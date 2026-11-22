Principal
Hombre fallece atropellado por vehículo de carga pesada en la carretera Litoral, en Usulután
Una persona perdió la vida la mañana de este domingo 22 de noviembre tras ser atropellada por una rastra sobre la carretera Litoral, a la altura del sector conocido como La Cruzadilla de San Juan, en el distrito de Jiquilisco, departamento de Usulután.
Socorristas acudieron al lugar tras recibir el reporte de emergencia, pero al llegar confirmaron que la víctima ya no presentaba signos vitales.
Hasta el momento no se ha dado a conocer la identidad del fallecido ni las circunstancias exactas en las que ocurrió el percance vial.
Principal
Panadero resulta lesionado tras choque entre dos motocicletas en Chalatenango
Dos motociclistas resultaron involucrados en un percance vial registrado la noche del sábado en el departamento de Chalatenango, incidente en el que un vendedor de pan sufrió lesiones, según reportes oficiales.
El impacto ocurrió entre ambas motocicletas cerca de la colonia Santa Fe, sobre la carretera Longitudinal del Norte, en jurisdicción del distrito de El Paraíso.
Socorristas de Cruz Verde Salvadoreña se desplazaron al lugar para brindar asistencia prehospitalaria a los afectados, incluido el panadero lesionado, mientras agentes policiales acudieron al sector para efectuar las diligencias e investigaciones correspondientes.
Nacionales -deportes
Marcelo Arévalo y Mate Pavic cierran su ciclo como dupla con el subcampeonato del Nitto ATP Finals
El tenista salvadoreño Marcelo Arévalo y el croata Mate Pavic finalizaron como subcampeones del Nitto ATP Finals tras caer 6-3, 6-7 y 6-10 ante los franceses Theo Arribage y Albano Olivetti en el partido decisivo disputado en el Inalpi Arena.
El encuentro se extendió durante una hora y 30 minutos en un duelo parejo en el que la dupla francesa se impuso en el desempate definitivo para conquistar el título por primera vez, dejando sin corona a la pareja salvadoreño-croata en el torneo que reúne a las ocho mejores duplas de la temporada.
Al término del compromiso, Arévalo se mostró visiblemente emocionado al pronunciar su discurso frente a sus padres, su esposa e hijos, en una jornada marcada también por el cierre de su etapa competitiva junto a Pavic. Ambos jugaron tres temporadas consecutivas como pareja en el circuito profesional, alcanzando en los tres años el Nitto ATP Finals y sumando dos subcampeonatos antes de separar sus caminos.
Tras su paso por Italia, Arévalo viajará a El Salvador para disputar el torneo ATP Challenger El Salvador Open by Diana, cuya etapa de clasificación arranca este domingo, haciendo dupla con el mexicano Miguel Reyes Varela, con quien ya compartió equipo anteriormente.
Internacionales
Al menos tres muertos y 36 desaparecidos tras incendio en fábrica de dulces en Indonesia
Al menos tres personas fallecieron y 36 continúan desaparecidas tras un incendio registrado en una fábrica de dulces en la regencia de Serang, provincia de Banten, al oeste de Yakarta, según informaron este domingo 22 de noviembre los equipos de rescate.
El siniestro inició alrededor de las 17:00 (hora local) del sábado en las instalaciones de la empresa PT Fonusa Agung Mulia, situadas en la zona industrial de Pancatama. De acuerdo con el coordinador del operativo, Rizky Dwianto, el fuego también dejó cuatro personas heridas que fueron trasladadas a centros asistenciales, mientras varias decenas de empleados quedaron sin comunicación.
Los cuerpos de emergencia esperaban que las llamas quedaran bajo control para ingresar a la estructura y efectuar labores de búsqueda. Cinco camiones de bomberos operaban en el sitio hacia las 22:44 del sábado para contener el avance del fuego.
Por su parte, el jefe de Relaciones Públicas de la Policía de Serang, el inspector jefe Novi Supriyatno, explicó que durante la tarde del sábado no se logró contactar a 42 personas, aunque precisó que aún no se había confirmado si todas permanecían dentro de la planta al momento de iniciarse la emergencia. Agregó posteriormente que familiares de trabajadores se pusieron en contacto con las autoridades policiales, sin ofrecer mayores detalles.