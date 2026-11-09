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Fallece menor de 10 años tras violento accidente entre un pickup y un microbús escolar en San Miguel
Profunda consternación ha generado en la comunidad educativa el fallecimiento de Marcos Alejandro Laínez, un estudiante de 10 años que cursaba el tercer grado en el Colegio Liceo Frankfurt de San Miguel.
El menor perdió la vida en la madrugada del pasado domingo en un centro hospitalario, producto de las graves lesiones que sufrió durante un siniestro vial registrado días antes en el departamento.
El accidente ocurrió cuando la unidad de transporte escolar en la que el menor se trasladaba junto a otros compañeros fue impactada violentamente por un vehículo tipo pickup.
De acuerdo con los reportes preliminares de las autoridades y cuerpos de socorro, el impacto inicial dejó a varios menores de edad lesionados, quienes fueron auxiliados de emergencia y trasladados hacia centros asistenciales de la zona. Pese a los esfuerzos médicos realizados para salvarle la vida, Marcos Alejandro no logró superar la gravedad de sus heridas y se confirmó su deceso horas más tarde.
El trágica noticia ha enlutado a familiares, amigos y a toda la comunidad del Colegio Liceo Frankfurt. Asimismo, el caso ha encendido las alarmas en redes sociales y foros ciudadanos, donde usuarios han manifestado su indignación y han hecho un llamado enérgico a las autoridades de tránsito ya los conductores particulares para extremar la prudencia y respetar los límites de velocidad, reiterando que la seguridad vial en las calles y carreteras del país sigue cobrando vidas inocentes.
Las autoridades continúan con las investigaciones correspondientes para esclarecer las causas exactas del impacto y deducir responsabilidades.
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2 lesionados tras volcar una camioneta en el kilómetro 58 de la carretera Litoral, La Paz
Un accidente de tránsito registrado la tarde de este domingo dejó como saldo dos personas lesionadas, luego de que el conductor de una camioneta perdiera el control del vehículo y terminara volcado sobre la vía (2 lesionados tras volcar una camioneta en La Paz).
De acuerdo con el reporte de Comandos de Salvamento, el percance vial ocurrió exactamente en el kilómetro 58 de la carretera Litoral, específicamente frente a la entrada de la colonia El Carmen, en el departamento de La Paz.
Las personas afectadas recibieron los primeros auxilios por parte de los cuerpos de socorro en el lugar del incidente y, posteriormente, fueron trasladadas hacia un centro hospitalario para recibir atención médica especializada debido a las lesiones sufridas durante el vuelco.
Internacionales -deportes
Boca Juniors se consagra campeón y alcanza su estrella 75 tras vencer a Defensa y Justicia
El Boca Juniors logró este sábado coronarse campeón en la Tabla Anual 2026 y alcanzó su estrella 75 en su historia, tras imponerse por la mínima (1-0) ante Defensa y Justicia en La Bombonera, según informó El Blog.
De acuerdo con el reporte periodístico, el tanto de la victoria que le dio el título al conjunto xeneize fue anotado por Eder Valencia.
Nuevo formato y desglose histórico
Este título se origina bajo el nuevo formato instaurado por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), el cual reúne los puntos obtenidos en las fases regulares de los torneos Apertura y Clausura para coronar a su ganador como campeón de Liga.
Con este nuevo campeonato, el club suma su palmarés oficial de la siguiente manera:
36 copas de Primera División.
17 copas nacionales.
22 títulos internacionales (que incluyen 6 Copas Libertadores, 3 Copas Intercontinentales o Mundiales, entre otros torneos continentales).
Internacionales
GUATEMALA: Esposa del diputado Julio Portillo se despide tras su trágica muerte en tiroteo
Dulce María Cruz, esposa del diputado Julio Portillo, compartió un desgarrador mensaje de despedida a través de su cuenta de Instagram tras confirmarse que el funcionario perdió la vida en un tiroteo registrado en Río Hondo, Zacapa, Guatemala (El Blog).
De acuerdo con la información publicada, Cruz compartió una fotografía junto a su esposo acompañada del mensaje: «Nos volveremos a ver en el cielo amor de mi vida».
Un doloroso momento familiar
La lamentable noticia ocurre a poco más de tres semanas de que la pareja celebrara el nacimiento de su hijo Diego José, el pasado 15 de octubre.
En otra de sus publicaciones recientes, la esposa del diputado expresó su profundo dolor: «Mis ojitos hermosos te me fuiste… gracias por ser el hombre más maravilloso del mundo. Nos vemos en la eternidad amorcito precioso».