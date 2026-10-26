¡Giro histórico en Brasil! Lula remonta en el último suspiro y aplasta al clan Bolsonaro para gobernar por cuarta vez

Lo que pintaba como una noche trágica para la izquierda se convirtió en un thriller político de alto voltaje. Contra todo pronóstico, desafiando a las encuestas y en medio de un caos judicial sin precedentes, Luiz Inácio Lula da Silva ha consumado la machada: se impuso en una segunda vuelta de infarto y gobernará Brasil por cuarta vez en su historia.

Durante las primeras horas del recuento, los seguidores de Flávio Bolsonaro —el primogénito y heredero político del expresidente Jair Bolsonaro— ya saboreaban la victoria. Con las firmas Datafolha y Quaest dando por sentado que la ultraderecha tomaba el poder con un 51% de los votos, el fantasma del bolsonarismo amenazaba con regresar.

Pero el viejo zorro de la política brasileña tenía un as bajo la manga. Con un goteo infartante a medida que avanzaba el escrutinio, Lula fue recortando distancias hasta sellar un definitivo 51,75% frente al 48,25% del candidato opositor (con el 99,75% de las urnas escrutadas). Es un hito histórico: jamás en la democracia brasileña un candidato que quedó segundo en la primera vuelta había logrado darle la vuelta de esta manera.

La jornada rozó el esperpento cuando el reloj marcaba el cierre oficial de los colegios. Entre acusaciones cruzadas, problemas de transporte que dificultaron el voto y fuertes lluvias castigando bastiones conservadores, la tensión explotó a última hora.

Un juez del Supremo ordenó prorrogar las votaciones dos horas más, provocando un choque monumental con el Tribunal Superior Electoral, que ¡ya había comenzado a publicar los primeros datos oficiales! Un verdadero pulso al límite que mantuvo a todo un país con el corazón en un puño.

Con este triunfo agónico, Lula frena en seco el avance de la ultraderecha y Brasil amanece con un nuevo terremoto político que sacudirá los cimientos de todo el continente.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...