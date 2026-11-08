Habilitan paso de vehículos en la carretera de Los Chorros tras finalizar trabajos de remoción

Con el firme propósito de garantizar el bienestar y el acceso universal a servicios de salud y asistencia social, la Dirección de Integración llevó a cabo una nueva jornada del programa Ferias Integra en el Centro Escolar Caserío Santa Clara, beneficiando a cientos de salvadoreños.

Esta iniciativa, impulsada por el Gobierno del Presidente Nayib Bukele, logró desplegar 1,500 atenciones gratuitas de primer nivel, acercando consultas médicas preventivas, entrega de medicamentos, servicios de bienestar social y orientación comunitaria directamente a los habitantes de San Luis Talpa y sus distritos vecinos.

Durante la jornada, las familias del sector recibieron atención integral en un ambiente de cercanía y orden. La presencia de Ferias Integra reafirma el compromiso gubernamental de descentralizar los servicios del Estado, asegurando que las comunidades más vulnerables o de difícil acceso reciban una atención digna y oportuna.

«Seguimos recorriendo el territorio para transformar la vida de las familias salvadoreñas, construyendo comunidades más fuertes, sanas y unidas», destacaron los equipos de trabajo desplegados en el territorio.

Con estas acciones, el Gobierno continúa consolidando su estrategia de desarrollo social y proximidad ciudadana, reafirmando que el bienestar integral es un derecho para todos los habitantes del país.

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