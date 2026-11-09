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Fallece Vicenta Membreño tras ser atropellada por dos jóvenes en moto sobre la Troncal del Norte
Lamentables noticias se confirman desde el ámbito local: Vicenta Membreño Rodríguez falleció en un centro hospitalario tras ser atropellada por dos jóvenes que se conducían en una motocicleta en la carretera Troncal del Norte.
El trágico incidente ocurrió la noche del viernes en el distrito de Aguilares, perteneciente al municipio de San Salvador Norte.
De acuerdo con los reportes de familiares y allegados en el hospital, los dos jóvenes que viajaban en la motocicleta y que embistieron a doña Vicenta también perdieron la vida a consecuencia de las graves lesiones sufridas durante el fuerte impacto.
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Luisito Comunica celebra el Día Nacional de la Pupusa en Olocuilta
El popular influencer mexicano Luisito Comunica fue el invitado estrella durante la celebración del Día Nacional de la Pupusa en el emblemático distrito de Olocuilta.
Durante el evento, el creador de contenido fue visto grabando material audiovisual sobre esta festividad tradicional salvadoreña. Como parte central de la celebración,
30 mujeres colaboraron en la elaboración de la pupusa más grande del país, la cual superó los 5 metros de diámetro y destacó por haber sido preparada por primera vez con cuatro sabores diferentes.
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2 fallecidos y 5 lesionados por aparatoso choque en Acajutla
Un trágico accidente de tránsito registrado en la carretera que de Acajutla conduce a Metalío dejó como saldo dos personas fallecidas y cinco lesionadas, tras una aparatosa colisión entre una camioneta y un vehículo tipo pick-up (El Blog).
De acuerdo con el reporte oficial, el percance vial ocurrió a la altura del cantón San Pedro Belén, en el municipio de Acajutla, departamento de Sonsonate.
Socorristas de Comandos de Salvamento y de otras instituciones miembros de Protección Civil se desplazaron de inmediato al lugar para brindar los primeros auxilios a las víctimas, estabilizarlas y trasladarlas de emergencia hacia un centro hospitalario cercano.
Hasta el cierre del informe, las autoridades de la Policía Nacional Civil (PNC) se encontraban en la zona realizando las investigaciones correspondientes para esclarecer la dinámica del impacto y deducir responsabilidades.
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Arrestan a camionero ebrio con 414 grados de alcohol en Quezaltepeque
La Policía Nacional Civil (PNC El Salvador) informó sobre la captura de un conductor que manejaba un camión en evidente estado de ebriedad en el distrito de Quezaltepeque, La Libertad Norte.
El detenido fue identificado como José Luis Flores Cortez, de 47 años. De acuerdo con el reporte oficial de las autoridades, al realizarle la prueba de alcotest, esta dio un resultado positivo de 414 grados de alcohol.
Tras su detención en flagrancia, Flores Cortez será remitido ante los tribunales correspondientes para enfrentar cargos formales por el delito de conducción peligrosa de vehículo automotor, poniendo en riesgo la seguridad vial en la zona.