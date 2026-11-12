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Familiares identifican a Francisco Chávez, una de las dos víctimas del choque en Ciudad Arce
Familiares identificaron a Francisco Omar Chávez como una de las dos personas que murieron tras el choque entre una motocicleta y una camioneta en el distrito de Ciudad Arce, departamento de La Libertad.
El accidente ocurrió la noche del miércoles 11 de noviembre sobre la carretera antigua a Santa Ana, frente a la colonia Altos de San Pedro.
Las dos víctimas viajaban en la motocicleta. El reporte inicial no precisó si Chávez conducía o iba como acompañante.
La identidad de la segunda víctima y las causas de la colisión no se habían dado a conocer al cierre del reporte inicial.
Judicial
Fiscalía y PNC reportan la desarticulación de una red de narcomenudeo en el oriente del país
La Fiscalía General de la República (FGR) y la Policía Nacional Civil (PNC) capturaron a varias personas señaladas de integrar una red que presuntamente distribuía cocaína y marihuana en San Miguel, Morazán y La Unión.
Según la investigación fiscal, la estructura estaba conformada por tres grupos vinculados entre sí que se repartían las tareas de abastecimiento, almacenamiento y venta de droga. La Fiscalía señala a Diógenes de Jesús Benítez Escobar como presunto dirigente y principal proveedor de la red.
Las autoridades sostienen que la estructura utilizaba negocios como fachada para ocultar sus actividades. Durante el operativo, los agentes incautaron vehículos, teléfonos celulares y dinero en efectivo.
Los detenidos serán procesados por tráfico ilícito, proposición y conspiración para cometer ese delito y agrupaciones ilícitas, según el reporte del operativo.
Judicial
PNC captura a presunto integrante de la MS-13 en Cuscatancingo
La Policía Nacional Civil (PNC) capturó a César Alejandro Mejía Quintanilla la noche del miércoles 11 de noviembre en el distrito de Cuscatancingo, municipio de San Salvador Centro.
La corporación lo señala como presunto integrante de la clica Criminal Mafiosos Locos Salvatruchos de la Mara Salvatrucha (MS-13).
Según el reporte policial, Mejía Quintanilla registra antecedentes por posesión y tenencia de drogas.
La PNC informó que el detenido será remitido por el presunto delito de pertenencia a una organización terrorista.
Principal
PNC captura a dos personas por presunto hurto de una laptop en la colonia Escalón
La Policía Nacional Civil (PNC) capturó a Edgar Alexander Zetino Rivas y Leslie Adriana Bonilla Santamaría, señalados de sustraer una computadora portátil y otras pertenencias del interior de un vehículo en la colonia Escalón, San Salvador.
El ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, informó el miércoles 11 de noviembre que el presunto hurto ocurrió frente a un restaurante. La víctima había reportado la sustracción de la computadora.
Según Villatoro, los agentes recuperaron la laptop dentro del automóvil en el que se movilizaban las dos personas detenidas. El vehículo portaba placas guatemaltecas.
El ministro indicó que ambos serán procesados por posesión y tenencia ilícita. También señaló que Zetino Rivas había sido detenido el año anterior por un caso similar y que posteriormente recuperó su libertad.