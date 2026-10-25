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Habilitan el paso vehicular en el tramo Los Chorros de la carretera Panamericana
La madrugada de este domingo se convirtió en un auténtico escenario de película de acción sobre la carretera Panamericana. El rugir de la dinamita y el estruendo de las rocas sacudieron la tranquilidad de la noche durante las detonaciones controladas de taludes realizadas en el conflictivo y transitado tramo de Los Chorros.
Mientras gran parte de la ciudad dormía, el Ministerio de Obras Públicas desató una operación de precisión quirúrgica: toneladas de roca volaron por los aires para dar paso a las megaobras de ampliación y la conexión del ansiado viaducto.
Inmediatamente después de la explosión, una marea de maquinaria pesada entró en acción bajo la oscuridad para remover escombros y limpiar la vía a toda velocidad. ¿El resultado? Un esfuerzo titánico que logró finalizar las labores antes de lo programado, habilitando nuevamente el paso vehicular y evitando el colapso total del tráfico hacia el occidente del país.
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¡Monstruoso crecimiento! El doloroso calvario de la joven con atributos de 25 kilos que roba miradas
En la era de los filtros, las curvas exageradas y los estándares de belleza imposibles, muchas personas darían cualquier cosa por tener una figura despampanante. Sin embargo, la realidad de Summer Robert demuestra que la línea entre la fantasía estética y una auténtica pesadilla médica puede ser aterradoramente delgada.
A sus 25 años, esta joven británica se ha convertido en el centro de un debate tan morboso como viral al revelar el verdadero rostro de una condición extrema: sus pechos pesan unos descomunales 25 kilos y continúan creciendo sin control.
Mientras en redes sociales abundan los comentarios superficiales de quienes bromean con su anatomía o la envidian, la vida de Summer es un vía crucis constante. Lo que para el ojo ajeno puede parecer un atributo codiciado, para ella es una carga literal que la destrozara por dentro.
Diagnosticada con gigantomastia, una enfermedad endocrina tan rara como despiadada que multiplica el tejido mamario sin freno, Summer arrastra este peso desde los siete años. El resultado ha sido una infancia marcada por el acoso escolar, una espalda destrozada por el dolor crónico y la obligación de llevar un corsé ortopédico las 24 horas del día para evitar que su columna colapse bajo la talla O.
Con un sistema médico que le cierra las puertas a una reducción quirúrgica por estrictos protocolos de peso, la joven decidió darle un giro radical a su destino. Harta de sufrir en silencio y de cargar con el peso del rechazo, transformó su anatomía en un imán de visualizaciones, monetizando su impresionante realidad a través de plataformas como OnlyFans.
¿Ironía del destino o pura supervivencia? Lo cierto es que la historia de Summer rompe todos los esquemas, recordándonos que, a veces, aquello que muchos envidian desde la pantalla puede convertirse en la cruz más pesada de llevar.
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Rescatan del olvido a decenas de familias con mega jornada de limpieza extrema
¡Fin a la pesadilla de la basura! Las autoridades municipales pusieron fin al calvario que vivían los habitantes de la populosa residencial Pórticos de San Antonio, tras una intensa e implacable movilización de equipos de Desechos Sólidos para erradicar toneladas de chatarra acumulada.
Ante el clamor desesperado de la comunidad —que exigía una solución urgente a través de su Junta Directiva—, la alcaldía de San Salvador Centro irrumpió con fuerza en la Zona 2 para barrer por completo con los focos de infección y objetos voluminosos que amenazaban la tranquilidad del sector.
¡Más de 75 familias al fin respiran aliviadas! Gracias a este contundente despliegue, los vecinos recuperaron espacios limpios, seguros y libres de criaderos de plagas, marcando un antes y un después en la lucha frontal contra el desorden urbano.
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Tragedia en Cabañas: Brutal choque deja un saldo de ocho heridos, ¡seis de ellos menores de edad!
Un impactante accidente de tránsito sacudió este sábado la tranquilidad del caserío Rancho Quemado, en el cantón Maquilishuat, jurisdicción de Ilobasco. El violento choque frontal y lateral involucró a una camioneta tipo pick-up y a una pesada rastra en la transitada carretera hacia Sensuntepeque.
El saldo preliminar es alarmante: ocho personas gravemente lesionadas, entre las que destacan seis menores de edad que sufrieron el impacto de la colisión. Ante la emergencia, unidades de rescate de la Cruz Verde se desplazaron de inmediato al lugar de los hechos para brindar primeros auxilios, estabilizar a las víctimas de urgencia y trasladarlas de emergencia a un centro asistencial cercano.
Las autoridades ya investigan las causas exactas que provocaron este aparatoso percance que hoy mantiene en zozobra a la comunidad de Cabañas.