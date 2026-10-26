Principal
Fallece Sandra Yanira Martínez, pionera de la meteorología y ex diputada salvadoreña
La comunidad científica y la sociedad salvadoreña se encuentran de luto tras el fallecimiento de Sandra Yanira Martínez, una reconocida meteoróloga con más de 40 años de trayectoria profesional, quien también incursionó en la política nacional como legisladora.
Martínez dejó una huella imborrable en el país al convertirse en la primera mujer en formar parte del Servicio Meteorológico Nacional, especializándose en meteorología aeronáutica, marítima e hidrología. A lo largo de su carrera, se capacitó en instituciones internacionales de renombre como la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA) en Estados Unidos y cumplió una destacada labor técnica en aeropuertos y ministerios de Estado.
En los últimos años, su perfil científico trascendió a la pantalla chica, donde se ganó el cariño de los televidentes al explicar el pronóstico del tiempo con gran cercanía y claridad. En 2017 se volvió tendencia en redes sociales bajo el fenómeno de «la chica del clima», lo cual asumió con humor para visibilizar su sólida formación técnica. Posteriormente, en 2020, cuando el presidente Nayib Bukele anunció el lanzamiento de Noticiero El Salvador, ella respondió públicamente: «Señor Presidente, me apunto para ser la chica del clima», integrándose al espacio informativo para acercar la ciencia meteorológica a la ciudadanía.
Además de su rigurosa carrera científica y su labor en televisión, Martínez expandió su servicio al país desde el ámbito público. En las elecciones de febrero de 2021, fue elegida diputada de la Asamblea Legislativa de El Salvador por el departamento de La Libertad bajo la bandera del partido Nuevas Ideas (periodo 2021-2024), llegando a presidir la Comisión de Medio Ambiente.
Su partida enluta a la ciencia, a la televisión y a la política salvadoreña, recordando a una profesional apasionada que dedicó su vida tanto al estudio atmosférico como al servicio de los salvadoreños. Descanse en paz.
Jetset
¡Una década en sequía! El secreto mejor guardado de Angelina Jolie tras su divorcio
Atrás quedaron los días de pasiones desbordadas en la alfombra roja. ¡Bombazo en Hollywood! A diez años de su escandalosa y mediática separación de Brad Pitt, Angelina Jolie rompió el silencio y dejó a todos con la boca abierta al confesar la drástica decisión que tomó sobre su corazón.
En una reciente entrevista con Yahoo Entertainment, la ganadora del Óscar confesó sin pelos en la lengua que no ha tenido ninguna relación sentimental desde hace una década. Sí, leíste bien: diez años de absoluta soltería.
¿La razón? Lejos de los romances de película, la actriz y directora decidió echarle el cerrojo a su vida amorosa para entregarse en cuerpo y alma a su verdadero ejército: sus hijos y su familia. Para ella, el amor de pareja pasó a último plano.
¿Volverá a flecharla alguien algún día o su corazón seguirá bajo llave por siempre? ¡El tiempo dirá!
Internacionales -deportes
¡Terremoto y escándalo en el Camp Nou! Mbappé destroza el invicto del Barça con un golpe mortal en el último suspiro
El planeta fútbol se detuvo para presenciar un Clásico sencillamente apocalíptico correspondiente a la Jornada 10 de LaLiga. En una batalla campal donde nadie regaló un solo milímetro y la tensión se cortaba con cuchillo ante más de 60% de posesión local, el orgullo blaugrana chocó contra la pegada criminal y celestial de un Real Madrid que olió sangre y no perdonó. ¡Una auténtica locura sobre el césped que terminó en trifulca e infarto!
El primer mazazo de oro (41′): Cuando el partido se jugaba al límite y el Spotify Camp Nou apenas respiraba, apareció el depredador total. Kylian Mbappé aprovechó un espacio letal, demostró una frialdad quirúrgica y, con absoluta categoría, silenció el feudo culé para abrir la lata antes del descanso. ¡Golpe psicológico devastador!
La furia blaugrana y el empate (61′): El Barça estaba obligado a reaccionar en su casa y encontró la llave tras un mal despeje madridista en un córner. Raphinha —asistido por Pedri— se elevó con rabia pura y firmó el empate provisional que encendía la ilusión de la grada y ponía el estadio patas arriba.
Los locales apretaron con todo, buscando la remontada con internadas de Lamine Yamal y De Jong.
El zarpazo letal y la estocada final (87′): Cuando el cronómetro asfixiaba, el partido agonizaba y el empate parecía inamovible, se desató la locura absoluta. Eduardo Camavinga condujo una contra magistral, vio el desmarque de su compatriota y asistió para que Mbappé firmara su doblete agónico. Silencio sepulcral, estallido en el banquillo merengue y tres puntos de oro directo al zurrón blanco (1-2).
Tensión e ira sobre el pitazo final: Con los ánimos caldeados por el gol tardío, el encuentro terminó con un pequeño conato de trifulca y bronca entre jugadores sobre el césped, coronando una tarde de máxima revoluciones.
Pese a este mazazo tremendo en su propia casa y a perder la imbatibilidad en la temporada, el FC Barcelona se aferra con uñas y dientes a la cima, manteniendo el liderato de LaLiga gracias al colchón de puntos acumulado. Sin embargo, el eterno rival ha dado un golpe de autoridad histórico para ponerse a tiro de piedra, dejando la liga completamente desatada y sin margen de error.
¡Nadie puede respirar en este campeonato!
Principal
Santa Tecla corona un año de inclusión social con el cierre definitivo de los festivales del Florecimiento Salvadoreño
Santa Tecla se convirtió en el epicentro de la convivencia comunitaria tras albergar en el Parque El Cafetalón la gran final que marcó el cierre oficial del ciclo de festivales del Florecimiento Salvadoreño. La jornada del 25 de octubre convocó a una cifra récord de más de 22,000 asistentes, transformándose en el punto de encuentro final para dar por concluidas las actividades intergeneracionales de la Dirección de Integración.
La clausura del programa se estructuró a través del denominado Festival de Abuelos, Recursos Maravillosos, una iniciativa diseñada para poner fin a meses de trabajo territorial mediante la vinculación activa de adultos mayores, jóvenes becados y familias procedentes de diversas comunidades del país. Este cierre del año tuvo como eje principal revalorizar el papel de los adultos mayores dentro del proceso de desarrollo social, permitiéndoles interactuar de forma directa con las nuevas generaciones enfocadas en su formación educativa.
La agenda de finalización del festival incluyó la culminación de múltiples talleres prácticos, dinámicas recreativas y presentaciones musicales colectivas.
El núcleo del evento lo constituyó la gran final de las competencias anuales de arte, cultura y deportes. En estas instancias decisivas, miles de participantes de distintas localidades del país concluyeron sus procesos de preparación y entrenamiento del año, representando a sus comunidades en el cierre definitivo de esta edición de los festivales institucionales.