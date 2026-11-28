Marc Anthony llegó a El Salvador este viernes 27 de noviembre, un día antes de su presentación en el Carnaval Internacional de San Miguel. Un video difundido en redes sociales mostró la llegada del salsero, quien encabeza la cartelera de la 67.ª edición de la fiesta migueleña.

El espectáculo gratuito se realizará este sábado 28 de noviembre en el estadio Miguel Félix Charlaix. Las puertas abrirán a las 5:00 p. m. y la programación musical comenzará a las 7:00 p. m.

La cartelera del estadio también incluye a la Banda El Recodo de Cruz Lizárraga, de México, y a la orquesta salvadoreña Los Hermanos Flores. Las tres presentaciones forman parte del cierre de las fiestas patronales de San Miguel, celebradas en honor a Nuestra Señora de la Paz.

El intérprete de «Vivir mi vida» y «Flor pálida» regresa al país casi tres años después de su concierto del 2 de diciembre de 2023 en el Estadio Cuscatlán, donde se presentó como parte de su gira Viviendo Tour.

🎤 ¡Ya llegó! Marc Anthony ya está en El Salvador El salsero ya se encuentra en el país para su show en el Carnaval de San Miguel, que se celebrará este sábado. Marc Anthony compartirá escenario con Los Hermanos Flores y la Banda El Recodo. Con 58 años y una carrera legendaria, el intérprete de “Vivir mi vida”, “Flor Pálida”, “Ahora Quién” y “Contra la Corriente” promete una noche inolvidable. ¿Quién ya está listo para cantar a todo pulmón en San Miguel? 🎶 — Diario Digital Cronio (@croniosv) November 28, 2026

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