Principal
Gobierno envía ayuda alimentaria a afectados por inundaciones en Puerto Parada, Usulután
El Gobierno de El Salvador, a través del Ministerio de Trabajo, coordinó el envío masivo de ayuda alimentaria hacia las zonas costeras e insulares del departamento de Usulután.
La asistencia está destinada de forma prioritaria a las familias de los caseríos y las islas de Puerto Parada y sus alrededores, las cuales enfrentan graves complicaciones a raíz de inundaciones recientes.
De acuerdo con las autoridades gubernamentales, el desbordamiento y anegamiento de las comunidades se originaron por la combinación crítica de mareas altas y las persistentes precipitaciones que han azotado este sector del litoral salvadoreño.
Por instrucciones directas del Presidente Nayib Bukele, se desplegó esta asistencia humanitaria urgente con el propósito de cubrir las necesidades de subsistencia más inmediatas de los habitantes damnificados y mitigar el impacto adverso de la emergencia climática en la región.
Principal
Así quedaron las gracias que hizo el “Chicharito” Díaz en la Troncal del Norte
El reciente percance vial protagonizado por el delantero del club Luis Ángel Firpo, Nelson Vladimir “Chicharito” Díaz, dejó daños materiales de consideración en los automotores involucrados.
De acuerdo con los reportes oficiales y de testigos, el accidente ocurrió durante la noche de este viernes en el kilómetro 32 ½ de la carretera Troncal del Norte, cuando el deportista perdió el control de su vehículo e impactó violentamente contra varios automóviles particulares y un camión que transitaban por la zona.
Tras el choque múltiple, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) intervinieron en el lugar y le practicaron la prueba de alcotest al jugador, la cual confirmó que conducía con 228 miligramos de alcohol por cada 100 decilitros de sangre.
Debido a su detención bajo los cargos de conducción peligrosa y daños, el “Chicharito” Díaz se perdió el partido que su equipo disputaba esta misma noche en el estadio Las Delicias de Santa Tecla, en el departamento de La Libertad.
Principal
«Chicharito» Díaz es capturado tras aparatoso choque en estado de ebriedad
El futbolista profesional del club Luis Ángel Firpo, Nelson Vladimir Díaz —ampliamente conocido en el ámbito deportivo como “Chicharito” Díaz—, fue arrestado durante la noche de este viernes por elementos de la Policía Nacional Civil (PNC) tras verse involucrado en un aparatoso percance vial mientras conducía bajo los efectos del alcohol.
De acuerdo con el informe preliminar de las autoridades de tránsito, el hecho ocurrió anoche en el kilómetro 32 ½ de la carretera Troncal del Norte. El deportista, en circunstancias que aún forman parte de las investigaciones, colisionó contra otros vehículos particulares que transitaban por la zona, generando alarma entre los conductores y congestionamiento vehicular temporal en dicho tramo de la carretera.
Tras la intervención inmediata de los agentes policiales en el lugar de los hechos, al futbolista se le practicó la prueba de alcotest con el equipo especializado. El dispositivo de control determinó un nivel de 228 miligramos de alcohol por cada 100 decilitros de sangre, una cifra que supera ampliamente el límite permitido por la ley y que confirma el estado de ebriedad con el que manejaba el automóvil.
Tras su captura en flagrancia, «Chicharito» Díaz fue puesto bajo custodia policial y trasladado a bartolinas. En las próximas horas será remitido ante los tribunales correspondientes, donde la Fiscalía General de la República lo procesará formalmente por los delitos de conducción peligrosa y daños en perjuicio de la seguridad vial y de los propietarios de los vehículos afectados.
Principal
Cuerpo de Bomberos sofoca incendio en vehículo pick-up en San Salvador
Elementos del Cuerpo de Bomberos de El Salvador atendieron y controlaron de manera oportuna un siniestro que consumía parcialmente a un vehículo tipo pick-up durante la mañana de este viernes.
El incidente se registró específicamente sobre la intersección formada por la 9ª calle poniente y la alameda Juan Pablo II, una zona de alto flujo vehicular en el centro de San Salvador, cuando el automotor comenzó a incendiarse de forma repentina mientras circulaba.
Gracias a la rápida alerta y a la pronta movilización de las unidades de emergencia, el personal bomberil logró aplicar los protocolos de contención y extinción antes de que las llamas se propagaran por completo en la estructura del vehículo, evitando así que este terminara reducido a cenizas.
Las autoridades competentes confirmaron que las afectaciones se limitaron estrictamente a daños materiales en el automotor. Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas ni víctimas que lamentar a consecuencia de las llamas o la inhalación de humo en el lugar de los hechos.