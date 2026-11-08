Gobierno envía ayuda alimentaria a afectados por inundaciones en Puerto Parada, Usulután

El futbolista profesional del club Luis Ángel Firpo, Nelson Vladimir Díaz —ampliamente conocido en el ámbito deportivo como “Chicharito” Díaz—, fue arrestado durante la noche de este viernes por elementos de la Policía Nacional Civil (PNC) tras verse involucrado en un aparatoso percance vial mientras conducía bajo los efectos del alcohol.

De acuerdo con el informe preliminar de las autoridades de tránsito, el hecho ocurrió anoche en el kilómetro 32 ½ de la carretera Troncal del Norte. El deportista, en circunstancias que aún forman parte de las investigaciones, colisionó contra otros vehículos particulares que transitaban por la zona, generando alarma entre los conductores y congestionamiento vehicular temporal en dicho tramo de la carretera.

Tras la intervención inmediata de los agentes policiales en el lugar de los hechos, al futbolista se le practicó la prueba de alcotest con el equipo especializado. El dispositivo de control determinó un nivel de 228 miligramos de alcohol por cada 100 decilitros de sangre, una cifra que supera ampliamente el límite permitido por la ley y que confirma el estado de ebriedad con el que manejaba el automóvil.

Tras su captura en flagrancia, «Chicharito» Díaz fue puesto bajo custodia policial y trasladado a bartolinas. En las próximas horas será remitido ante los tribunales correspondientes, donde la Fiscalía General de la República lo procesará formalmente por los delitos de conducción peligrosa y daños en perjuicio de la seguridad vial y de los propietarios de los vehículos afectados.

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