Internacionales
¡Giro histórico en Brasil! Lula remonta en el último suspiro y aplasta al clan Bolsonaro para gobernar por cuarta vez
Lo que pintaba como una noche trágica para la izquierda se convirtió en un thriller político de alto voltaje. Contra todo pronóstico, desafiando a las encuestas y en medio de un caos judicial sin precedentes, Luiz Inácio Lula da Silva ha consumado la machada: se impuso en una segunda vuelta de infarto y gobernará Brasil por cuarta vez en su historia.
Durante las primeras horas del recuento, los seguidores de Flávio Bolsonaro —el primogénito y heredero político del expresidente Jair Bolsonaro— ya saboreaban la victoria. Con las firmas Datafolha y Quaest dando por sentado que la ultraderecha tomaba el poder con un 51% de los votos, el fantasma del bolsonarismo amenazaba con regresar.
Pero el viejo zorro de la política brasileña tenía un as bajo la manga. Con un goteo infartante a medida que avanzaba el escrutinio, Lula fue recortando distancias hasta sellar un definitivo 51,75% frente al 48,25% del candidato opositor (con el 99,75% de las urnas escrutadas). Es un hito histórico: jamás en la democracia brasileña un candidato que quedó segundo en la primera vuelta había logrado darle la vuelta de esta manera.
La jornada rozó el esperpento cuando el reloj marcaba el cierre oficial de los colegios. Entre acusaciones cruzadas, problemas de transporte que dificultaron el voto y fuertes lluvias castigando bastiones conservadores, la tensión explotó a última hora.
Un juez del Supremo ordenó prorrogar las votaciones dos horas más, provocando un choque monumental con el Tribunal Superior Electoral, que ¡ya había comenzado a publicar los primeros datos oficiales! Un verdadero pulso al límite que mantuvo a todo un país con el corazón en un puño.
Con este triunfo agónico, Lula frena en seco el avance de la ultraderecha y Brasil amanece con un nuevo terremoto político que sacudirá los cimientos de todo el continente.
Internacionales
María Corina Machado regresa a Venezuela por la puerta grande y deja al régimen en shock
La líder opositora María Corina Machado rompió el silencio y volvió a Venezuela de forma totalmente sorpresiva, tras pasar casi un año entera en el exilio dorado en Europa y con un Premio Nobel de la Paz bajo el brazo.
Tras meses de intentos frustrados y operativos militares que cambiaron el tablero político, la dirigente soltó la bomba en sus redes sociales con un contundente: “Estoy aquí. Con ustedes”.
Desde el estado Lara, el Comando Con Venezuela difundió imágenes de su visita clandestina/sorpresa a la Iglesia de Santa Rosa para agradecerle a la Divina Pastora por su milagroso regreso. Por su parte, Edmundo González Urrutia saltó de la emoción en internet a confirmar que su compañera de fórmula ya pisa suelo venezolano para «liderar y encaminar este proceso hasta el final».
¿Y la Casa Blanca? ¡Ni enterados! El propio Donald Trump confesó a CNN que no tenía la menor idea del operativo retorno, aunque soltó una perlita: “Ella me dio su Premio Nobel, ¿así que qué más puedo decir? Espero que esté bien”. Mientras tanto, el régimen guarda silencio y el país entero está al borde del asiento.
Internacionales
Albañil fallece en Comayagua; familiares señalan que había tomado una bebida energizante
Un hombre que trabajaba como albañil falleció en una aldea del departamento de Comayagua, Honduras, después de presentar una alteración repentina de su estado físico. Según el relato de sus familiares, el trabajador había consumido una bebida energizante antes de sentirse mal.
Los allegados relacionan el deterioro de su salud con la ingesta del producto. Sin embargo, no se ha divulgado un diagnóstico médico que permita establecer qué provocó el fallecimiento ni confirmar que la bebida estuviera involucrada.
La información disponible tampoco precisa la identidad y edad del trabajador, la cantidad que habría consumido o si tenía alguna enfermedad previa. Estos datos son necesarios para comprender las circunstancias del caso y evitar atribuir la muerte a una causa que aún no está demostrada.
Hasta el momento, no se conoce un dictamen oficial sobre el origen del fallecimiento. El testimonio familiar describe lo ocurrido antes de la muerte, pero la posible relación con el energizante requiere una evaluación médica que permita esclarecer el caso.
Internacionales
Petróleo Brent supera los $113 por barril y alcanza su mayor nivel desde mayo
El petróleo Brent para entrega en diciembre subió alrededor de 4 % este jueves 22 de octubre, hasta los $113.17 por barril, en el mercado de futuros de Londres. La cotización alcanzó su nivel más alto desde mayo, impulsada por el temor a nuevas interrupciones del suministro ante las tensiones en Oriente Medio.
El crudo de referencia europea ganó $4.35 frente al cierre del miércoles, cuando terminó en $108.82, y llegó a tocar los $113.40 durante la jornada. El movimiento refleja la preocupación de los inversionistas por la seguridad de las instalaciones energéticas y las rutas marítimas utilizadas para transportar petróleo.
Entre los factores de incertidumbre figuran los reportes de ataques contra embarcaciones en el golfo Pérsico y las informaciones sobre posibles nuevas operaciones militares contra Irán. El estrecho de Ormuz permanece como un punto sensible para el mercado por su importancia en el tránsito internacional de hidrocarburos.
El encarecimiento del crudo puede aumentar la presión sobre los costos de los combustibles y el transporte en países importadores como El Salvador. Sin embargo, este repunte no permite anticipar por sí solo un aumento específico en las gasolinas locales, cuyos precios también dependen de las cotizaciones de los productos refinados y de otros costos de abastecimiento.