Internacionales
Impactante imagen del vehículo baleado del diputado Julio Portillo
Un violento atentado armado registrado la noche del viernes 6 de noviembre de 2026 en el kilómetro 137 de la ruta al Atlántico, en el municipio de Río Hondo, Zacapa, cobró la vida del diputado al Congreso de la República, Julio César Portillo Paz, y de tres agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) que resguardaban su seguridad.
El vehículo en el que se movilizaba el legislador fue interceptado por hombres armados en las inmediaciones de una sede policial. Las imágenes difundidas del automotor blindado revelan la magnitud de los múltiples impactos de bala recibidos durante la emboscada.
Además del fallecimiento del congresista —quien murió horas después en un centro asistencial a consecuencia de la gravedad de sus heridas—, perdieron la vida en cumplimiento de su deber los agentes de la PNC identificados como Jorge Paau Xicol, Fernando Antonio Reyes y Erick Armires Ramos, quienes intentaron repeler el ataque.
Julio Portillo había llegado originalmente al Congreso bajo las filas del partido Cabal. Sin embargo, pocos días antes del suceso (el 31 de octubre), había sido proclamado oficialmente como nuevo integrante de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) durante una asamblea departamental en Zacapa.
El Congreso de la República, el Ministerio de Gobernación y diversas instituciones gubernamentales emitieron esquelas de duelo y condenaron enérgicamente el crimen, reconociendo el valor de los agentes caídos.
El Ministerio Público (MP) y equipos especializados de la Policía Nacional Civil se desplegaron en la escena para procesar evidencias, recabar casquillos de bala y analizar cámaras de videovigilancia de la zona con el fin de esclarecer el móvil del atentado y dar con los responsables. Hasta el momento no se reportan capturas.
Internacionales
Tragedia en Cracovia: Hombre armado con equipo antidisturbios desata tiroteo en la plaza del mercado
Un violento ataque armado sacudió el centro histórico de Cracovia, Polonia, dejando un saldo trágico de seis personas fallecidas, incluido el agresor, y al menos 15 heridos.
El suceso se registró alrededor de las 3:00 de la tarde (hora local) en la concurrida plaza Mayor de la ciudad. Un individuo, que vestía equipo antidisturbios completo y portaba un rifle automático, abrió fuego de manera indiscriminada contra transeúntes y personas que se encontraban en el lugar.
De acuerdo con los reportes preliminares de los medios locales y las fuerzas de seguridad, cinco personas perdieron la vida en el lugar a causa de los impactos de bala. La situación crítica fue contenida gracias a la intervención de un agente de policía quien, a pesar de resultar herido durante el enfrentamiento, logró abatir al atacante, elevando la cifra total de fallecidos a seis.
Las autoridades polacas continúan investigando los motivos detrás de este ataque armado que ha conmocionado a la comunidad internacional, mientras los servicios de emergencia atienden a los heridos en hospitales de la zona.
Internacionales
Haitianos marchan en respaldo a Bukele y piden intensificar acciones contra las pandillas
Miles de haitianos salieron a las calles el viernes 6 de noviembre en Puerto Príncipe y otras ciudades para expresar su respaldo al presidente Nayib Bukele y a los militares salvadoreños desplegados en el país. Los participantes solicitaron continuar las operaciones contra las bandas armadas que amenazan a sus comunidades.
Las movilizaciones también se registraron en Jérémie y Belladère, donde los asistentes portaron pancartas, fotografías del mandatario salvadoreño y mensajes de agradecimiento. En Belladère, la marcha llegó hasta las proximidades del paso fronterizo de El Carrizal, frente a República Dominicana.
Entre los manifestantes había personas que denunciaron haber abandonado sus viviendas por amenazas, saqueos e incendios atribuidos a grupos criminales. Sus peticiones se centraron en recuperar la seguridad y poder regresar a sus hogares sin temor a nuevos ataques.
Las concentraciones reflejan el respaldo de los participantes a la colaboración salvadoreña y su expectativa de que contribuya a frenar la violencia. Los testimonios recogidos durante las marchas también evidencian las necesidades de protección de las familias desplazadas por las bandas armadas.
Mach solidarite popilasyon mibalè ak sodo fè. Nou solidè ak prezidan @nayibbukele nou vle tounen lakay nou. Nou vle sekirite. https://t.co/kGlDoIZ21x
— Kastro Official. (@Kastro5091) November 6, 2026
Internacionales
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