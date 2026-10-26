Política
Félix Ulloa plantea incorporar inteligencia artificial al arbitraje durante foro internacional en El Salvador
El vicepresidente de la República, Félix Ulloa, planteó incorporar herramientas de inteligencia artificial a los procedimientos arbitrales durante la inauguración de El Salvador Arbitration Week 2026. El encuentro, que se desarrolla del 26 al 28 de octubre en San Salvador, reúne a especialistas para analizar la resolución de controversias y su relación con la actividad empresarial.
La agenda cuenta con 49 expositores internacionales y 16 salvadoreños, según informó la Vicepresidencia. La organización está a cargo del Centro de Mediación y Arbitraje de la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador (Camarasal), junto con el capítulo salvadoreño del Club Español e Iberoamericano del Arbitraje.
Durante su intervención, Ulloa señaló que la inteligencia artificial puede apoyar la prevención de controversias, el análisis de información y la consulta de jurisprudencia. El funcionario sostuvo que estas herramientas deben complementar el criterio de los profesionales del derecho y preservar su responsabilidad en la evaluación de cada caso.
El vicepresidente también afirmó que el Gobierno ha impulsado la aprobación de más de 40 leyes de carácter económico para facilitar el comercio, la industria y las inversiones. En materia tecnológica, mencionó la adopción del bitcoin, la Comisión Nacional de Activos Digitales y la Agencia Nacional de Inteligencia Artificial, además de las oportunidades que atribuye al crecimiento de la tokenización.
El arbitraje permite que las partes acuerden someter una controversia a uno o varios árbitros, quienes emiten una resolución denominada laudo. Su presencia en los contratos ofrece una vía especializada para atender disputas empresariales, por lo que el foro aborda su modernización como parte del debate sobre confianza y certeza jurídica para las inversiones.
En la inauguración también participaron la presidenta de Camarasal, Leticia Escobar, y el presidente del Centro de Mediación y Arbitraje, Alexander López. Escobar destacó las acciones gubernamentales en seguridad e inversión, mientras López señaló la importancia de fortalecer el diálogo regional y los mecanismos de solución de controversias para generar confianza empresarial.
Política
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Política
Vicepresidente Ulloa participa en reconocimiento a “Migueleños Distinguidos 2026” de la Universidad de Oriente
El vicepresidente de la República, Félix Ulloa, participó en la ceremonia de reconocimiento “Migueleños Distinguidos 2026”, organizada por la Universidad de Oriente (UNIVO) en el marco de la conmemoración de su 45.º aniversario de fundación. El acto se desarrolló en el Auditórium Magno de Ciudad Universitaria, en San Miguel.
Durante la ceremonia, Ulloa, junto a la directora nacional de Educación Superior, Claudia de Larín, entregó diplomas de reconocimiento a los galardonados. El vicemandatario felicitó a los homenajeados y destacó la importancia de reconocer a quienes, con su esfuerzo, dedicación y compromiso, contribuyen al desarrollo del país e inspiran a las nuevas generaciones.
El rector de la UNIVO, Pedro Arieta, enfatizó el valor de reconocer a hombres y mujeres que han aportado al progreso de San Miguel y de El Salvador. Asimismo, subrayó el legado histórico de la ciudad y el orgullo de la institución por impulsar esta iniciativa.
En esta edición se homenajearon 17 personalidades, entre ellas el presidente de Grupo Q, Carlos Quirós; el fundador de Salazar Romero, José Salazar; la promotora cultural María Amaya de Courtade; y la gerente administrativa de José N. Batarse, Rosita Batarse. Todos fueron reconocidos por su trayectoria, liderazgo y compromiso con el desarrollo nacional.
El programa “Migueleños Distinguidos” se consolida como una de las iniciativas emblemáticas de la Universidad de Oriente, orientada a destacar el talento y la excelencia de salvadoreños que contribuyen al país.
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— Vicepresidencia de la República de El Salvador (@VCpresidenciaSV) October 24, 2026
Política
ESIAP recibe a experta de la NASA para impulsar educación STEM y liderazgo científico en El Salvador
La Escuela Superior de Innovación en la Administración Pública (ESIAP), liderada por el vicepresidente Félix Ulloa e integrada por su directora ejecutiva Claudia de Larín, recibió a Sandra Cauffman, ex subdirectora de la División de Astrofísica de la NASA. El encuentro, coordinado con la Embajada de Estados Unidos, buscó promover intercambios académicos e impulsar la formación de talento salvadoreño en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM), así como en liderazgo estratégico.
Durante su trayectoria, Cauffman ha liderado programas científicos de alto nivel, incluyendo la supervisión de la implementación del Telescopio Espacial Nancy Grace Roman, y ha presidido comités de revisión de iniciativas científicas de la NASA y de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA).
En la actividad se abordaron temas clave como los avances en la educación STEM para fortalecer la competitividad nacional bajo la visión del presidente Nayib Bukele, la cooperación interinstitucional entre entidades como la NASA, el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) y la NOAA, y el rol de los referentes científicos en la inspiración de jóvenes salvadoreños.
También se discutió la profesionalización de docentes de educación media y superior para el desarrollo de planes de estudio innovadores que beneficien a la población. El espacio permitió compartir experiencias sobre modelos de coordinación interinstitucional aplicados en Estados Unidos.
El encuentro refuerza los esfuerzos de la ESIAP por articular la formación académica con el sector gubernamental y potenciar el talento local en áreas estratégicas para el desarrollo del país.