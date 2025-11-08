Principal
Este es el instante cuando un automovilista borracho protagoniza aparatoso choque en la 49 avenida sur
Un conductor en estado de ebriedad provocó un aparatoso choque en la 49 avenida sur, en el distrito capital.
El aparatoso siniestro vial fue captado por las cámaras del sistema de monitoreo Sívar Seguro ubicadas en la citada vía.
En el video se aprecia cuando el automovilista perdió el control de su vehículo, debido a la excesiva velocidad a la que manejaba.
El automotor derrapó sobre la superficie de rodadura y se estrelló contra el arriate ubicado frente a una gasolinera de la zona.
Este año, 70,000 alumnos se examinaron para la prueba AVANZO
Las autoridades del Ministerio de Educación informaron que 70,000 estudiantes de bachillerato se sometieron a la prueba AVANZO 2025, entre el sistema regular y las modalidades alternas.
En su segunda jornada de evaluación, se realizó la prueba de Lengua y Literatura y Ciencia y Tecnología, completando de esta forma las cuatro asignaturas de la prueba avanzo, la cual es un requisito para optar al título de bachiller.
Esta evaluación tiene como propósito principal brindar una visión integral del nivel de desarrollo alcanzado por el estudiantado al finalizar su formación en Educación Media. En ese sentido, busca cumplir con los siguientes objetivos:
Obtener información sobre el grado de desarrollo de las habilidades de los estudiantes que están próximos a egresar de la Educación Media. Proporcionar a las instituciones educativas información relevante acerca del desempeño de sus estudiantes, que sirva de base para reflexionar sobre sus prácticas pedagógicas y tomar decisiones que favorezcan la mejora continua.
Poner a disposición de la comunidad educativa información sobre características personales e intereses ocupacionales de cada estudiante, con miras a acompañar sus decisiones futuras. Generar insumos útiles que permitan orientar políticas educativas a nivel nacional, territorial e institucional, en función de las realidades y necesidades observadas.
Un fallecido y 5 lesionados es el saldo de choque entre pick up y carro particular en San Pedro Perulapán
Una persona falleció y cinco más resultaron lesionadas, esta madrugada, tras un aparatoso choque entre un vehículo tipo pick up y un automóvil particular.
Los dos vehículos involucrados en este aparatoso choque circulaban en el kilómetro 23 de la carretera Panamericana, distrito de San Pedro Perulapán.
De acuerdo a los testigos, las personas lesionadas se transportaban en el vehículo tipo pick up.
Será la inspección de la Policía Nacional Civil (PNC) la que deducirá responsabilidades en este siniestro vial.
El 20 de noviembre se realizará el sorteo de las eliminatorias europeas
El próximo 20 de noviembre se desarrollará el sorteo de la eliminatoria que dará las últimas cuatro plazas a Europa para la Copa del Mundo 2026.
También se sorteará el torneo clasificatorio de Asia, África, Oceanía, CONMEBOL y CONCACAF para decidir las dos últimas selecciones de estas confederaciones que clasificarán al mundial.
La sede de la FIFA en Zúrich acogerá los sorteos para definir el recorrido de 22 selecciones, 16 a través de las eliminatorias europeas y otras 6 mediante el torneo clasificatorio.
La FIFA sorteará en primer lugar el torneo clasificatorio y después las eliminatorias europeas y ambos tendrán lugar tras la finalización de la ventana de noviembre, que confirmará la clasificación de 14 equipos -3de la Concacaf y 11 de la UEFA-, que se unirán a las 28 que ya han asegurado el billete.