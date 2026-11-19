Política
El Salvador y Costa Rica intercambian experiencias en seguridad y desarrollo social
El vicepresidente de la República, Félix Ulloa, sostuvo un encuentro con la presidenta de Empower El Salvador, Nelly Rodríguez, y una delegación de representantes de instituciones de Costa Rica, para abordar temas relacionados con la seguridad, la prevención de la violencia y el desarrollo social.
Durante la reunión, Ulloa expuso las transformaciones registradas en El Salvador en materia de seguridad, recuperación de espacios públicos y tranquilidad de las comunidades. También destacó las acciones gubernamentales contra las estructuras criminales y la importancia de la participación ciudadana.
Por su parte, los representantes costarricenses reconocieron los cambios que observaron durante su visita al Centro Histórico de San Salvador y manifestaron interés en conocer el modelo de la Biblioteca Nacional de El Salvador (BINAES), con miras a explorar experiencias que puedan ser aplicadas en Costa Rica.
Política
¡El Salvador suma 39 empresas acreditadas como Operadores Confiables para fortalecer el comercio internacional!
La Dirección General de Aduanas de El Salvador acreditó a 15 nuevas empresas en el Programa del Operador Confiable, una iniciativa que busca fortalecer la seguridad de la cadena logística y facilitar las operaciones de comercio legítimo en el país. El anuncio fue realizado por el director general de Aduanas, Benjamín Mayorga.
Con estas nuevas incorporaciones, El Salvador alcanza un total de 39 empresas acreditadas que se convierten en aliadas estratégicas de las autoridades aduaneras para reforzar los controles y garantizar mayor seguridad en el traslado de mercancías.
Mayorga destacó que este avance es resultado del trabajo coordinado entre las instituciones gubernamentales y el sector empresarial. Asimismo, reconoció el esfuerzo de las compañías participantes, que revisaron sus procedimientos y fortalecieron sus controles internos para cumplir con los estándares de seguridad exigidos por el programa.
Durante la actividad también se desarrolló el Foro del Operador Confiable, que reunió a representantes de gremiales empresariales, empresas privadas y una delegación de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP), junto con representantes de su programa CTPAT. Aduanas invitó a más compañías salvadoreñas a incorporarse a esta iniciativa para fortalecer la competitividad y seguridad del comercio exterior.
Política
¡Rafael Aguirre asegura que seguirá atendiendo pacientes si llega a la Presidencia de El Salvador!
El candidato presidencial del FMLN, Rafael Aguirre, aseguró que continuará ejerciendo la medicina y atendiendo pacientes si gana las elecciones de 2027, a pesar de las responsabilidades que implica asumir la Presidencia de la República.
Durante una entrevista, el aspirante explicó que se prepara para dejar temporalmente sus labores hospitalarias, debido a que la próxima etapa de la campaña electoral requerirá mayor dedicación. Sin embargo, aclaró que no tiene intención de abandonar definitivamente su profesión como médico especialista.
«Aún así, voy a seguir dando consulta», expresó Aguirre, quien señaló que su vocación médica permanecerá activa independientemente del resultado electoral. Incluso mencionó que continuará orientando a las personas que se acerquen para consultarle sobre problemas de salud.
Las declaraciones del candidato plantean interrogantes sobre cómo combinaría la atención médica con las funciones presidenciales, que incluyen dirigir el Órgano Ejecutivo, coordinar las instituciones públicas, atender emergencias nacionales y representar a El Salvador en asuntos internacionales. Hasta el momento, Aguirre no ha detallado cómo organizaría ambas actividades en caso de resultar electo.
Política
Félix Ulloa destaca avances de El Salvador en clausura de la CIED 2026
El vicepresidente Félix Ulloa destacó los avances del país en seguridad, educación y reconstrucción del tejido social durante la clausura de la II Conferencia Internacional sobre Estado y Democracia (CIED 2026), realizada en el Parque El Cafetalón de Santa Tecla, La Libertad.
El acto contó con la asistencia de aproximadamente 4,000 jóvenes becados por la Dirección de Integración, como reconocimiento a su esfuerzo y dedicación.
🔥 Clausura de la #CIED2026 para la juventud de El Salvador
Hoy culmina la II Conferencia Internacional sobre Estado y Democracia, un espacio de alto nivel que reunió a representantes de 25 países.
Dos días de diálogo sobre gobernanza, instituciones y los grandes desafíos del Estado… con una energía que inspiró especialmente a la juventud salvadoreña.
Ideas, experiencias y visiones que dejan una semilla importante para el futuro del país. @nayibbukele @fulloa51 @VCpresidenciaSV
#CIED2026 #Juventud #ElSalvador
— Diario Digital Cronio (@croniosv) November 17, 2026
Ulloa resaltó la apuesta del Gobierno por la formación del talento humano y mencionó las 50,000 becas universitarias anunciadas para ampliar las oportunidades de la juventud salvadoreña.
El vicepresidente agradeció a las delegaciones internacionales que participaron durante las dos jornadas y reiteró que El Salvador continuará impulsando un modelo de desarrollo basado en la soberanía, la seguridad y el fortalecimiento de sus instituciones.
🇸🇻🎓 ¡El Salvador apuesta por la educación, la innovación y el desarrollo!
🎤 El vicepresidente de la República, Félix Ulloa, brindó un mensaje durante la clausura del CIED 2026, un encuentro que reúne iniciativas orientadas al conocimiento y las oportunidades para el futuro del país.
@VCpresidenciaSV @fulloa51 @nayibbukele
📹 ¡Escucha sus palabras en este video!
— Diario Digital Cronio (@croniosv) November 18, 2026