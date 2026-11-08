Internacionales
GUATEMALA: Esposa del diputado Julio Portillo se despide tras su trágica muerte en tiroteo
Dulce María Cruz, esposa del diputado Julio Portillo, compartió un desgarrador mensaje de despedida a través de su cuenta de Instagram tras confirmarse que el funcionario perdió la vida en un tiroteo registrado en Río Hondo, Zacapa, Guatemala (El Blog).
De acuerdo con la información publicada, Cruz compartió una fotografía junto a su esposo acompañada del mensaje: «Nos volveremos a ver en el cielo amor de mi vida».
Un doloroso momento familiar
La lamentable noticia ocurre a poco más de tres semanas de que la pareja celebrara el nacimiento de su hijo Diego José, el pasado 15 de octubre.
En otra de sus publicaciones recientes, la esposa del diputado expresó su profundo dolor: «Mis ojitos hermosos te me fuiste… gracias por ser el hombre más maravilloso del mundo. Nos vemos en la eternidad amorcito precioso».
Internacionales
JAPÓN: sismo de 5.7 grados deja 20 lesionados y afecta el transporte ferroviario
Un sismo de 5.7 grados sacudió Japón, dejando un saldo preliminar de 20 personas lesionadas y provocando diversas interrupciones en el sistema de transporte ferroviario de la región afectada, según reportaron medios locales este 8 de noviembre de 2026.
De acuerdo con los informes oficiales, el epicentro del movimiento telúrico se localizó en la prefectura de Shizuoka, registrando una profundidad de 40 kilómetros.
Los servicios de emergencia y las autoridades locales se encuentran atendiendo a los heridos por el temblor, mientras los equipos técnicos trabajan en la revisión de las vías férreas para restablecer con seguridad la circulación de los trenes en las zonas con mayores reportes de daños materiales leves y sacudidas intensas.
Internacionales
Impactante imagen del vehículo baleado del diputado Julio Portillo
Un violento atentado armado registrado la noche del viernes 6 de noviembre de 2026 en el kilómetro 137 de la ruta al Atlántico, en el municipio de Río Hondo, Zacapa, cobró la vida del diputado al Congreso de la República, Julio César Portillo Paz, y de tres agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) que resguardaban su seguridad.
El vehículo en el que se movilizaba el legislador fue interceptado por hombres armados en las inmediaciones de una sede policial. Las imágenes difundidas del automotor blindado revelan la magnitud de los múltiples impactos de bala recibidos durante la emboscada.
Además del fallecimiento del congresista —quien murió horas después en un centro asistencial a consecuencia de la gravedad de sus heridas—, perdieron la vida en cumplimiento de su deber los agentes de la PNC identificados como Jorge Paau Xicol, Fernando Antonio Reyes y Erick Armires Ramos, quienes intentaron repeler el ataque.
Julio Portillo había llegado originalmente al Congreso bajo las filas del partido Cabal. Sin embargo, pocos días antes del suceso (el 31 de octubre), había sido proclamado oficialmente como nuevo integrante de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) durante una asamblea departamental en Zacapa.
El Congreso de la República, el Ministerio de Gobernación y diversas instituciones gubernamentales emitieron esquelas de duelo y condenaron enérgicamente el crimen, reconociendo el valor de los agentes caídos.
El Ministerio Público (MP) y equipos especializados de la Policía Nacional Civil se desplegaron en la escena para procesar evidencias, recabar casquillos de bala y analizar cámaras de videovigilancia de la zona con el fin de esclarecer el móvil del atentado y dar con los responsables. Hasta el momento no se reportan capturas.
Internacionales
Tragedia en Cracovia: Hombre armado con equipo antidisturbios desata tiroteo en la plaza del mercado
Un violento ataque armado sacudió el centro histórico de Cracovia, Polonia, dejando un saldo trágico de seis personas fallecidas, incluido el agresor, y al menos 15 heridos.
El suceso se registró alrededor de las 3:00 de la tarde (hora local) en la concurrida plaza Mayor de la ciudad. Un individuo, que vestía equipo antidisturbios completo y portaba un rifle automático, abrió fuego de manera indiscriminada contra transeúntes y personas que se encontraban en el lugar.
De acuerdo con los reportes preliminares de los medios locales y las fuerzas de seguridad, cinco personas perdieron la vida en el lugar a causa de los impactos de bala. La situación crítica fue contenida gracias a la intervención de un agente de policía quien, a pesar de resultar herido durante el enfrentamiento, logró abatir al atacante, elevando la cifra total de fallecidos a seis.
Las autoridades polacas continúan investigando los motivos detrás de este ataque armado que ha conmocionado a la comunidad internacional, mientras los servicios de emergencia atienden a los heridos en hospitales de la zona.