticos.