Hallan sin vida a Santos Guerrero en playa Costa Azul de Acajutla; habría sido deportado hace tres días

Un video compartido en la red social X (antes Twitter) por el diputado salvadoreño Christian Guevara ha capturado la atención de la opinión pública internacional al mostrar un momento de aparente cercanía entre las fuerzas de seguridad de El Salvador y habitantes locales en Haití.

En la grabación audiovisual, que dura escasos segundos, se observa a pobladores —entre ellos una mujer con uniforme o indumentaria azul— entregando botellas de agua a los soldados salvadoreños desplegados en territorio haitiano. El legislador acompañó las imágenes con el mensaje: «Como un gesto de agradecimiento, Haitianos regalan agua a nuestros soldados», acompañado de un emoji de emoción.

Reacciones encontradas en redes sociales

El contenido multimedia generó rápidamente un intenso debate entre los usuarios de la plataforma digital. Mientras sectores afines al oficialismo resaltan la misión y el anhelo de estabilidad que busca la nación caribeña, diversos usuarios y analistas digitales hicieron un llamado a la cautela.

En los comentarios de la publicación, múltiples internautas advirtieron sobre los riesgos tácticos que implica aceptar alimentos o bebidas en zonas de conflicto activo, sugiriendo mantener medidas estrictas de seguridad ante posibles riesgos o trampas en entornos operacionales complejos.

El material audiovisual se difunde en un contexto donde la presencia de efectivos salvadoreños y las operaciones de seguridad en Haití continúan bajo el escrutinio de organizaciones y la atención de la comunidad internacional.

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