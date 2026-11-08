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Habilitan paso de vehículos en la carretera de Los Chorros tras finalizar trabajos de remoción
El Ministerio de Obras Públicas (MOP) informó que este 8 de noviembre de 2026 quedó habilitado por completo el tránsito vehicular y peatonal en la carretera de Los Chorros, luego de concluir las labores de limpieza y retiro de escombros en la vía.
De acuerdo con el reporte oficial, las acciones de remoción de roca y material acumulado —producto de la voladura de un talud registrada durante la madrugada— concluyeron antes del tiempo estimado gracias a detonaciones controladas realizadas en la zona, como parte de las obras de ampliación y construcción del viaducto.
Reapertura en ambos sentidos
El titular de la cartera de Estado, Romeo Rodríguez, confirmó a través de sus redes sociales que la circulación en la importante ruta que conecta hacia el occidente del país se encuentra abierta en ambos sentidos desde las 11:30 de la mañana, permitiendo normalizar el flujo vehicular para los automovilistas que transitan por el sector.
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Sujeto le quemó «el asunto» con gasolina a su novia en Juayúa
La Policía Nacional Civil (PNC El Salvador) llevó a la detención de un hombre en el distrito de Juayúa, perteneciente al municipio de Sonsonate Norte, tras ser acusado de agredir violentamente a su pareja sentimental.
De acuerdo con el reporte oficial, el sospechoso fue identificado como Jose Antonio Rojas. Según las investigaciones preliminares, el individuo habría utilizado gasolina para quemar una parte íntima del cuerpo de su novia, un caso de violencia de género que ha generado gran repudio e indignación en redes sociales y entre la comunidad local.
Principal
Feria Integra lleva 1,500 atenciones médicas y sociales gratuitas a los habitantes de San Luis Talpa
Con el firme propósito de garantizar el bienestar y el acceso universal a servicios de salud y asistencia social, la Dirección de Integración llevó a cabo una nueva jornada del programa Ferias Integra en el Centro Escolar Caserío Santa Clara, beneficiando a cientos de salvadoreños.
Esta iniciativa, impulsada por el Gobierno del Presidente Nayib Bukele, logró desplegar 1,500 atenciones gratuitas de primer nivel, acercando consultas médicas preventivas, entrega de medicamentos, servicios de bienestar social y orientación comunitaria directamente a los habitantes de San Luis Talpa y sus distritos vecinos.
Durante la jornada, las familias del sector recibieron atención integral en un ambiente de cercanía y orden. La presencia de Ferias Integra reafirma el compromiso gubernamental de descentralizar los servicios del Estado, asegurando que las comunidades más vulnerables o de difícil acceso reciban una atención digna y oportuna.
«Seguimos recorriendo el territorio para transformar la vida de las familias salvadoreñas, construyendo comunidades más fuertes, sanas y unidas», destacaron los equipos de trabajo desplegados en el territorio.
Con estas acciones, el Gobierno continúa consolidando su estrategia de desarrollo social y proximidad ciudadana, reafirmando que el bienestar integral es un derecho para todos los habitantes del país.
Internacionales
JAPÓN: sismo de 5.7 grados deja 20 lesionados y afecta el transporte ferroviario
Un sismo de 5.7 grados sacudió Japón, dejando un saldo preliminar de 20 personas lesionadas y provocando diversas interrupciones en el sistema de transporte ferroviario de la región afectada, según reportaron medios locales este 8 de noviembre de 2026.
De acuerdo con los informes oficiales, el epicentro del movimiento telúrico se localizó en la prefectura de Shizuoka, registrando una profundidad de 40 kilómetros.
Los servicios de emergencia y las autoridades locales se encuentran atendiendo a los heridos por el temblor, mientras los equipos técnicos trabajan en la revisión de las vías férreas para restablecer con seguridad la circulación de los trenes en las zonas con mayores reportes de daños materiales leves y sacudidas intensas.